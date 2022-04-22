Правда или ложь о пирамидах: факты о самых загадочных мегалитах

Египетские пирамиды являются одними из самых загадочных сооружений, когда-либо построенных на планете.

Каких только предположений не появлялось относительно того, кто их возводил.

В этом обзоре речь пойдет о самых интересных фактах - как истинных, так и ложных - об этих мегалитических постройках.

1. Зодчий Хемиун - ПРАВДА

Зодчим Великой пирамиды в Гизе является Хемиун.

Хемиун был архитектором, ответственным за постройку Великой пирамиды в Гизе. Его отец - египетский принц Нефермает (сын фараона Снофру), а сам Хемиун был женат на египетской дворянке по имени Итет. На передней части его гробницы-мастабы было написано, что Хемиун был «мастером работ» и «чати» (визирем) фараона.

2. Пирамиды в США - ПРАВДА

Пирамиды существуют и в Соединенных Штатах.

На самом деле, пирамиды можно встретить не только в Египте, но и во многих странах мира. В данном примере речь пойдет о США, в частности, о Монаховом кургане, расположенном в Сент-Луисе, который считается важной частью мировой истории.

Инженеры, которые изучали эту структуру, обнаружили, что слой растительности скрывает насыпанную из земли пирамиду высотой 28 метров и шириной 254 метра. Эта пирамида занимает площадь в 5,8 гектара и состоит из 1 миллиона тонн почвы, смешанной с глиной.

3. Пирамиды построили пришельцы - ЛОЖЬ

Пирамиды были построены пришельцами.

Слухи насчет пришельцев существовали задолго до того, как в 1955 году была построена «Зона 51». Во многих культурах считалось, что именно инопланетяне были строителями некоторых уникальных памятников по всему миру. Пирамиды Гизы были разработаны 4500 лет назад и предназначались для фараонов и элиты общества древних египтян. На сегодняшний день исследователи не смогли объяснить, как были сделаны эти структуры и вряд ли когда-то смогут это сделать.

Каменные блоки, из которые построены пирамиды, весят по две тонны каждый, и даже с современными технологиями и строительным оборудованием подобные сооружения было бы непросто сделать. Это заставило некоторых верить в то, что пирамиды были построены пришельцами. Однако, нет никаких доказательств того, что создателями были не земляне. При раскопках были найдены подтверждения того, что около 100 тысяч мужчин строили пирамиды своими руками.

4. Хрустальная пирамида Бермуд - СПОРНО

Хрустальная пирамида в Бермудском треугольнике.

Недавно Интернет облетели сообщения, что на дне океана прямо под Бермудским треугольником была обнаружена хрустальная пирамида. Большинство сочли это банальной уткой. Однако, еще в 1960-х годах появились новости, что некий доктор по имени Рэй Браун во время дайвинга на Багамах нашел необычную структуру на дне, которая, как предполагается, в три раза больше Великой пирамиды в Гизе. Повторно данная новость после 2012 года появилась не только в желтой прессе, но и на довольно авторитетных новостных сайтах.

5. Зернохранилища - ЛОЖЬ

Пирамиды были зернохранилищами.

Кандидат в президенты США Бен Карсон пошутил во время своей кампании, что египетские пирамиды были сооружены для хранения зерна. Некоторые посчитали эту откровенную глупость правдой, но на самом деле эти величественные структуры были построены в качестве гробниц для фараонов.

6. Далеко, далеко... - ЛОЖЬ

Египетские пирамиды находятся в глубине пустыни.

Те, кто смотрел ряд голливудских блокбастеров, в которых речь шла о египетских пирамидах, наверняка считают, что эти мистические сооружения расположены в изолированном месте в египетской пустыне. Тем не менее, есть много памятников, расположенных недалеко от столицы Египта, Каира. Этот город известен своим комплексом пирамид Гизы, который является седьмым чудом света и был построен во времена фараона Хуфу (2589-2566 годы до н.э.).

7. Фильм «Исход: Цари и боги» - ЛОЖЬ

Фильм «Исход: Цари и боги» был запрещён в Египте.

Фильм «Исход: Цари и боги» заработал $ 268 млн в прокате в 2014 г. Тем не менее, Египет запретил этот фильм, потому что в нем евреи изображены рабами, которые изначально строили египетские пирамиды. Также в картине правительство не устраивал ряд других моментов. К примеру, таковой была сцена того, как разошлись воды Красного моря после землетрясения. Лента также была запрещена в Марокко, поскольку она оскорбила местных людей.

8. О Древнем Египте известно всё- ЛОЖЬ

Сегодня о Древнем Египте известно все.

Некоторые критики считают: все, что нужно знать о древних египетских пирамидах, уже известно. Истина заключается в том, что археологи делают открытия каждый день. Кроме того, египетское правительство ограничивает объем информации, которую оно предлагает иностранцам. Также в течение последних нескольких десятилетий пирамиды были найдены по всему миру в Греции, Антарктиде, Италии, Китае, Индии... этот перечень продолжается.

9. Австралийские пирамиды - ПРАВДА

Пирамиды существуют в Австралии.

В Австралии к югу от Кэрнса можно найти «Пирамиду Уолша», которая взмывает в небо на 922 метра. Отвесные склоны этого холма настолько идеальны, что многие верят в ее рукотворное происхождение в древности.

Существует еще одна пирамида на Зеленом континенте, которую местные жители называют Пирамидой Гумпи. Австралийские ученые не имеют ни малейшего представления, кто ее построил, но некоторые считают, что это были египтяне 3000 лет назад.

10. Великую пирамиду построил Ной - ЛОЖЬ

Ной построил Великую пирамиду.

В Интернете несложно найти множество статей по запросу «Ной и египетские пирамиды». Издатель по имени Джон Тейлор в Великобритании написал книгу под названием «Великая пирамида. Почему она была построена и кто ее построил». Хотя критики утверждают, что Тейлор никогда даже не ездил в Египет, он проанализировал фотографии, изучал все данные и пришел к выводу , что первоначальным архитектором был Ной, а египтяне не имеют никакого отношения к пирамидам в Африке. Мало того, что это возмутительное утверждение, это откровенная чушь.

11. Запад, Гиза, 20°C - ПРАВДА

Величественный сфинкс.

Все пирамиды в Египте были построены именно на западном берегу Нила и именно за них заходило солнце вечером, если смотреть из Гизы. Египтологи считают, что это было сделано намеренно, чтобы символизировать закат жизненного пути. Блоки, которые были использованы для пирамиды Хеопса, сделаны из известняка и отражают солнечный свет. Издалека кажется, что эти структуры сверкают как драгоценные камни. Внутри пирамид постоянно сохраняется температура 20 градусов по Цельсию.

12. Пирамиды построили атланты - ЛОЖЬ

Атланты построили пирамиды.

В 1882 году конгрессмен Игнатиус Доннелли заявил, что легенда об Атлантиде - чистая правда. Впоследствии он опубликовал свои идеи в книге под названием «Атлантида: допотопный мир». Он считал, что у атлантов были колонии в Египте, чья «цивилизация была репродукцией цивилизации островов Атлантического океана».

Он также высказал предположение, что пирамиды в Мезоамерике были также построены атлантами. Однако, как минимум, нужно учитывать то, что пирамиды Старого и Нового Света выглядят по разному и при их возведении использовались разные методы строительства.

13. Пирамиды на Тенерифе - ПРАВДА

Пирамиды на Тенерифе (Канарские острова).

На Канарских островах на юго-востоке острова Тенерифе можно найти пирамиды Гуимар. В 1990 году группа археологов завершила их исследование и заявила, что эти структуры построили местные фермеры-гуанчи, которые сносили камни с пахотных полей, складывая их вместе. Всего в этом месте есть в общей сложности шесть 12-метровых в высоту пирамид.

14. Великая пирамида самая высокая - ЛОЖЬ

Великая пирамида в Гизе является самой высокой в мире.

Согласно Epoch Times, самая высокая пирамида на планете находится в Пуэбла, Мексика. Это называется Великая пирамида Чолулы или на языке науатль «Тлачиуальтепетль». Ранее ученые считали, что когда-то это был древний храм, который использовался ацтеками.

Однако некоторые мексиканские историки полагают, что ее построили еще до цивилизации ацтеков. Великая Пирамида Чолулы была построена в семь этапов — с III века до нашей эры по IX век нашей эры. Археолог из Бостонского университета Дэвид Карбалло заявил, что эта пирамида выше Великой пирамиды в Гизе.

15. «Дорога к мертвым» - ПРАВДА

Ложные двери были «дорогой к мертвым».

Внутри пирамид на стенах были высечены или нарисованы ложные двери. Подобные «двери» являются общим архитектурным элементом в гробницах Древнего Египта и Донурагической Сардинии. Эти произведения искусства можно найти в этрусских гробницах, а во времена Древнего Рима их использовали в интерьерах домов.

Древние египтяне считали, что это были врата между смертью и реальностью, через которые дух умершего мог приходить в реальный мир, а затем уходить обратно. Перед ложными дверьми семьи умерших обычно оставляли подарки мертвым.

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