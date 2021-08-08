Мать Тереза – святая или обыкновенная мошенница ?

Анджезе Гонше Боджахиу , или Мать Тереза, как ее теперь называют во всем мире, была одной из самых важных фигур католической церкви при жизни и даже после смерти. Человек, которым восхищались христиане и все остальные, она наиболее известна своей работой по борьбе с бедностью и помощи маргинализованным слоям населения в беднейших регионах Калькутты, Индия. Ее трофейный кабинет заполнен множеством наград, от Премии мира Рамона Магсайсая до Нобелевской премии мира 1979 года, что закрепляет ее наследие как человека, работавшего исключительно на благо страждущих.

Даже сегодня, если ее имя упоминается, первая мысль, которая возникает у кого-то, - это благочестивая женщина, у которой были самые чистые намерения и улыбка, которая приветствовала всех в ее благодати. Однако правда может быть далека от этого восприятия. Многие люди сомневаются в действиях и мотивах Матери Терезы на протяжении многих лет, считая их романтизацией страданий людей . От ее сомнительной практики в миссионерах милосердия до ее сомнительных способов распоряжения деньгами, предоставленными ей столь же сомнительными людьми, это глубокое погружение в темную сторону Святой Матери Терезы.

Ангел ада.

Кристофер Хитченс - Кристофер Хитченс - Мать Тереза: ангел ада, общественное достояние, Кристофер Хитченс - Кристофер Хитченс - Мать Тереза: ангел ада, общественное достояние, https://commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=55621119

В документальном фильме 1994 года под названием « Ангел ада» начала появляться первая из многих критических замечаний в адрес работы Терезы. Автором документального фильма был человек, который был волонтером в миссионерской работе Терезы. Это означало, что предъявляемым претензиям была некоторая достоверность. В документальном фильме санация столовых и приютов подверглась резкой критике. Из различных свидетельств очевидцев утверждалось, что под бдительными глазами Матери Терезы не заботились о безопасности неизлечимо больных людей . Это игнорирование проявилось в повторном использовании одних и тех же игл для других пациентов, проходивших лечение.

При этом не было стерилизации, а это означало, что вероятность заражения была очень высокой. Поразительно, но эти злоупотребления имели место в месте, где были пациенты с ВИЧ / СПИДом с ослабленным иммунитетом. Другой очевидец утверждал, что ни один персонал в этих лечебных учреждениях не имел медицинской подготовки и не имел навыков обращения с пациентами, которые уже примирились со смертью. Можно сделать вывод, что Тереза ​​использовала этих людей, чтобы улучшить свое представление о сострадании, а не о том, чтобы заботиться об этих людях.

Было ли это просто отсутствием финансирования?

Многие люди поспешно пришли бы к выводу, что работа в бедном районе, таком как Индия, означает, что нехватка средств делает условия в хосписах ужасными. Однако это утверждение неверно, поскольку одна только Мать Тереза ​​получила более 30 миллионов долларов финансирования от различных доноров со всего мира. Денег было более чем достаточно, чтобы операция прошла гладко. Вместо этого не было предпринято ни малейших попыток улучшить условия жизни людей.

Отказ Терезы и других миссионеров установить водонагреватели в некоторых лагерях является свидетельством ее заботы о своей личности, а не о самой ледяной воде, в которой пациенты купались. Дональд Макинтайр под прикрытием отправился в один из ее хосписов, чтобы стать волонтером для Терезы, и сообщил о подобном пренебрежении и даже случаях жестокого обращения. В его отчетах утверждалось, что детей и психически больных часто связывали веревками и одеждой, чтобы их можно было кормить или держать в неподвижном состоянии. Эти явные нарушения прав человека игнорировались и никогда не ассоциировались с более святой личностью Матери Терезы, чем ты .

Друзья в высоких местах?

Фото: Pinterest Фото: Pinterest

Для человека, канонизированного в христианской литературе, Мать Тереза, несомненно, смешалась не с теми людьми. Было известно, что она подружилась с людьми, которые делали пожертвования на ее дело, независимо от их действий. Тереза ​​принимала пожертвования и медали от людей, причастных к крупным геноцидам христианских общин по всему миру. Сюда входил Рональд Риган, президент США и известный оркестратор католических монахинь и архиепископ Сан-Сальвадора.

Для человека, посвятившего свою жизнь спасению жизней, это было очень лицемерно. Она также была связана с успешными бизнес-магнатами, такими как Чарльз Китинг , который позже был осужден за мошенничество и рэкет за свои грязные методы кредитования. Это показало, что у Терезы была склонность к сбору денег (которые, кстати, даже не использовались для улучшения жизни больных), а не к реальному альтруизму.

Святой или мошенник?

В 2016 году Папа Франциск I посмертно присвоил Терезе титул Святой , один из самых высоких рангов для проповедников, и ее жизнь была канонизирована в Римско-католической церкви. Чтобы получить титул святого, человек должен совершить два известных чуда, которые затем будут признаны и одобрены католической церковью. Два чуда Терезы произошли в 1998 и 2008 годах. Первым была Моника Бесра, женщина из Бенгалии, которая утверждала, что ее болезнь, вызванная опухолью, была искоренена после молитвы Матери Терезе. В 2002 году Церковь официально признала это чудом.

Однако в различных отчетах, в том числе о ее собственном муже, утверждалось, что врачи вылечили Монику больше, чем Терезу, и ее спасло регулярное лечение. Это было подтверждено различными медицинскими заключениями, но позже эти утверждения были опровергнуты. Похоже, что католическую церковь меньше заботила наука о доброкачественных опухолях, а больше - это чудо. После смерти Терезы в 1997 году было еще одно сообщение о чуде в 2008 году, совершенном бразильским мужчиной с множественными опухолями головного мозга. Всего за семь дней католическая церковь завершила свое расследование, и Папа Франциск позже пожаловал Матери Терезе титул Святой.

Жизнь матери Терезы: серая область.

Святая Мать Тереза ​​Калькуттская , несомненно, провела свою жизнь, пытаясь помочь бедным и больным. Годы ее борьбы доказывают, что она хотела создать рассказ о помощи другим людям. Однако ее альтруизм не был черно-белым; со всеми сообщениями очевидцев и критикой, которую вызвали ее действия, можно с уверенностью сказать, что жизнь Матери Терезы находится в серой зоне, которая далека от совершенства, как многие, кажется, утверждают.

Использованы источники

«https://www.nytimes.com/2016/08/27/world/asia/mother-teresa-critic.html”

«https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/02/25/why-to-many-critics-mother-teresa-is-still-no-saint/”

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