Таинственное исчезновение самой красивой жены султана

Принцесса Гвашемаша была дочерью турецкого султана. Ее мать Геверин, черкешенка по происхождению, была похищена турками на территории Адыгеи. Геверин попала в гарем к турецкому султану Абдул-Азизу и стала его любимой наложницей.

О красоте черкешенок отзывались многие известные путешественники, которые посещали Северный Кавказ. Вольтер писал, что черкешенок ценят султаны за их пылкость в любви и грациозность в танцах.

«Черкешенка под вуалью», картина Ж.Жерома, на ней изображена Геверин, мать Гвашемаши

«Капля крови черкешенки способна очистить целое поколение» В. И. Немирович-Данченко

В 1877 году в Стамбуле у Геверин родилась дочь, Гвашемаша (по-турецки "маленькая принцесса"). От своей матери она унаследовала уникальную красоту. Когда девочка подросла, ее отправили учиться в Париж. Гвашемаша вернулась на родину в 1893 году.

Принцесса Гвашемаша, Париж, 1893 год

На турецком троне был новый султан Абдул-Хамид II, двоюродный брат Гвашемаши. Султан был так поражен красотой Гвашемаши, что решил сделать ее свой женой. Абдул-Хамида не смутило ни близкое родство, ни огромная разница в возрасте. Султану исполнился 51 год, а принцессе было 16 лет.

«Но все к черкешенке младой угасший взор его стремился. ..». ..». А.С.Пушкин

Вряд ли юная Гвашемаша была счастлива в этом браке, но сделать она ничего не могла. У султана было 13 официальных жен и много наложниц. В 1900 году у Гвашемаши родилась дочь от султана, Камиль. К сожалению, малышка прожила лишь год.

Гвашемаша (справа) с гувернанткой, Париж, 1890 г.

В 1908 году в Турции началась младотурецкая революция, султан Абдул-Хамид был низложен и отправлен в ссылку. И вот здесь следы Гвашемаши теряются. Одни историки считают, что ей удалось сбежать из Турции в Германию под вымышленным именем, с помощью немецкого оккультиста Гвидо фон Листа.

Другие уверены, что Гвашемаша погибла во время революции. Словно лист на ветру ее унесло грозным ветром перемен. А нам осталось только пара фотографий этой удивительно красивой женщины.

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