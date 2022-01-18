«Заморские» Рюриковичи: кто из мировых знаменитостей является потомком основателя Руси

Царская династия Рюриковичей в России давно прервалась. Однако его далекие потомки живут во многих странах — особенно на Западе. «Экспорту» генов основателя Русского государства мы, прежде всего, обязаны Анне Ярославне, которая стала королевой Франции.

Джордж Вашингтон

Отрадно знать о том, что в одном из основателей США и первом президенте этой страны текла кровь князя Рюрика. Вероятно, что именно гены сыграли ключевую роль в полководческом и политическом талантах Вашингтона.

Американцы прислали в качестве подарка русскому императору Николаю I жёлудь с дуба, который рос на могиле первого американского президента. «Николай принял подарок с радостью, сказав «что нет другого персонажа ни в древней, ни в современной истории, перед которым бы он преклонялся так, как перед нашим Вашингтоном». Царь приказал посадить этот дуб в семейной резиденции на островах Царского пруда. На бронзовой дощечке дуба сохранена та же надпись, какая была на пакете, в которой жёлудь из Америки был привезен в Россию: «Вложенный желудь снят с дуба, осеняющего могилу незабвенного Вашингтона, и поднесен в знак величайшего уважения Его Величеству Императору Всероссийскому. Американцы».

Отто фон Бисмарк

Если «рюрикович» Джордж Вашингтон стал первым президентом США, то Отто фон Бисмарк – первым канцлером Германии, «Железным канцлером».

Далекому предку Анны Ярославны больше других иностранных потомков Рюрика посчастливилось связать свою жизнь с Россией – в начале своей политической карьеры он был послом Пруссии в России. Бисмарк хорошо знал русский язык, считал своим наставником русского вице-канцлера Горчакова и даже охотился на медведя.

Вероятно, ген «рюриковича» проявился в нескрываемой симпатии первого канцлера к России: Бисмарк всегда стремился к стратегическому союзу с Российской Империи. Ему приписывают знаменитые фразы: «С русскими стоит или играть честно, или вообще не играть»; «Русские долго запрягают, но быстро едут»; «Война между Германией и Россией — величайшая глупость. Именно поэтому она обязательно случится».

Уинстон Черчилль

Да, да – отец холодной войны и премьер-министр Британии был носителем русской царской крови. Анна Ярославна приходилась ему прабабушкой в 10 поколении. Неизвестно, догадывался ли об этом сэр Уинстон. Хотя одно из его высказываний недвусмысленно намекает на осведомленность: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила, и по восстановлению сил, на которое она оказалась способна. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на страдание и смерть. Его усилия уменьшают, его действия осуждают, его память порочат. Никто не сумел ответить на те несколько простых вопросов, от которых зависела жизнь и слава России. Держа победу уже в руках, она пала на землю – заживо, как древле Ирод, пожираемая червями».

Джордж Буш

Здесь мы совместили под одним именем как старшего, так и младшего Бушей. Поскольку оба они являются Рюриковичами все по тому же дальнему родству с Анной Ярославной. У Джорджа Буша младшего «русскость», вероятно, проявлялась в природном терпении. На это указывают два его высказывания: «Я терпеливый человек. Когда я говорю, что я терпеливый человек, я имею в виду, что я терпеливый человек…».

Кардинал Ришелье

Один из самых хитроумных политиков XVII века тоже имел российские корни – опять же через Анну Ярославну. Причем, вероятно, Ришелье знал об этом родстве, поскольку весьма педантично изучил свою генеалогию.

В конце 1620-х годов кардинал Ришелье направил в Россию посольство, в задачу которого входило заключение военного союза. Посольство выполнило свою миссию – Русское государство вступила в Тридцатилетнюю войну на стороне Франции.

Александр Дюма

Писатель, обессмертивший Ришелье в «Трех Мушкетерах», так же являлся Рюриковичем. Его прапра…бабушкой была Збыслава Святополковна, дочь великого князя Святополка Изяславича, которая была выдана за польского короля Болеслава Кривоустого. Дюма тянуло на свою историческую Родину. Он несколько раз бывал в России и даже совершил путешествие по стране. Кроме того, Александр Дюма прекрасно говори по-русски и переводил на французский Пушкина, Лермонтова, Рылеева, Некрасова и других.

Леди Диана

Леди Ди была связана с Рюриком через киевскую княжну Добронегу, дочь Владимира Святого, которая вышла замуж за польского князя Казимира Восстановителя. Честно говоря, неизвестно о ее проявлениях «русскости», но, можно сказать, что ни одного «заморского рюриковича» так не любили в России, как Диану.

Брак с принцем Чарльзом, в котором течет кровь Романовых: принц Уэльский является прапраправнуком Николая I. Интересно, что последняя (и первая), «монархическая», брачная связь Рюриковичей и Романовых пришлась на февраль 1547 год, когда семнадцатилетний Иоанн IV взял в жены Анастасию Романовна Захарьину-Юрьеву. Через 434 года принц Чарльз, наследник британской короны, женился на Диане Спенсер. Первый союз Рюриковичей и Романовых закончился безвременной смертью царицы. Второй – тоже завершился драматично. Возможно, кровь Рюрика плохо уживается с Романовским геном.

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