7 странных законов русских царей

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А вы знали об этом?

Восемь богатейших бизнесменов мира владеют состоянием, которым совокупно располагают около 3,6 миллиарда человек в мире, или около половины населения Земли, говорится в докладе !

Во многих индийских местностях до сих пор остался обычай сжигать жену в погребальном костре умершего мужа. Такой обряд называется сати, в честь богини, которая и положила начало самосожжению.

В древние времена считали, что чем меньше пенис, тем рациональней и интеллектуальней его обладатель. Древние также считали, что если у мужчины маленький член, то намного больше шансов, что он будет больше использовать свой мозг, чем половой орган.

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