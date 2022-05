8 женских типов, отпугивающих мужчин

Какими качествами должна обладать девушка, чтобы хотелось на ней жениться? Почему некоторым мужчинам так сложно найти себе спутницу жизни? Наш автор (мужчина, между прочим) постарается пролить свет на эти загадки.

Считается, что мы с вами относимся к вопросам семьи и брака по-разному. Типа: вы начинаете мысленно репетировать свадьбу еще в детстве, сразу после того как впервые получаете совочком по лбу. А мы втайне надеемся, что свадьбу скоро совсем отменят, как это произошло с алиментами (стоп – или их все еще надо платить?). Однако, несмотря на частые жалобы женщин, что они-то всегда готовы идти под венец, а кругом все подлецы и не ведут, ситуация на поверку часто оказывается обратной. Умная мысль, которую я сейчас напишу, принадлежит не мне – ее впервые начал думать в 60-х знаменитый теоретик брака, профессор психиатрии из Тавистока Генри В. Дикс. Потом эту мысль развили в отдельную теорию, но это уже другой сюжет.

Итак, постулат: мужчине сложнее найти себе пару, чем женщине. Почему? Профессор Дикс объяснял это так:

Мужчины и женщины, оказывается, по-разному мечтают. Причем различаются даже не сами мечты, а то, каким образом мы их конструируем. Вам, женщинам, по мнению Дикса, присущ утвердительный (катафатический) образ мышления, а нам – отрицательный (апофатический).

Утвердительный образ мышления – это когда вещи описываются и представляются такими, какими они должны быть. Через присущие им качества. «Трава зеленая», «на море хорошо», «сумка должна подходить к туфлям» – все это утвердительные фразы.

Отрицательное описание строится на том, какими вещи НЕ являются и НЕ должны быть. «Машина клевая, не пом­ню какая, но точно не Mazda», «мне все равно, где отдыхать, лишь бы там русских не было» – это типичные фразы человека, мыслящего отрицаниями.

Можно уже восторженно воскликнуть: «Точно! Я так и думала!» Но я все же хотел бы объяснить для начала, в чем разница.

Та-дам! По Диксу, это и есть причина мужских страданий. Когда женщина достигает половозрелого возраста, у нее в голове уже есть образ будущего мужа. Насколько он оторван от реальности – отдельный вопрос. Но этот образ хотя бы ЧЕТКИЙ: муж должен быть а) образованным, б) блондином, в) в очках – и так далее, по всем буквам алфавита. А что в голове у мужчин? Сплошные абстракции: жена НЕ дол­жна быть гулящей, ревнивой, неостроумной, одноногой…

Составить четкий портрет, пользуясь отрицаниями, практически невозможно. Поэтому мужчины и обречены нырять в пучину новых отношений, руководствуясь неточным, расплывчатым описанием того, что же они все-таки ищут. По той же причине они часто разочаровываются в своих избранницах: они изначально не знают, чего именно хотят. И после каждого нового разрыва прибавляют к портрету очередной отрицающий штрих: «Ах, да! Еще она не должна засыпать во время секса, или если уж засыпает, то хотя бы разговаривать во сне».

С одной стороны, это грустно. Потому что усложняет жизнь нам. С другой – удобно. Вам-то проще! Ведь для того, чтобы мужчина посчитал вас идеальной женой, вам достаточно НЕ обладать некоторыми качествами. Я даже буду настолько добр, что расскажу, какими именно! Тем более что мне за это платят…

Мужчинам это не нужно:

Хотя вам эти качества могут казаться положительными, мужчина, если найдет их у вас, наверняка решит, что вы – не будущая бабушка его внуков. И брать вас замуж не стоит. Готовность идти на край света В голове любого мужчины, только если он не сиамский близнец (в этом случае – в двух головах), однажды возникает мысль: а не бросить ли все и не пойти ли водить трамвай. Или: уехать на Таити рисовать туземцев. Иногда мы даже имеем глупость делиться этими мыслями с нашими подругами. Наивные кандидатки в жены считают, что в ответ на это надо радостно пропищать: «Что бы ты ни решил, мой милый, я с тобой!» Это неправильный ответ!!! То есть, конечно, приятно знать, что есть на свете девушки, готовые ради нас отринуть комфорт и попрать здравый смысл. Но женимся мы обычно не на них. А на особах практичных и лишенных иллюзий, отвечающих: «Ты что, с ума сошел?! А на что мы будем жить?» Ведь синдром «рая в шалаше» быстро проходит, как только из жизни исче­зают деньги, медицинские страховки и отапливаемые туалеты. Связывать жизнь логичнее с женщиной, которая пусть мыслит и приземленно, зато сама не сбежит из дома с рисовальщиком риса, поддавшись минутному порыву. Сексуальная покорность Вопреки расхожему мнению, мы вовсе не мечтаем взять в жены ростовую куклу, умеющую лепить пельмени (хотя если пельмени окажутся чертовски хорошими – как знать, как знать). Готовность женщины заниматься сексом в любое время суток и в любом состоянии – тревожный знак. Секс должен происходить по взаимному желанию, только в этом случае им можно будет заниматься годами. А если партнерша ныряет в омут страсти лишь по принуждению и с соответствующим выражением на лице – она не задержится в нашей жизни надолго. Не поймите неправильно: говоря «покорность», я не имею в виду общую вялость. Вы можете быть в постели бодрой, но не однообразно бодрой. Если женщина не может сказать «нет» в ответ на неудобное предложение, если секс для нее – обязанность (пусть даже приятная), значит, ей плевать на собственные чувства. Встречаться с такой весело, жить в браке – невозможно. Ведь брак предполагает в первую очередь взаимное уважение.

Тотальное доверие

Хуже всепоглощающей ревности может быть только ее полнейшее отсутствие. Если суженый говорит, что собирается встретиться со своей бывшей, «потому что последний раз видел ее сто лет назад, еще в стриптиз-клубе, когда она там работала», то отвечать ему «решай сам» не стоит. Даже многозначительно протирая при этом ножи. Жен­щина, на которой можно жениться, должна уметь отстоять свое счастье. Она не будет таить обиду, мстить, тихо терпеть, но главное – не будет смотреть на проблему сквозь пальцы. Потому что тотального доверия на самом деле не существует – это красивый эвфемизм для равнодушия, недопустимого между супругами.

Вечное недовольство

О'кей, мы в некотором смысле готовы терпеть ваши капризы и даже прислушиваться к ним. Женское нытье иногда даже может быть двигателем нашего прогресса (хотя, поверьте, работает оно хуже, чем умение восхищаться успехами мужчины). Но если нытье заменяет женщине все остальное – поиски работы, тягу к самосовершенствованию, – это верный признак того, что брать ее замуж не стоит. Причем опасно недовольство не только мужчиной, но и собой. Мы готовы обеспечивать вам поддержку и подставлять плечо. Но взобраться на это плечо вы должны самостоятельно. А если вы только и делаете, что жалуетесь на жизнь, начальников, маму, подруг, не делая попыток что-то поменять в своей жизни, у нас с вами ничего не выйдет. Потому что быть мужем – это еще ладно, но совмещать эту и без того нелегкую долю с обязанностями кризис-менеджера вряд ли кто-то захочет.

Нелюбовь к себе

Я просто не нашел лучшего эвфемизма для чудовищной (в грамматическом смысле) фразы «отсутствие привычки мастурбировать». Может, этот кусочек правды окажется чуть более горьким, чем остальные, но да – мужчины не любят связываться с аноргазмичками и женщинами, сте­сняющимися исследовать свое тело. Если вы сами не знаете, что именно может доставить вам наслаждение, то как вы собираетесь обучить этому меня? Не собираетесь? Тогда наши отношения вряд ли продлятся долго. Иногда бывает приятно почувствовать себя Индианой Джонсом и отправиться на поиски Хрустального Наслаждения и Золотого Оргазма. То есть попы­таться доставить удовольствие женщине, никогда его прежде не испытывавшей. Но если оргазма нет как нет, а вы и пальцем о что-то там не ударили для того, чтобы его приблизить, дело дрянь. Отношения будут приносить сплошное неудовольствие. Как мне («что я за мужчина такой?»), так и вам («неужели со мной что-то не так, раз я не получаю ЭТОГО даже с любимым мужчиной»). Какая уж тут свадьба…

Невозмутимость

Мужчины часто пьют. Чуть реже – пьют в меру. О том, как я себя поведу, перебрав на людной вечеринке, хорошо бы узнать заранее. Но что бы я ни начал делать: петь в караоке песни «Ленинграда» под музыку ABBA, драться или засыпать в туалете, укрывшись хозяйской собакой, на это не нужно закрывать глаза. Случайная подруга, которой собственная репутация дороже моей, может себе позволить быть невозмутимой. Будущая жена – нет. Потому что для нее это не «я позорюсь», а это «я нас позорю». Но закатывать мне истерику на людях не стоит. Нужно или попытаться предотвратить ситуацию, или устроить мне выволочку наутро дома. Жена, как хороший начальник, хвалит всегда прилюдно, а ругает с глазу на глаз.

Чрезмерная участливость

Вопрос «а ты меня еще любишь?» входит в тройку вещей, которые мужчина хотел бы по возможности никогда не слышать от женщины. Тем более от храни­тель­ницы очага. Подобные вопросы («тебе не понравилось?», «почему ты сегодня такой грустный?», «вкусно было?») выдают в вас случайную попутчицу. Потому что потенциальной жене не нужно ни­чего такого спрашивать. Она умеет читать эмоции по оскалу бровей и прищуру ягодичных мышц. И она четко знает: молчание мужа – еще не сигнал, что с ним что-то стряслось. Просто иногда мужчины любят помолчать.

Отсутствие хобби

Даже самые терпеливые из нас не могут отвечать на вопрос «ты скоро?» больше пяти раз в день. А если вы звоните своему спутнику чаще, есть шанс, что он раздумает быть вашим спутником и захочет быть чьим-нибудь еще. Растворение в объекте привязанности – это, конечно, здорово. Мы иногда сами не прочь взять отпуск «по влюбленности» и с головой нырнуть в новые отношения. Но у нас должны быть гарантии, что, когда страсть пройдет и настанет время выныривать, вы не останетесь на дне и не станете посылать нам оттуда ежеминутные сигналы «я скучаю!», «приходи скорее!» и «ну где же ты?». Проще говоря, женщина должна уметь занять себя чем-то помимо отношений. Тогда ей проще будет противопоставить что-либо вакууму, который неизбежно придет на смену влюбленности и безостановочному сексу. Что это будет за хобби – шопинг с подругами, йога или набивка игрушек пупочным войлоком – не так важно. Главное чтобы мужчина не вздрагивал каждый раз, когда телефон звонит, и не искал нематерную рифму к вопросу.

Как стать невестой

Несколько лет назад в Америке вышла книжка, мгновенно ставшая бестселлером: «Why Men Marry Some Women and Not Others» («Почему на одних женщинах мужчины женятся, а на других – нет»). Ее автор, бизнесмен и социолог Джон Моллой спросил сотни пар о том, как и почему они решили узаконить отношения. Проанализировав ответы, автор сделал вывод, что женщины, которые успешно выходят замуж: