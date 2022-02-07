Секрет девочки, которая уснула ребёнком, а проснулась через 10 лет уже взрослой: «Спящая красавица» из Турвилля

Небольшая английская деревенька под ничем не выдающимся названием Турвилль пользуется особой любовью многих кинопродюсеров. Находится она недалеко от Лондона в Бакингемшире и отличается особенно глубоким традиционным стилем типичной провинциальной Англии. Здесь снимали множество знаменитых фильмов и телесериалов. В их числе «Малефисента» и «Мисс Марпл Агаты Кристи». Но самую большую славу принесла городу одна маленькая девочка. Девочку звали Эллен Сэдлер. Однажды ночью она уснула и проспала почти десять лет...

Уснуть и не проснуться

Сон — это то, в чём отчаянно нуждается абсолютно любое живое существо. Если не спать положенное количество времени — это может привести к тяжёлым необратимым изменениям в организме. Человеческое тело работает чётко. Принцип похож на устройство атомной электростанции. Люди выполняют различные действия в течение дня, преобразовывая пищу, которую едят в энергию, сжигая её. Организм, конечно же, нуждается и в отдыхе. Тут на помощь приходит сон. Когда человек спит — тело отдыхает и набирается сил. Мозг тем временем выполняет необходимые операции, которые он не может выполнять днём из-за интенсивной нагрузки. Кто-нибудь когда-нибудь задумывался о том, что произойдёт, если не проснуться в течение многих лет после того, как уснул?

«Спящая девушка» Бернхарда Кейля (1624–1687).

В природе существует такое явление как впадение животных в спячку. Например, медведи спят по несколько месяцев в году. У людей всё по-другому. Им достаточно 8 часов в сутки, чтобы быть здоровыми и бодрыми. А как на счёт того, чтобы проспать 9 лет?

Маленькая спящая красавица

Эллен Сэдлер появилась на свет 15 мая 1859 года. Родители девочки - Энн и Уильям Сэдлер были многодетными. Эллен стала десятым по счёту ребёнком в их семье. После неё мать родила ещё двоих. Семья жила очень бедно, еле сводя концы с концами. Дети постарше трудились в поле и на ферме. Поначалу Эллен ничем не отличалась от других детей. Она была здоровой и нормально развивалась. Когда ей исполнилось одиннадцать лет, девочка тоже начала работать. Её взяли в соседний город няней в одну зажиточную семью. Девочка была тихой и покладистой. Она отличалась задумчивостью и мечтательностью, что выделяло её среди более активных и шумных сверстников. Эллен избегала участия в их играх. Она предпочитала сидеть у камина или окна. Девочка могла часами меланхолично наблюдать за происходящим, полностью погрузившись в себя. Эллен очень любила читать Библию и долго над чем-то размышлять.

фотография Эллен Сэдлер, сделанная в юном возрасте до её долгого сна.

У девочки со временем начали появляться настоящие приступы сонливости. Она часто жаловалась на сильные головные боли, была вялой и усталой. Это не могло не сказаться на качестве её работы. Эллен уволили. Она вернулась домой в Турвилль. Родители пригласили местного доктора по имени Генри Хейман. Врач поставил диагноз «опухоль желез» или абсцесс на затылке. Также он заподозрил заболевание позвоночника. Денег у семьи Сэдлер на лечение дочери не было. Местный викарий уговорил поместить девочку в госпиталь, но там ей стало только хуже. Эллен отправили домой, сочтя неизлечимой больной.



Спустя два дня после выписки девочка пережила целую серию странных припадков. После них измученный ребёнок лёг спать. Эллен устроилась на левом боку и подтянула колени к груди. Девочка не проснулась ни на следующий день, ни несколько дней спустя, ни даже через месяц. Так она провела все последующие 9 лет.

Маленький провинциальный городок Турвилль.

Обман с целью наживы?

Новость о новоявленной «спящей красавице» распространилась по Англии со скоростью лесного пожара. В Турвилль съезжались со всех концов страны, чтобы посмотреть на такое чудо. Семья Сэдлер не возражала. Это приносило им небольшой доход, а семья отчаянно нуждалась. Многие люди платили за то, чтобы посмотреть на девочку. Некоторые даже упрашивали продать им прядь её волос в качестве сувенира. Посещали спящую и репортёры, и светила медицины. По слухам даже сам принц Уэльский приезжал, чтобы мельком взглянуть на Эллен.



Именитые издания без устали публиковали различные подробности о «спящей девушке из Турвилля». Это сделало Эллен и её городок мегапопулярными. Небольшая английская деревня стала местом подлинного паломничества желающих лицезреть столь дивное диво. Многие тайком проносили булавки, чтобы убедиться на собственном опыте, что девочка действительно спит. Люди считали это аферой её родителей с целью наживы. Полиция даже начала расследование по этому поводу. Ничего в итоге доказано не было. Эллен действительно спала, а денег с посетителей никто не вымогал. Они их давали сами.

Все издания публиковали материалы об Эллен Сэдлер.

Журналисты описывали состояние девочки как не очень обычное. Они писали, что она дышит ровно и естественно, но её конечности ледяные как у мёртвой. Щёки ввалились, кожа бледная, но на удивление очень частый пульс. Всех интересовал вопрос о том, как же ребёнок питается. Мать Эллен рассказала, что вливает ей в рот жидкую пищу. Обычно это молоко, чай и немного портвейна. Примерно полтора года она могла кормить дочь супом и кашей из маленькой ложечки. Но потом челюсти слишком сомкнулись. Женщина могла лишь вливать жидкость в рот посредством чайника с тоненьким носиком. В основном благодаря тому, что спереди у девочки отсутствовал один зуб.



Было не очень понятно как происходило избавление от отходов жизнедеятельности тела. Мама Эллен говорила, что кишечник девочка перестала опорожнять сразу, а вот мочеиспускание довольно обильное. Переводить дочь в больницу родители наотрез отказались. Это тоже вызывало кривотолки, но все попытки доказать, что имеет место какой-то обман, с треском провалились. Девочка спала.

Дом, в котором жила Эллен, теперь называется «Сонный коттедж».

Чудо пробуждения

Многие люди считали, что если родители позволят девочке пройти надлежащее медицинское обследование, то врачи найдут причину. Тем временем пресса вовсю сравнивала случай Эллен с известным случаем Сары Джейкоб. Эта девочка по словам её матери и отца могла жить совсем без еды. Когда журналисты предложили провести эксперимент и проверить это, ребёнок умер от голода. Родителей осудили за непредумышленное убийство. Такие случаи происходят частично из-за попытки детей вызвать сочувствие, частично из-за жажды родственников нажиться на этом. Печально, что это впоследствии действительно переходит в абсолютно реальное заболевание.

В мае 1880 года от сердечного приступа внезапно умирает мать Эллен. О девочке начинают заботиться её старшие замужние сёстры, которые жили в Турвилле - Элизабет Стейси и Грейс Блэколл. После этого всего через пару месяцев Эллен пробудилась от своего многолетнего сна. Ей к этому времени исполнился 21 год. Врачи тщательно обследовали девушку. Никаких тяжёлых последствий не было обнаружено, лишь некоторая задержка роста и слабое зрение.

Уснула ребёнком, а проснулась взрослой.

Девушка была окружена заботой своих братьев и сестёр, ведь будучи взрослой внешне, она так и осталась 11-летним ребёнком. Кроме того, она узнала, что отец и мать умерли. Эллен потребовалось довольно много времени, чтобы понять, что с ней произошло и научиться с этим жить. Только представьте, как может чувствовать себя ребёнок в теле вполне взрослой женщины. С помощью родственников, особенно Грейс Бэколл, девушке удалось справиться с этим грузом и жить дальше.

Тайна «спящей красавицы» из Турвилля

Эллен поправилась достаточно, чтобы смочь начать вполне нормальную жизнь. Большая часть денег, собранных во время её сна, была потрачена. Эллен пришлось самой зарабатывать себе на жизнь. Она стала изготавливать изумительные ожерелья из бисера, которые имели большой успех благодаря популярности «спящей красавицы». Через два года девушка вышла замуж за фермера из Рединга. У пары родилось 6 детей. Эллен Сэдлер скоропостижно скончалась в 1901 году. Причины смерти неведомы по сей день.

Интерьер «Сонного коттеджа».

Случай Эллен получил название «спящая девушка Турвилля» и стал частью местного фольклора. Он породил множество слухов, домыслов и рассказов о колдовстве. Вполне вероятно, что кто-то из членов семьи накачивал Эллен наркотиками. Возможно, даже мать. Ведь иначе как объяснить столь чудесное внезапное выздоровление почти сразу после её смерти? Тайна так и осталась тайной. Медики начали изучать вопрос, но долгие годы не могли понять, что это за болезнь. Современная наука использует для описания таких случаев термин «нарколепсия». Это редкий случай, когда мозг человека заставляет его засыпать на длительное время.



Вызывает заболевание недостаток орексина и гипокретина, химического вещества мозга, который помогает человеку пробуждаться ото сна и бодрствовать в течение дня. Хотя нарколепсия не вызывает долгосрочных проблем со здоровьем, она вызывала серьёзные психические проблемы у тех, кто теряет большую часть своей жизни во время сна в течение многих лет. Возможно, что Эллен Сэдлер умерла так рано и неожиданно из-за того, что страдала от тяжёлой депрессии. Ведь столько лет жизни было безвозвратно потеряно.

«Сонный коттедж» справа.

До сих пор неизвестно что именно пробуждает больных нарколепсией. От этого не изобрели пока никаких лекарств. Дом семейства Сэдлер до сих пор стоит в Турвилле и известен как «Сонный коттедж».