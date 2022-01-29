Почему из Красной армии исчезли комиссары?

Комиссары были одним из важнейших элементов Красной армии в период Гражданской войны. Эти идейные борцы-коммунисты должны были контролировать деятельность командиров (немалая часть которых являлась бывшими офицерами царской армии и к советской власти относилась не очень), следить за боевым духом рядовых бойцов, руководить агитационной работой, заниматься снабжением и прочими важными для функционирования военной машины вещами. Товарищ Троцкий и вовсе считал этих «ударников военного труда» особой новой кастой, сродни средневековым японским самураям. Мол, сами идут, не колеблясь, помирать за коммунизм, и других агитируют. Или заставляют, как придется.

В годы же Великой Отечественной войны был воссоздан Институт военных комиссаров. Произошло это событие в июле 1941 года. Но уже в октябре 1942 года комиссаров заменили на замполитов, функции этих ребят были серьезно урезаны, они полностью подчинялись приказам своих начальников — боевых командиров, выполняли лишь агитационные и пропагандистские функции. Тем не менее, не стоит думать, что советские комиссары в реальности являлись какими-то монстрами, каковыми их выставляют в современных фильмах — как в зарубежных, так и в отечественных. Те же «Враг у ворот», «Служу Советскому Союзу», «Утомленные солнцем». Комиссары в годы Великой Отечественной войны успели-таки проявить себя с лучшей стороны, самоотверженно сражаясь с противником, поднимая людей в атаку, пресекая деятельность вражеских агентов и собственных дезертиров. Но тогда почему Сталин отменил данный орган и нашел комиссарам иное применение?

Младший политрук А.Г. Еременко поднимает бойцов в атаку. Фотография стала легендарной. Источник иллюстрации: https://ru.wikipedia.org

Причин несколько. Прежде всего, советские военачальники, даже маршалы, такие как Г.К. Жуков и И.С. Конев, считали наличие комиссаров в войсках лишь помехой для ведения боевых действий. И такое мнение имело под собой все основания, ведь немалое количество политработников не могли заменить настоящих полководцев с военным образованием на поле боя. Зачастую комиссары поднимали людей в штыковую тогда, когда можно было и организованно отступить. Или обороняться на расстоянии, до подхода подкреплений. «Двоевластие» же в армии вело к междоусобным конфликтам и к напряженной атмосфере в армии. Профессиональные военные возмущались тотальным контролем со стороны партии, справедливо считая, что армия от такой плотной опеки должна быть избавлена. К тому же, многие полководцы и командиры и сами состояли в коммунистической партии. Рядовые же солдаты порой поддавались вражеской агитации, которая в особенности давила на образ «злобных евреев-комиссаров, которые стреляют в спину простым русским солдатам».

Ага, вот этот вот фильм... Источник иллюстрации: https://www.kinopoisk.ru

С другой стороны, после ряда «котлов» лета 1941 года и тяжелейших последующих сражений, армия нуждалась в офицерских кадрах. Потому многие бывшие комиссары были фактически сразу же отправлены на специальные курсы переподготовки. Многие из них потом заняли командные должности в войсках. Некоторые стали контрразведчиками знаменитого «Смерша». Таким образом, комиссары были ликвидированы, но сами люди никуда конечно не исчезли, став политработниками, армейскими командирами, контрразведчиками. Стоит отметить, что на конец 1944 года в рядах Красной армии сражалось более трех миллионов коммунистов — это свыше половины от общего числа всех представителей ВКП (б) на тот период.

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