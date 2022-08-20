Факты о русских, которых вы не знали

А вы знали об этом?

Косматый Хомяк: Единственное животное с ядовитой шерстью. Но ядовитых млекопитающих не существует! Оказалось, что хомяк приноровился натирать свои бока жвачкой из коры акокантеры абиссинской. Яд этого дерева издревле использовался африканскими аборигенами в охоте на крупную дичь, включая слонов. Вещество приводит к нарушению работы и остановке сердца. Хомяк грызет ядовитое растение, разжевывает в кашицу, а потом вылизывает все свое тело этой смертоносной смесью. Как следствие, этих хомяков никто не ест и угроз их существованию тоже нет.

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