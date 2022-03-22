10 признаков одинокой женщины, которые выдают ее состояние с головой

Рано или поздно одиночество настигает каждого человека. В целом, в этом нет ничего плохого, ведь в такие моменты он может переосмыслить свою жизнь, расставить приоритеты, найти душевную гармонию. Однако есть и особо гнетущая разновидность одиночества, характерное исключительно для женщин. Каждая представительница прекрасного пола переживает эти моменты по-разному: кто-то погружается в себя, кто-то фокусируется на работе, а кто-то посвящает все свое время семье и друзьям, стараясь быть необходимым. Однако в поведении всех этих девушек есть схожие черты, по которым окружающие легко угадывают в них одиноких женщин.

1. Нарочитая привлекательность

Одинокие девушки всегда выглядят, как модели с обложки.

Наверняка, многие заметили следующую тенденцию: если у девушки есть парень, она становится более небрежной в плане внешности. Может выйти на прогулку с друзьями в джинсах и кедах (хотя раньше обязательно надела бы платье), наносит минимум макияжа (тушь, помада), не заморачивается насчет прически. А вот одинокая женщина всегда будет выглядеть так, как будто она только что вышла из салона красоты: красивая укладка, яркий мейкап, модная одежда, привлекающая взгляды противоположного пола. В большинстве случаев в качестве наряда девушка выбирает короткую юбку, высокие каблуки и кофту с глубоким декольте.

Такая показательная красота и сексуальность – первый признак того, что женщина находится в режиме активного поиска.

Интересный факт: Согласно результатам исследований онлайн-платформы знакомств Zoosk, большинство одиноких женщин хотели бы познакомиться с отцами-одиночками. По их мнению, такие мужчины более ответственны, заботливые и не считают себя центром Вселенной.

2. Взгляд и выражение лица

Одинокие девушки смотрят на окружающих мужчин оценивающе.

Если вы познакомились с девушкой, которая смотрит на вас оценивающе, поздравляем – 90%, что она одинока и в данный момент рассматривает вас как непосредственного кандидата в мужья. Взгляд – не единственное, что выдает свободных женщин. Обычно они кривятся при виде влюбленных парочек или, наоборот, становятся грустными.

3. Любовь к вечеринкам

Девушки часто ходят в клуб в надежде встретить хорошего парня.

Где еще можно найти кандидата в возлюбленные, как не на вечеринке, где много шума, алкоголя и парней? Именно поэтому одинокие девушки являются частыми гостьями ночных клубов. Они надеются встретить здесь хорошего парня, с которым очень быстро завяжется знакомство и закрутятся отношения. Но в большинстве случаев такое поведение приводит лишь к череде краткосрочных романов, из-за которых женщина впадает в еще большую депрессию.

4. Поведение в Сети

Одинокие девушки часто ведут себя развязно в соцсетях.

Также девушек, которые не состоят в отношениях, можно узнать по никам, фото и манере общения в социальных сетях. Чаще всего они подписываются неоднозначными именами, которые могут иметь сексуальный подтекст. Кроме того, одинокие женщины будут с большим удовольствием отвечать на смс и комментарии мужчин, полностью игнорирую сообщения от других девушек.

5. Шопоголизм

Шоппинг - хороший способ убить время.

Шоппинг – это то, что может вывести из депрессии, поднять настроение, придать веры в себя. Девушки получают настоящее удовольствие, когда ходят по магазинам, меряют платья и туфли, выбирают подарки для близких и мелочи для дома. Но только женщины, находящиеся в активном поиске, делают шоппинг настоящим хобби и ходят в торговые центры, как на работу. Для них это отличных способ занять себя и заполнить пустоту внутри.

6. Любовь к сериалам и телешоу

Одинокие девушки смотрят множество сериалов и ток-шоу.

Фанатами сериалов являются не только домохозяйки, но и одинокие женщины. Конечно, вы можете сказать, что различные мыльные оперы и шоу-программы смотрят все и не стоит судить по этому факту. Однако большинство людей выбирают для себя 3-4 любимых программы, которые смотрят в свободное время, но лишь женщины без партнера идеально ориентируются практически во всех популярных программах и шоу, ловко лавирую между закрученными сюжетными линиями, уделяя внимание даже незначительным деталям.

7. Борьба за внимание

Одинокие девушки всегда стремятся быть в центре внимания.

Если вы полагаете, что главный признак одиночества – вызывающий внешний вид, то вы глубоко заблуждаетесь. Существует еще множество неочевидных признаков, например, жажда быть в центре внимания. Если девушка громко смеется, изображает напускное веселье или нетипичную для нее активность – значит она просто старается понравиться мужчинам и привлечь к себе как можно больше взглядов противоположного пола.

8. Подшучивания над замужними подругами

Одинокие девушки часто подшучивают над замужними подругами.

Одинокие женщины часто подшучивают над замужними подругами и отказываются помогать в решении их проблем, оправдываясь тем, что они сами виноваты, раз попали в подобную ситуацию и поругались с мужем. Есть и еще один вид колкостей, когда дамы в поиске нарочито вздыхают и жалеют замужних девушек, говоря, что теперь они не смогут веселиться по-настоящему и погрязнут в бытовых проблемах. Таким образом одинокие леди стараются вознести на пьедестал свою свободу, хотя своим поведением лишь невольно подтверждают, как нуждаются в семье и любимом мужчине.

9. Чрезмерная приветливость

Одинокие девушки стараются быть приветливыми со всеми парнями.

Главная цель одинокой девушки – понравиться как можно большему количеству мужчин. Именно поэтому она всегда будет вежливой, приветливой, обходительной, постарается не столько предложить, сколько навязать свою помощь. А чуть позже будет видно – возможно кто-то из парней, для которых женщина со временем стала настоящей опорой и поддержкой, захочет чего-то большего. По этому поведению совсем несложно разгадать девушку в поиске.

10. Неспешность

Одинокие девушки никуда не торопятся и могут часами сидеть в кафе.

Если у замужних девушек всегда очень много забот и обязанностей (приготовить ужин, убрать в квартире, сходить за покупками, уделить время любимому), то одиноким дамам, наоборот, спешить некуда. Со временем одиночество накладывает определенный отпечаток на их образ жизни. Они могут частенько засиживаться на работе, часами гулять по городу, подолгу сидеть в кафе, наблюдая за счастливыми парочками и прислушиваясь к их разговору. Девушки надеются, что в один из таких вечеров они вполне могут встретить вторую половинку.

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