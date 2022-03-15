Как повлиял культ личности Сталина на СССР?

Страна в период формирования культа личности

Культ личности вождя стал формироваться уже в 30-е годы. Это время сопровождается началом формирования плановой экономики страны.

За две пятилетки (1928-1937 гг) в стране был построено множество промышленных заводов в Магнитогорске и Челябинске, тракторные заводы в Сталинграде и Харькове, автомобильные и машиностроительные заводы, была запущена ДнепроГЭС, развернулось железнодорожное строительство Турксиба. При таких успехах среди ярых сторонников идей коммунизма личность Сталина стремительно росла, однако следует знать, какой ценой они были достигнуты.

Для борьбы с мнимыми врагами установившегося режима в армии и среди населения проводились регулярные «чистки». Суды проводились в виде сталинских «троек», когда в течение короткого срока три человека принимали решение о расстреле по большей части ни в чем неповинных людей. Человека могли расстрелять за то, что его предки были церковнослужителями или принадлежали сословию, не вписывающегося в рамки коммунистической идеи.

В европейской части Советского Союза в 30-х годах население испытывало ужасный голод, который захватил север Казахской ССР, юг РСФСР и часть Украинской ССР. Только в Украине от голода погибло более 11 миллионов человек за 1 год. Ради проведения индустриализации и коллективизации населению не хватало продовольствия, а весь урожай с полей следовало сдавать в пользу государства. Рабочие на стройках спали прямо на рабочих местах, а там, где не хватало рабочих рук, привлекались заключенные и репрессированные, которых по стране было несколько десятков миллионов человек.

Апогеем стал закон «О трех колосках», когда расстрелу могли подвергнуть колхозников за то, что они унесли с колхозного поля даже несколько зерен.

Миллионы людей в 30-е годы умерли от голода, были расстреляны или приняли смерть в лагерях.

Разоблачение культа личности

Через 3 года после смерти вождя, в 1956 году, новый генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев во время XX съезда партии 25 февраля зачитал доклад о развенчании культа личности Сталина. Доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» содержал в себе информацию о недавно минувших годах, негативные последствия которых возлагались только на И.В. Сталина. В 1961 году тело И.В. Сталина было вынесено из Мавзолея.

Публичному осуждению также были подвергнуты репрессии военных и партийных деятелей. Отступление армии в первый год войны было связано именно с этим. Несмотря на то, что доклад зачитывался на условно закрытом заседании в присутствии 1349 делегатов, информация о нем достигла самых дальних уголков страны и обсуждалась даже в ячейках ВЛКСМ. Доклад был переведен на многие языки и обсуждался даже в капиталистических странах. Несмотря на эти события, в самом СССР текст доклада был опубликован лишь в 1989 году.