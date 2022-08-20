Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Ну , очень удивительно , что при написании имени Сталин , которого так люто по-звериному ненавидит Хидир-беги-швили и...«Великий князь Ар...
  • Алексей Сафронов
    Подлость к СССР, в виде мести румын к Чаушеску, пусть с заполнением, но все же закономерно ему вернулась. Урок и не т...Почему Николае Ча...
  • Валерий Викторович Баженов
    Подальше от всех религий и поближе к природе и роду.Как религия может...

Факты о русских, которых вы не знали

Знали ли вы, что к созданию аромата Шанель №5, голливудской киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» и первого в мире видеомагнитофона имели отношение русские?

1.

Факты о русских, которых вы не знали

2.

Факты о русских, которых вы не знали

3.

Факты о русских, которых вы не знали

4.

Факты о русских, которых вы не знали

5.

Факты о русских, которых вы не знали

6.

Факты о русских, которых вы не знали

7.

Факты о русских, которых вы не знали

8.

Факты о русских, которых вы не знали

9.

Факты о русских, которых вы не знали

10.

Факты о русских, которых вы не знали

А вы знали об  этом?

Косматый Хомяк: Единственное животное с ядовитой шерстью. Но ядовитых млекопитающих не существует! Оказалось, что хомяк приноровился натирать свои бока жвачкой из коры акокантеры абиссинской. Яд этого дерева издревле использовался африканскими аборигенами в охоте на крупную дичь, включая слонов. Вещество приводит к нарушению работы и остановке сердца. Хомяк грызет ядовитое растение, разжевывает в кашицу, а потом вылизывает все свое тело этой смертоносной смесью. Как следствие, этих хомяков никто не ест и угроз их существованию тоже нет.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть: 

«Медовая ловушка» для Клима Ворошилова: кто её подстроил https://otari.mirtesen.ru/blog/43873325757/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

 

 

 

Обсудить

Картина дня

наверх