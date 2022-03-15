Как повлиял культ личности Сталина на СССР?

Возникновение культа личности
Возвеличивание личности И.В. Сталина средствами СМИ, пропаганды, в произведениях культуры и государственных документах началось примерно в середине 1920-х годов. Этот нескончаемый информационный поток формировал общественное представление о том, что своему экономическому или социальному успеху страна обязана лично вождю. Более того, даже своим личным счастьем каждый простой советский гражданин был обязан Иосифу Виссарионовичу! Своего пика культ личности И.В. Сталина достиг после окончания Великой Отечественной войны. В многочисленных проблемах послевоенного времени, в личных бедах и невзгодах советские люди, как правило, винили местную власть (директора заводов и председатели колхозов, руководители советов и партийных органов), а верховная власть в лице вождя воспринималась последней надеждой к спасению. Такая почтительность и обожествление Сталина объяснялись не только личным выбором или убеждениями: это пропагандировалось всей советской идеологической машиной, а контроль в этой области осуществляли исполнительные органы власти, МВД и МГБ.
Страна в период формирования культа личности
Культ личности вождя стал формироваться уже в 30-е годы. Это время сопровождается началом формирования плановой экономики страны.За две пятилетки (1928-1937 гг) в стране был построено множество промышленных заводов в Магнитогорске и Челябинске, тракторные заводы в Сталинграде и Харькове, автомобильные и машиностроительные заводы, была запущена ДнепроГЭС, развернулось железнодорожное строительство Турксиба. При таких успехах среди ярых сторонников идей коммунизма личность Сталина стремительно росла, однако следует знать, какой ценой они были достигнуты.
Для борьбы с мнимыми врагами установившегося режима в армии и среди населения проводились регулярные «чистки». Суды проводились в виде сталинских «троек», когда в течение короткого срока три человека принимали решение о расстреле по большей части ни в чем неповинных людей. Человека могли расстрелять за то, что его предки были церковнослужителями или принадлежали сословию, не вписывающегося в рамки коммунистической идеи.
В европейской части Советского Союза в 30-х годах население испытывало ужасный голод, который захватил север Казахской ССР, юг РСФСР и часть Украинской ССР. Только в Украине от голода погибло более 11 миллионов человек за 1 год. Ради проведения индустриализации и коллективизации населению не хватало продовольствия, а весь урожай с полей следовало сдавать в пользу государства. Рабочие на стройках спали прямо на рабочих местах, а там, где не хватало рабочих рук, привлекались заключенные и репрессированные, которых по стране было несколько десятков миллионов человек.
Апогеем стал закон «О трех колосках», когда расстрелу могли подвергнуть колхозников за то, что они унесли с колхозного поля даже несколько зерен.
Миллионы людей в 30-е годы умерли от голода, были расстреляны или приняли смерть в лагерях.
Разоблачение культа личности
Через 3 года после смерти вождя, в 1956 году, новый генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев во время XX съезда партии 25 февраля зачитал доклад о развенчании культа личности Сталина. Доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» содержал в себе информацию о недавно минувших годах, негативные последствия которых возлагались только на И.В. Сталина. В 1961 году тело И.В. Сталина было вынесено из Мавзолея.
Публичному осуждению также были подвергнуты репрессии военных и партийных деятелей. Отступление армии в первый год войны было связано именно с этим. Несмотря на то, что доклад зачитывался на условно закрытом заседании в присутствии 1349 делегатов, информация о нем достигла самых дальних уголков страны и обсуждалась даже в ячейках ВЛКСМ. Доклад был переведен на многие языки и обсуждался даже в капиталистических странах. Несмотря на эти события, в самом СССР текст доклада был опубликован лишь в 1989 году.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Разве не позор для великой страны , когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, обыкновенного вора и грабителя,стукача царской охранки , государственного серийного убийцу, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!Порой кажется, что даже его «добренькая» и любвеобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и шлюхой»( https://proza.ru/2013/12/10/1404) !И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!
Порой кажется, что даже его добренькая и любвиобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и продажной шлюхой»( https://proza.ru/2013/12/10/1404) !И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!
Кроме того, мне очень интересно, когда неадекватные россияне,выбравшие палача народов и изувера Сталина выдающимся деятелем всех времён и народов , сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно про таких слабоумных россиян старая советская довольно позорная поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ »! Ведь многие из них настолько отупели , что позорят свою Великую страну!
Стыдно, товарищи коммуняки ,поскольку сегодня, когда весь мир мечтает о светлом будущем, только все вы, потомки грязных кровожадных большевистских нехристей, которые в этой жизни из-за своей природной тупости ничего не добились ,ностальгируете о утопическом советском социализме и опять хотите как и ваши подлые большевистские предки-дармоеды поживиться на чужом добре, отобрав у богатых !
Жаль, что человеку не дано жить 500 лет, а то я бы посмотрел, как некоторые русские , жуя сопли, краснели при упоминании о своих далеких предках - рабах, которые называли предателей спасителями нации, сапожников гениями, а убийц - отцами нации, совестью эпохи!
Однозначно Сталин доказал, что Россию возглавлять можно только репрессиями и кровью. Хрущев доказал, что Россию можно возглавлять без кровопролития и репрессий . Ельцин доказал, что Россию возглавлять может любой. Медведев доказал, что Россию можно и не возглавлять. Путин же доказал, что Россией возглавлять может хорошо только он!
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