Фото: Pipeafcr/Atlas Obscura

Окруженный Андскими горами, колумбийский городок под названием Са-Бернардо известен в первую очередь своей мистической тайной. Как и многие другие удаленные поселения на нашей планете, это место хранит свою особенную загадку, которую ученым еще только предстоит объяснить.



В 1957 году в районе местного кладбища произошло наводнение. Из-за этого рабочим пришлось перенести останки усопших на новое место, где им бы не грозила стихия. Во время сопутствующих мероприятий среди старых и разложившихся тел было обнаружено несколько прекрасно сохранившихся трупов, которые явно пробыли здесь очень долгие годы, но выглядели совсем нетронутыми временем.



Один из могильщиков, Эдуардо Сифуэнтес (Eduardo Cifuentes), сообщил властям о необычной находке, и последующая экспертиза показала, что не только эти тела были мумифицированы каким-то загадочным естественным образом, но и даже одежда на них практически не испортилась и не истрепалась. Часть трупов, эксгумированных на этом кладбище, была очень сильно поврежденной, их кости буквально рассыпались на мелкие фрагменты, что вполне ожидаемо, но уникальные мумии выглядели превосходно, хотя следов их умышленного бальзамирования так и не было найдено.



Природу этого странного явления пытаются объяснить с помощью сразу нескольких теорий. Одна из версий связана с рационом местным жителей, в который входили особенные фрукты – гуатила и балу. Другая гипотеза связана с погодными условиями и высотой над уровнем моря, на которой расположен городок Сан-Бернардо.

Однако все эти предположения никак не объясняют, почему одежда на обнаруженных мумиях тоже прекрасно сохранилась, и почему другие тела выглядят совсем иначе. Почему такое открытие было сделано только в этом городке? Некоторые из выкопанных мумий в итоге попали в местный музей, где они ожидаемо стали самыми популярными экспонатами.

Тела хранятся в обычных стеклянных коробах, и в распоряжении музея нет каких-то специальных технологий для обработки и правильного хранения подобной органики, однако пока что это никак не сказалось на состоянии загадочных тел. Они все еще не гниют, не разлагаются и выглядят просто отлично для своего возраста...

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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