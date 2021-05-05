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Гении, страдавшие от алкогольной зависимости

Есть масса исследований, подтверждающих, что талантливые, сильные и гениальные, увы, чаще других страдают от нездоровой тяги к спиртному. Мы решили вспомнить великих людей, которые внесли огромный вклад в историю, искусство и культуру, но при этом страдали от алкоголизма.

Александр Македонский

Гении, страдавшие от алкогольной зависимости

Македонский является основателем одной из величайших империй в истории человечества, но одновременно с этим алкоголиком и психопатом. О его любви к обильным возлияниям ходили легенды. Он мог весь вечер состязаться со своими сподвижниками, кто больше выпьет, а затем запросто заколоть собутыльника в пьяной драке. 

Уильям Шекспир

Гении, страдавшие от алкогольной зависимости

Великий писатель любил выпить на протяжении всей жизни, а умер от лихорадки после попойки с двумя коллегами.

Эрнест Хемингуэй

Гении, страдавшие от алкогольной зависимости

Великий классик американской прозы славился своей любовью к спиртному, однако алкоголиком он себя никогда не считал. Говорят, что знаменитую «Кровавую Мэри» изобрел когда-то именно Хемингуэй, назвав коктейль в честь своей четвертой жены. По утрам писатель любил выпивать Мохито или ледяной Мартини, в обед — бутылку хорошего Кьянти, а заканчивал день стаканчиком «вечернего» Дайкири с двойным ромом, но без сахара.

Коктейль «Смерть после полудня» писатель изобрел сам, назвав его как свою книгу.

В шампанское добавлялся абсент и лед. Напиток нужно было пить очень медленно.

Винсент Ван Гог

Ван Гог вошел в историю искусства как сумасшедший и гениальный алкоголик. Художник обожал абсент — самый тяжелый напиток, который в былые времена был способен вызывать галлюцинации. Рацион Ван Гога состоял в основном из кофе, сигарет и выпивки. Постепенно он начал терять связь с реальностью, в алкогольном угаре однажды отрезал себе ухо, несколько раз покушался на жизнь своего друга Гогена и закончил жизнь самоубийством. 

Винсент Ван Гог

Михаил Ломоносов

Гении, страдавшие от алкогольной зависимости

Склонность Михаила Васильевича к неумеренной выпивке была широко известна среди коллег и служила поводом для насмешек. Этот факт раньше тщательно скрывался из его биографии, однако алкоголиком Ломоносов вернулся уже из Германии и оставался им до конца жизни. Позднее Ломоносов стал нечувствительным к вину и ликерам и пил только водку, хмельной приходил в Канцелярию и нередко подписывал бумаги, связанные с Академией наук. Часто своими грубыми поступками и вспыльчивостью Ломоносов вызывал резко негативное к себе отношение, но говорили, что хуже всего доставалось жене и детям. Умер великий академик «от болезни, развившейся вследствие неумеренного употребления горячих напитков». 

Лорд Байрон

Гении, страдавшие от алкогольной зависимости

Джордж Гордон Байрон представляет собой одного из лучших поэтов, которых когда-либо видел этот мир, и одного из лидеров художественного направления романтизма в 17−18 веках. Лорд Байрон известен своими сексуальными похождениями, а также пристрастием к алкоголю. Особенно он любил пить крепкие напитки из своей любимой чаши, сделанной из человеческого черепа.

Эдгар Аллан По

Эдгар Аллан По страдал сильным алкоголизмом и опиумной наркоманией. Из-за врожденного порока сердца По после стакана рома впадал в состояние просветления, а после второго — в ярость. Алкоголизм был главным его пороком и стал причиной смерти в 40-летнем возрасте.

Эдгар Аллан По

Его книжки лучатся позитивным мироощущением детства, которое, кажется, не закончится никогда, но к тридцати годам Гайда

Пиросмани

Гении, страдавшие от алкогольной зависимости

Самый известный из грузинских художников — Николай Пиросманишвили был чудаковатым пьяницей, который за еду и выпивку мог расписать вывеску или покрасить стену. Называли его «маляр Нико», он уверял, что видит святых, писал в основном грузинские застолья, и алкоголь вдохновлял его, пока не свел в могилу. Как-то спьяну Нико потерял краски, спустился в холодный подвал, где через два дня его отыскали, валяющегося на булыжном полу. Пиросмани отвезли в больницу, но после этого о нем ничего не известно. 

Стивен Кинг

Стивен Кинг — один из самых плодовитых авторов своего времени, превратился в тихого алкоголика к 30-ти годам. Утром он уходил в свой кабинет с упаковкой пива, так что большинство его успешных книг были написаны в состоянии алкогольного опьянения. По словам писателя, он боялся, что не способен на творчество в трезвом виде. По вечерам он стал пить коньяк, а кроме того, пристрастился к кокаину.

Из жизни пропадали дни и недели, и так продолжалось до тех пор, пока жена Стивена Табита не поставила ему ультиматум: либо он немедленно бросает пить, либо может выметаться из дома. Через две недели Стивен бросил пить и с тех пор не прикасается ни к алкоголю, ни к наркотикам. Сейчас он по-прежнему является самым продаваемым писателем Америки.

Стивен Кинг

Источник : https://www.popmech.ru/science/504482-10

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