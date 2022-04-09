"Ложка дёгтя": трагичная судьба богатой красавицы XIX века

Примеры российских родовитых домов нам показывают: даже из буржуазной семьи можно возвысится до потомственных князей. В XVIII веке один предприниматель смог стать богатейшим человеком в российской империи. Им был Иван Мясников. Своё богатство он сколотил с помощью жены — Татьяны Твердышевой, которая получила доли наследства от четырёх бездетных братьев.

В семье Мясниковых вскоре родились четыре дочери. Все они вмиг стали завидными невестами с солидным приданным, которое, порой, превышало приданное урожденных княжон. Все четыре девушки вышли замуж за представителей знатных родов, обогатив свои новые семьи.

Княжна Ольга Эсперовна Белосельская-Белозеркая родилась в 1838 году в одной из таких семей. Иван Мясников приходился ей прапрадедушкой, но семейное состояние за столько лет лишь приумножилось.

Ольга Эсперовна; кисть Винтерхальтера

Отцом Ольги был князь Эспер Белосельский-Белозерский, наследник состояния Мясниковых. Он женился на Елена Бибиковой. Брак был несчастен, супруга — ветреной.

Несмотря на несчастный брак родителей, Ольга росла в роскоши в доме номер семь на набережной Фонтанки. Её мать любила устраивать пышные празднества, а Ольга с детства уже знала — ей уготовано блестящее будущее.

Каким оно будет? Кто станет её женихом? Всё это тревожило юное девичье сердце.

В 16 лет Ольга Эсперовна была представлена двору. Все смотрели на неё с восхищением. У императорской семьи Ольга была на особом учёте — девушка была крестницей Николая I. Юную красивую княжну быстро приметили знатные кавалеры. Никто не хотел упускать очаровательную и богатую невесту!

Не прошло и года, как нашелся жених. Им стал граф Павел Андреевич Шувалов. Он был старше своей невесты всего на 8 лет. Павел Андреевич был русским по отцу, а поляком по матери. Многие отмечали его храбрость, статность, но хитрость.

Граф Шувалов с женой Ольгой и детьми (1866)

На венчании молодоженов присутствовал весь двор. Все отметили, что граф Шувалов вытянул счастливый билет в виде жены. Ольгу Эсперовну называли примером настоящей русской княжны: красива, горда, но добродушна и скромна.

Сперва супруги жили в Петербурге, а после переехали в Париж. Граф Шувалов был назначен на службу во Франции. Во французском светском обществе Ольга чувствовала себя комфортно. Своими манерами и красотой она очаровала многих знатных вельмож. Ольга была удостоена чести войти в ближний круг императрицы Евгении Монтихо.

Супруги были весьма счастливы в браке. Можно сказать — брак по любви. За свою супружескую жизнь они стали счастливыми родителями шестерых детей. Можно сказать, что её жизнь удалась. Не было к графине Шуваловой даже малейших нареканий, касаемо её поведения. Но у всего есть ложка дёгтя.

Ольга Эсперовна Шувалова

Через год супруги вернулись из Парижа в Петербург. Временно Ольга Эсперовна перестала посещать светские вечера, посчитав, что воспитание детей в приоритете. Она была верной женой и заботливой матерью. В свободное время графиня Шувалова занималась с мужем попечительством церкви в Вертемягах. В церкви некоторые иконы были написаны самой Ольгой.

А в 31 год Ольга Эсперовна оставила этот мир. Графиня была больна тифом. Не справилась. Муж и дети её долго оплакивали. Вскоре граф Шувалов женился повторно на небогатой фрейлине Марии Комаровой, младше его на 14 лет. И всё же именно Ольга Эсперовна стала примером для многих знатных дам.

"Графиня Шувалова была, поистине, очами для слепых, одеждою для обездоленных, утешением и прибежищем для скорбных. Прекратилась добродетельная жизнь, оставив за собой пример, достойный благоговейной памяти и подражания; но для подражания этому примеру, среди светского шума, гордости, тщеславия, волнующихся событий, нужны твердость воли, самоотвержения, всеобъемлющая любовь, достающиеся в удел весьма немногим" — из некролога графини Шуваловой в 1869 году