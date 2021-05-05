Гении, страдавшие от алкогольной зависимости

Есть масса исследований, подтверждающих, что талантливые, сильные и гениальные, увы, чаще других страдают от нездоровой тяги к спиртному. Мы решили вспомнить великих людей, которые внесли огромный вклад в историю, искусство и культуру, но при этом страдали от алкоголизма.

Александр Македонский

Македонский является основателем одной из величайших империй в истории человечества, но одновременно с этим алкоголиком и психопатом. О его любви к обильным возлияниям ходили легенды. Он мог весь вечер состязаться со своими сподвижниками, кто больше выпьет, а затем запросто заколоть собутыльника в пьяной драке.

Уильям Шекспир

Великий писатель любил выпить на протяжении всей жизни, а умер от лихорадки после попойки с двумя коллегами.

Эрнест Хемингуэй

Великий классик американской прозы славился своей любовью к спиртному, однако алкоголиком он себя никогда не считал. Говорят, что знаменитую «Кровавую Мэри» изобрел когда-то именно Хемингуэй, назвав коктейль в честь своей четвертой жены. По утрам писатель любил выпивать Мохито или ледяной Мартини, в обед — бутылку хорошего Кьянти, а заканчивал день стаканчиком «вечернего» Дайкири с двойным ромом, но без сахара.

Коктейль «Смерть после полудня» писатель изобрел сам, назвав его как свою книгу.

В шампанское добавлялся абсент и лед. Напиток нужно было пить очень медленно.