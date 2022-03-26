Зачем жена Маршала Победы написала донос на своего мужа?

С 1920 по 1965 гг. Георгий Константинович Жуков находился в официальном браке с Александрой Диевной Зуйковой.

Пара познакомилась в селе Анна Воронежской области, где Александра работала учительницей в сельской школе, а Георгий Константинович прибыл в регион - в качестве командира отряда - для борьбы с «антоновщиной».

Однако по прошествии нескольких десятков лет, отношения между супругами не заладились и 8 лет они находились в состоянии бракоразводного процесса. Дошло даже до того, что Александра Диевна написала в ЦК КПСС заявление на своего мужа.

Так что же написала в своём заявлении жена Жукова на имя Н.С. Хрущёва?

Александра Диевна Жукова (Зуйкова) (1900-1967 гг.). Фото находится в свободном доступе.

Александра Диевна искренне любила Георгия Константиновича. Как только пара расписалась в начале 1920-х гг. молодая жена решила вместе со своим мужем разделить «все тяготы и лишения воинской службы».

Всю свою жизнь она провела в военных командировках Жукова, работала у него писарем в 1920-х гг., а после рождения дочерей посвятила себя своей семье.

Во время Великой Отечественной войны Жуков имел несколько так называемых «походных жён», с которыми он, мягко говоря, проводил большую часть времени, чем со своей женой.

Г.К. Жуков вместе с женой Александрой и дочерьми Эрой (вверху) и Эллой. Источник фото: Областная газета ( https://clck.ru/Z7kLx ).

К счастью или к сожалению, Александра Диевна знала о похождениях своего мужа и старалась не обращать на это никакого внимания, вплоть до 1950-х гг., когда Маршал оказался в политической опале.

Выяснилось, что у него были отношения с Галиной Семёновой, свердловским врачом, который выхаживал больного Жукова после инфаркта.

В 1957 г., находясь в законном браке с Александрой Диевной, у Жукова и Семёновой родилась дочь Мария, что переполнило чашу терпения супруги Маршала.

Маршал Г.К. Жуков со своей второй женой Галиной Семёновой. Источник фото: Культурология ( https://clck.ru/Z7nkp ).

Она была вынуждена написать заявление в ЦК КПСС на имя Н.С. Хрущёва, в котором требовала «убрать» Галину и её дочь Марию подальше от Москвы и обязать Георгия вернуться в семью. В принципе, супругу можно понять.

Жуков требовал от партии не лезть в его семью и настойчиво пытался прекратить отношения с Александрой вплоть до 1965 г. С этого момента Маршал сразу же женился на Галине Семёновой, с которой прожил около 10 лет.

Маршал СССР Г.К. Жуков. Источник фото: Радио ВЕРА ( https://clck.ru/Z7noo ).

Александра Диевна же тяжело пережила развод с любимым супругом. В декабре 1967 г. она скончалась от инсульта.

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