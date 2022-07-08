7 странных законов русских царей

Очень часто мы удивляемся и смеемся с законов разных стран, однако, мало кто знает, что в старые времена в России тоже были выпущены законы, которые не абсурдны и не укладываются в голове.
- Медведи на улицах города. Долгое время в России были популярны прогулки по улицам города с дрессированными медведями, которые выполняли трюки и развлекали публику. В 1867 года этому "веселью" положили конец.
- Первый запрет на азартные игры. В 17 веке цари были благочестивы и не могли себе позволить признаться, что любят играть в азартные игры. Так в 1649 году был объявлен официальный запрет на игру в шашки и шахматы. Игра была объявлена уголовным преступлением, наравне с воровством.
- Закон о телятине. Употреблением в пищу коров было запрещено, потому что они давали молоко, и каждый год рожали телят. До 19 века мясо в российских семьях появлялось только на праздники и обычно это было мясо самых старых животных, которые не приносили больше пользы. Убийство теленка было преступлением. Иностранные гости России говорили о том, что русские не едят телятину из-за убеждений и есть мясо теленка для них, как мясо человека. В свое время Иван Грозный приказал казнить трех рабочих, которые съели теленка.
- Закон о бородах. Петр I посчитал, что для того, чтобы проще вести дела с иностранцами, местные должны сбрить бороды и выглядеть не так чужеродно. В 1705 году по закону все, кроме крепостных, должны были сбрить бороды, а те, кто пожелал бы ее сохранить, должны были платить штраф.
- Запрет на парики, шляпы и бакенбарды. Павел I был очень дружен с Людовиком XVI и его супругой Марией-Антуанеттой. В тот момент, когда российский император узнал о казни монарших друзей, он был напуган. Тогда запретил круглые шляпки, парики и бакенбарды. Также под запрет попали слова, которые звучали революционно - "гражданин" заменили на "обыватель", а "Отечество" на "государство".
- Запрет на круглые плоды. Все православные верующие соблюдали одно правило - 11 сентября день Усекновения главы Иоанна Предтечи. В это день было запрещено употреблять в пищу арбуз и яблоко, которые напоминали голову святого, а так же запрещено было использовать острые и режущие предметы. Даже хлеб полагалось не резать, а ломать.
- Закон о табаке. В 1634 году сгорела Москва и расследование показало, что виной был уголек, выпавший из трубки во время курения табака. С той поры табак был под запретом. Православные священники поддержали этот закон, потому что считали курение безбожным делом. Запрет отменили во времена Петра I, который был любителем трубки.
А вы знали об этом?
Восемь богатейших бизнесменов мира владеют состоянием, которым совокупно располагают около 3,6 миллиарда человек в мире, или около половины населения Земли, говорится в докладе !
Во многих индийских местностях до сих пор остался обычай сжигать жену в погребальном костре умершего мужа. Такой обряд называется сати, в честь богини, которая и положила начало самосожжению.
В древние времена считали, что чем меньше пенис, тем рациональней и интеллектуальней его обладатель. Древние также считали, что если у мужчины маленький член, то намного больше шансов, что он будет больше использовать свой мозг, чем половой орган.
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