Знали ли вы, что к созданию аромата Шанель №5, голливудской киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» и первого в мире видеомагнитофона имели отношение русские?
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А вы знали об этом?
Косматый Хомяк: Единственное животное с ядовитой шерстью. Но ядовитых млекопитающих не существует! Оказалось, что хомяк приноровился натирать свои бока жвачкой из коры акокантеры абиссинской. Яд этого дерева издревле использовался африканскими аборигенами в охоте на крупную дичь, включая слонов. Вещество приводит к нарушению работы и остановке сердца. Хомяк грызет ядовитое растение, разжевывает в кашицу, а потом вылизывает все свое тело этой смертоносной смесью. Как следствие, этих хомяков никто не ест и угроз их существованию тоже нет.
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