Чудеса, которые совершает вера, до сих пор не могут объяснить даже самые умные ученые.

Но ни один из них не исключает, что подобные необъяснимые явления присутствуют в нашей жизни.

Отечественные специалисты не раз видели, какую силу имеет молитва Матроне о ребенке.

Тайна жизни

Многие люди знают о жизни святой. Тот, кому известно, через какие страдания прошла мученица, понимает, откуда у простого смертного человека столько силы. Родилась девочка в 1881 году в простой бедной сельской семье. Еще до появления малыша на свет старые родители решили отдать младенца в приют. Это должен был быть уже четвертый ребенок, а мать с отцом едва находили средства на кормление старших чад. Но во время беременности женщине приснился странный сон. Ей на грудь села прекрасная белая птица с закрытыми глазами. Крестьянка увидела в этом добрый знак, поэтому решила оставить кроху у себя.

Еще в утробе матери небесами было предсказано, что девочка станет святой. Именно поэтому молитва Матроне о ребенке, который еще не родился, имеет такую силу. Мученица исцеляет детей еще до их появления на свет. А сама праведница от первого дня была слепой. Темнота в глазах открыла в ней другое зрение. Она начала видеть человеческую душу.

Семья жила неподалеку от церкви, потому в воскресенье и на праздники все посещали службу. Знали местные крестьяне и о маленькой девочке, которая постоянно стояла под стеной.

Детство страдалицы

Тяжело жилось слепой девочке. Соседские дети постоянно оскорбляли несчастную кроху. Бывало, в игре загоняли ее в яму, из которой слабый ребенок не мог выбраться. Поэтому впоследствии страдалица покинула забавы с жестокими одногодками. Но это не повлияло на будущее, и Матушка никогда не чувствовала обид на соседских детей. Подтверждением этому может служить молитва Матроне Московской о здоровье ребенка. Благородная женщина помогает каждому малышу.

Проводить время, как ровесники, слепая девочка не могла, поэтому нашла себе другое, высокое занятие. Она постоянно проводила время в разговорах с Богом. Нередко кроха говорила с иконами. Однажды сняла с шеи нательный крестик. Когда мама попросила ребенка снова надеть оберег, та заявила, что у нее уже есть другой. И действительно, на шее девочки был знак в виде распятия. Когда родители спросили, откуда взялся символ, дочка ответила, что это подарок одного из святых.

Необычные способности

Вот таким было детство мученицы. Тот, кто знает биографию Матушки, понимает, почему молитва о здравии ребенка Матроне обладает целительной силой. Тяжелая жизнь была у девочки, поэтому она максимально старается помочь другим.

Уже в подростковом возрасте у крестьянки проявились необычайные способности. Однажды вечером ребенок сказал, что чувствует приближение смерти священника, который ее крестил. Родители думали, что девочка придумывает, но когда на следующий день к ним пришла весть о том, что мужчины действительно не стало, испугались. Их дочери была открыта информация, которой больше никто не обладал.

С тех пор к слепой целительнице стали сходиться люди. Никому не смела отказать в помощи девушка. Даже сегодня, когда прошло столько времени после смерти Матушки, она продолжает творить чудеса. Молитва Матроне Московской о детях, здоровье и счастье всегда приносит результат.

Вера – лучшее лекарство

О могучей знахарке узнавало все больше и больше людей. Однажды к бедному маленькому дому пришла женщина. Она просила вылечить брата. Мужчина-инвалид не верил в чудеса, которые может принести молитва. Да и вообще, больной не возлагал надежд на Господа. Матрона об этом знала, но все же попросила привести к ней безнадежного брата. Она сказала над больным несколько слов, и тот исцелился. Когда человек начал благодарить праведницу за помощь, та ответила, что ее заслуга в этом деле ничтожна. А слова признательности нужно говорить родной сестре, поскольку вера и надежда этой женщины спасли его.

Молитва Матроне о ребенке поможет только в том случае, когда человек будет во всем полагаться на Всевышнего. Если же у мирянина нет любви к Господу и уважения к Его праведникам, то горю ничем не поможешь.

Закрытые глаза и открытая душа

Но не только слепота выпала на долю мученицы. В 18 лет у девушки отказали ноги, и она навсегда осталась прикованной к креслу. Но православная не теряла веры в доброту Бога, ведь знала, что такой тяжелый крест мудрый и милосердный Всевышний дал ей не зря.

Постоянная слепота открыла в ней другое, душевное зрение. А больные ноги заставляли девушку радоваться любому путешествию. Из-за горя, которое праведница узнала с детства, особенно сильно помогает молитва Матроне Московской о здоровье ребенка. Многие считают, что Матушка исцеляет только слепоту и недостатки ног. Но на самом деле перед святой мученицей все равны. Она не разделяет болезни на первоочередные и второстепенные, а лечит детей тех, чьи родители искреннее просят, даже если не знают текстов.

Обращаться к благочестивой женщине можно любыми языками и словами. Она одинаково хорошо понимает всех верующих.

Инструкция парам

Нередко мирян интересует молитва о даровании детей. Каждый человек должен помнить, что все телесные недуги, как ваши, так и родных, основываются на душевных беспорядках. Поэтому, прежде чем рассказывать кому-то о том, что праведница не смогла помочь, обдумайте свою жизнь.

Многие женщины в отчаянии идут в храм святой. Там с их уст срывается молитва Матроне Московской о зачатии ребенка. Но православная святая не имеет сил помочь тому, кто сам не пытается жить благочестиво. Например, после прочтения просьбы подарить вам дитя не следует сразу бежать домой и заниматься любовью. Супруги должны помнить, что чудо отцовства - это не только физиологический процесс, но и духовный.

В первую очередь будущие мама и папа должны подготовиться на подсознательном уровне. И подходить к этому событию следует серьезно, все продумав.

После того как в храме или перед образом праведницы будет прочитана молитва Матроне Московской о зачатии ребенка, следует провести день скромно и благоразумно. Не следует пытаться зачать младенца в церковные праздники, в пост и перед ним. Такие дни следует проводить в храме, посвящать Господу.

Обращение к Матушке

Лучше всего, если молиться будет не только женщина, но и мужчина. В таком случае пара на самом деле подтверждает свою любовь, готовность бороться с жизненными сложностями, вооружившись верой.

Начать разговаривать со святой лучше текстами, которые составляли священники и старцы. Если вы плохо запоминаете церковные материалы, то молитва Матроне о ребенке (о его выздоровлении) может прозвучать так:

«Блаженная Матушка! Была выбрана ты среди людей неспроста. О доброте твоей и силе целебной слава большая ходит. Слепота не помешала тебе видеть, а болезни ног - ходить. Жизнь твоя, Матушка Матрона, была, праведной, а милосердие и после смерти безгранично. На тебя одну надеемся, у тебя, безгрешной, защиты просим. Полечи ребенка нашего. Дай ему силы бороться с недугом. Пусть растет в мире и здоровье. Горе отведи от нашей семьи. Исцели болезни тела. Стань нашей заступницей. Слезно просим тебя, на тебя надеемся. Моли за нас Господа нашего. Аминь».

Молитва о здравии ребенка Матроне должна идти от сердца, тогда она обязательно исцелит душу и тело.

Последний шанс

Умерла блаженная старица 2 мая 1952 года. Она прожила интересную, сложную и удивительную жизнь. Когда женщина уже прощалась с миром, то сказала, что даже на том свете будет помогать обездоленным людям. Ведь нет никаких преград для православной души.

Похоронили Матушку на Даниловском кладбище. Долгое время туда ходили миряне со своими просьбами. Нередко там звучала молитва о детях святой Матроне.

О том, что праведница творит чудеса, вам может рассказать не один человек. Есть много случаев, когда инвалидов привозили к мощам и иконам святой. А назад больные дети возвращались на своих ногах. Многим становится легче после разговора с блаженной. Главное в этом деле - вера, в которой нет сомнений.

Молитва Матроне Московской о детях - это спасение для тех, кто уже потерял надежду.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2475531542614248103/

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