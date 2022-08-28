15 элементарных загадок, которые могут решить единицы

Сталкиваясь в жизни со сложными алгоритмами, мы заранее знаем, каким трудоемким будет решение, а вот элементарные задачки обманывают нас своим простейшим видом, скрывая в себе еще более сложный процесс поиска ответа.

А уж особенно коварны детские загадки, рассчитанные на буйную фантазию и креативное мышление малышей. Редко, когда взрослым удавалось отыскать решение к ним.

А как вы оцениваете собственные силы? Способны ли вы решить детскую задачку? Попробуйте найти решение к 15 загадкам для малышей. Испытайте свои возможности!

15 детских загадок:

Как разделить пять яблок между пятью людьми таким образом, чтобы одно яблоко осталось лежать в корзине? Как число 66 увеличить в полтора раза, не производя над ним никаких арифметических действий? В шкафу лежит 22 синих и 35 черных носков. Вам надо в темноте взять из шкафа пару носков. Сколько носков нужно взять, чтобы получить совпадающую пару? У арфы их четыре, у домбры — шесть, и у гитары тоже шесть. О чем идет речь? Петр сильно устал и лег спать в 7 часов вечера, поставив механический будильник на 9 часов утра. Сколько часов ему удастся поспать? Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла двести метров. Как ей это удалось? Как правильно говорить: «не вижу белый желток» или «не вижу белого желтка»? Чем оканчиваются день и ночь? В каком месяце болтливая девочка говорит меньше всего? Что принадлежит вам, однако пользуются им другие? Можно ли предсказать счет любого матча до его начала? Мужчина вел грузовик. Фары на машине не были включены. Луны тоже не было. Женщина стала переходить дорогу перед машиной. Как удалось водителю разглядеть ее? Вы сидите в самолете, впереди вас лошадь, сзади автомобиль. Где вы находитесь? Какой знак надо поставить между числами 5 и 6, чтобы получившееся число было больше 5, но меньше 6? Где есть реки, но нет воды, есть города, но нет зданий, и есть леса, но нет деревьев?

Ответы: 1. Один из пяти человек должен забрать свое яблоко вместе с корзиной; 2. Перевернуть; 3. Из шкафа нужно достать всего З носка; 4. О количестве букв в слове; 5. 2 часа; 6. Ее веревка не была ни к чему привязана; 7. Желток обычно желтый; 8. Мягким знаком; 9. В феврале; 10. Ваше имя; 11. Да, 0–0; 12. Был яркий солнечный день; 13. На карусели; 14. Надо поставить запятую; 15. Карта.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2553089941035289397/

А вы знали об этом?

Вряд ли можно назвать счастливым брак императора Александра II и Максимилианы Вильгельмины Марии Гессенской, известной под именем Марии Александровны. Брак, продлившийся 39 лет, был омрачен гибелью двоих из восьми детей, плохим здоровьем супруги и постоянными изменами мужа, который ещё при жизни жены поселил в Зимнем дворце свою любовницу, родившую ему четверых детей.

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