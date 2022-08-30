Любовь Сталина к девочкам «помладше». Каких женщин любил великий вождь

Сегодня на повестке тема довольно странная, но от того не менее интересная. Все же мы иногда любим покопаться чужом белье, иначе вы бы не кликнули и не зашли почитать эту статью. Речь пойдет об предпочтениях и отношениях великого советского лидера И.В. Сталина с женщинами.

Поговорим о том: как, где, при каких условиях Иосифа Виссарионовича сводила жизнь с противоположным полом.

И.В. Сталин и Надежда Аллилуева

Любимые жены вождя

Официально, конечно же, Сталин был женат лишь дважды. Остальные отношение старались держать в строжайшем секрете, чуть ли не государственная тайна. Первой женой он обзавелся в возрасте 26 лет, при чем супруга была младше на 10. Звали ее Екатерина Сванидзе, по простому - Като. Девушка относилась к Иосифу с большим почтением и во всем безропотно повиновалась.

Возможно Сталин и правда любил ее, к тому же у них родился малыш Яков, но вместе они прожили всего ничего, около 6 лет. Девушка умерла от сыпного тифа, а после ее смерти вождь особенно жестоко стал относиться к своим соперникам и врагам. Следующую спутницу он подпустил настолько близко, что заключил священный союз, лишь через 8 лет.

Молодой Сталин и Екатерина Сванидзе

Второй женой Иосифа стала Надежда Аллилуева и по сложившейся видимо традиции, она была также молода как и Като - 17 лет.

Самому Сталину было уже 40, но эта его любовь к молоденьким девочкам, почти детям, мы раскроем чуть дальше. Надежда родила вождю девочку Светлану и мальчика Василия, того самого знаменитого сына Сталина.

В 1932 году при странных обстоятельствах самостоятельно ушла из жизни Надежда, о чем мы подробнее поговорим в отдельной статье. Однако больше Джугашвили ни с кем официально в браке не состоял.

Молодой Сталин и Лидия Перепрыгина

Всевозможные любовницы

Любовниц у Сталина было действительно множество. Были и внебрачные дети. Например в одной из ранних ссылок в 1909-1911 годах он завел отношения с некой Матреной Кузаковой, которой сначала помогал по хозяйству, а после и в других отношениях, повлекших за собой рождение сына Константина. Ребенок Кобы потом рассказывал в 90-х, что мать никогда не скрывала кто его настоящий отец, а в один момент служба госбезопасности заставила его подписать документ о неразглашении этой информации.

В 1913-1916 годах, когда Сталин находился в ссылке в Туруханском краю, он совратил 14-летнюю девочку Лидию Перепрыгину, от которой появился сынишка Александр, и еще один ребенок не смог выжить. Хрущев во время свержения культа личности Сталина в 1956 году обнародовал эту информацию. Сталина хотели привлечь к уголовной ответственности по этому поводу еще тогда во время ссылки, но он пообещал жениться на девочке, на что благополучно «забил». Каким-то образом это тогда сошло ему с рук.

И.В. Сталин и Валентина Истомина

Сталин мог позволить себе любых женщин, чем нередко пользовался. Актрисы, певицы и прочие известные девушки часто были в связи с вождем, чего только стоит роман с солисткой Большого театра Верой Давыдовой. Однако последней любимой женщиной вождя, к которой он относился с большим уважением и доверием, стала его экономка - Валентина Истомина.

Валентина работала на Сталина почти 20 лет, наводя порядок в доме, готовя еду и в целом создавая уют в холостяцкой жизни главы государства. За многие годы они сблизились от чисто рабочих отношений до дружеских, а затем и романтических. Только Вале он мог доверить принести еду и лекарства.

Когда вождь скончался, Валентина получила персональную пенсию и до конца жизни ростила в одиночку осиротевшего племянника.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается Надежды Аллилуевой , то она не была Сталину второй женой, поскольку с 1912 по 1918 годы он находился во втором тайном браке с некой Анной Рубинштейн. Еще более позорным для вождя мирового пролетариата является то, что супруга вождя Надежда Аллилуева на самом деле приходилась ему родной дочерью. Если верить Владимиру Суходееву, автору энциклопедии «Сталин», у Сергея Аллилуева в петербургской квартире долгое время жил Сталин. Супруга же Сергея Аллилуева , Ольга Аллилуеву (в девичестве Федоренко), хоть и была активной революционеркой, но ее трудно было назвать хорошей женой и матерью. Нелли Гореславская, автор книги «Иосиф Сталин. Отец народов и его дети», пишет о том, что Ольга питала такую слабость к противоположному полу, что частенько бросала мужа и детей ради романтических отношений с очередным любовником-революционером. Не могла она удержатся и перед чарами горячего кавказца Сталина, который долгое время сожительствовал со своей будущей тещей, в результате чего на свет появилась Надежда (https://russian7.ru/post/teshha-stalina-otkuda-vzyalis-slukhi-o-to/ ).

Вообще же , Сталин страдал педофилией, точнее, ее разновидностью, эфебофилией - половым влечением в зрелом возрасте к девочкам-подросткам. Любопытно , что даже со своей второй женой Надеждой Аллилуевой он сожительствовал, когда ей было всего 15лет.

Не отказался любвеобильный Иосиф от пристрастия к несовершеннолетним и после прихода к власти. В этом отношении заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках». В этой книге речь идет о том, что «юных особ» Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе. Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле .

Безусловно, главный «кремлевский завхоз» и крестный отец Надежды Аллилуевой Енукидзе однозначно не мог быть врагом народа, т.к. никогда не лез в большую политику и был по натуре обыкновенным трусливым педофилом! Любопытно также, что масштабы пьяного разгула Сталина и Орджоникидзе в Кремле смутили даже Ленина и он был вынужден часто отчитывать соратников и писать им записки: «С кем сегодня пили и гуляли? Откуда у вас бабы?»!

Любопытно, но Сталин со временем остепенился и пил в умеренных количествах, однако любил «спаивать подчиненных», считая спиртное своеобразным «эликсиром правды», благодаря которому развязывались языки и можно было узнать, что о нем думают его подчиненные на самом деле.

Что же касается «баб», то, начиная с 1932 года, президент АН СССР Александр Богомолец делал Сталину инъекции уникального препарата, изготовляемого из клеток овечьей плаценты. У Сталина под действием этих инъекций значительно усилилась мужская функция и он уже не довольствовался половой жизнью со своей тайной женой Валентиной Истоминой, служившей на его ближней даче горничной, и в 1933 году завел молодую любовницу – Веру Александровну Давыдову, солистку Большого театра, женщину редкой красоты. Правда, вождь мирового пролетариата этим нарушал «12 половых заповедях пролетариата» Залкинда (1924 г.) ,повествующие ,что сознательный пролетарий не имеет права растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения !

Любопытно также, что Иосиф Джугашвили был не только педофилом , но и активным гомосексуалистом! Как известно,в 1902 г. Иосиф был арестован в Батуми (в женском одеянии) за мужеложство, (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия).Общеизвестно, что , живя в ссылке вместе с Сталиным, Яков Свердлов из-за панического страха оказаться изнасилованным излишне темпераментным Иосифом сбежал жить в другое село. Официальным же любовником Сталина был венгерский еврей К. В. Паукер, начальник личной охраны Сталина и его парикмахер, обладающий чувственными губами и страстными черными глазами, которые с ума сводили палача народов Сталина!

Когда же Паукер надоел палачу народов и стал представлять угрозу в связи с его болтливостью,Сталин приказал казнить своего страстного сексуального партнера! Именно из-за педерастии палача народов Сталина покончила жизнь его жена , не вынесшая гомосексуализм и педофилию мужа и частые измены вождя пролетариата с любовницами и любовниками ! Любопытно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию, одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам! Кстати, один раз Сталину понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин? Однозначно будущему генеральному секретарю повезло, что он не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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