Молитва вечерняя на сон грядущий: краткие молитвы на русском для начинающих

Рекомендуем ежедневно молиться Господу перед сном.

Если вы только приобщились к религии, тогда я подробно расскажу, как правильно возносить молитву, к кому лучше обращаться.

ВАЖНОСТЬ МОЛИТВЫ

Наверное, абсолютно каждый согласится, что вечернее время – это особый период, когда после тяжелого трудового дня наступает расслабление, и мы можем погрузиться в полноценный отдых. Кроме того, вечером подводятся итоги минувшего дня и строятся планы на грядущий. Помимо всех остальных занятий, каждый праведный христианин должен суметь выделить время перед сном для осуществления моления.

Духовные практики в ночное время наиболее сильно влияют на наше сознание и душу, ведь в этот период наш неуёмный ум начинает готовиться ко сну, ослабляет крепкую хватку логического мышления, которое как раз-таки и мешает людям проникнуться беспрекословной верой во Всевышнего. Молитва на сон грядущий должна быть обязательным ритуалом, так как она поможет настроиться на сон, почувствовать своё внутреннее мироощущение и гармонизировать его.

КАКОЙ СИЛОЙ ОБЛАДАЕТ МОЛИТВА, ПРОИЗНОСИМАЯ ПЕРЕД СНОМ

Любая православная молитва обладает невообразимой мощью при условии, что она правильно читается. Если слова идут из самой глубины души, подкрепляются только самыми чистыми и искренними намерениями, тогда вы можете быть уверены, что жизнь не просто начнет меняться в лучшую сторону, но и всё желаемое будет реализовываться самым чудесным для вас образом.

Помните, что молитва, произносимая перед сном, – это очень сильный инструмент по развитию духовности. Ведь, когда вы вечером читаете священные тексты, мозг, естественно, настраивается на это, и всю ночь в подсознании идет не просто пустое прокручивание рутинных мыслей, а усвоение тех богоугодных слов, которые были незадолго до отхождения ко сну.

Молитва даже во сне будет исцелять ум и сознание. Конечно, после этого вы будете просыпаться в абсолютно другом настроении, и вас не смогут вывести из себя никакие мелкие неурядицы и бытовые проблемы. Только подумайте, какую пользу для своего тела (гармоничный, глубокий и спокойный сон) и души (повышение осознанности и укрепление веры в божественное провидение) вы получите, потратив при этом не больше получаса перед сном.

Все святые начинали свой путь к высокой одухотворенности и святости с регулярного чтения утренних и вечерних правил. Не пренебрегайте этой возможностью улучшить свою жизнь и исцелить душу.

В ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ МОЛИТВЕННОЕ ВЕЧЕРНЕЕ ПРАВИЛО

Вечерняя молитва должна читаться каждый вечер, однако в жизни каждого человека могут наступить такие периоды, когда вечернее правило нужно больше, чем когда бы то ни было.

Итак, читать молитвы перед сном нужно в следующих случаях:

Вы очень плохо спите, постоянно снятся кошмарные сны, родственники говорят, что вы часто и много разговариваете во сне. Это всё признаки того, что вы совершенно не отдыхаете во сне, а мозг даже после засыпания продолжает бурную деятельность, причем не в самом хорошем русле.

Сразу же после того, как вы проснулись, у вас есть чувство усталости, разбитости, апатии. Конечно, долго человек в таком режиме не сможет находиться без вреда для своего здоровья. В такой ситуации человек полностью лишен нормального отдыха, и очень скоро это проявится в виде различных болезней. Поэтому не затягивайте и как можно скорее вводите себе в привычку проведение вечерних духовных православных практик.

У вас есть привычка перед сном прокручивать в голове неприятные эпизоды из прошлого или рисовать в воображении негативные картины будущей жизни. Это занятие не принесет ничего, кроме вреда, поэтому не сомневайтесь и заменяйте это на привычку молиться. В скором времени вы увидите, что стали гораздо спокойней и уравновешенней и жизнь стала радовать вас гораздо больше.

В вашей жизни тяжелый период, и вы находитесь в состоянии постоянного стресса. Молитва перед сном поможет очистить сознание от страхов и переживаний, что позволит расслабиться телу, а ведь без этого отдых будет неполноценным.

КАК ПРАВИЛЬНО НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ГОСПОДУ ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МОЛИТВА ВЕЧЕРНЯЯ ОБРЕЛА СИЛУ

Вы можете и сами составить для себя текст обращения к Господу и произносить его так, как вам это будет удобно. Но при этом вы можете допустить определённые ошибки и свести все свои старания на нет. Лучше следовать по проверенному пути и придерживаться рекомендаций священнослужителей.

Далее мы перечислим основные правила, которые помогут сделать вечернюю молитвенную практику наиболее эффективной и правильной:

Не пропускайте не одного дня. Это очень важно, ведь усердие и трудолюбие покажут небожителям крепость веры и приверженности религии. Вы должны настроить себя таким образом, чтобы молитва была не тягостным обязательством, а благостной отдушиной всего дня. Регулярность в этом деле не просто залог успеха, но и гарантия крепкого сна, отличного самочувствия и духовного развития.

Создайте для себя комфортную атмосферу. Лучше всего, если вы будете общаться с Богом в одиночестве, ведь очень нежелательно, чтобы вас что-то отвлекало. Сделайте приглушенный свет, зажгите церковные свечи и благовония. Все вокруг вас должно придавать ощущение уюта и расслабления.

Молитесь, преклонив голову перед иконой. Икона – это очень сильный символ, который усилит слова в тысячу раз. Какой именно лик будет на ней изображен, зависит только от вашего желания и личных предпочтений.

Начинайте читать священные тексты уже тогда, когда вы полностью готовы лечь спать. Если после моления вы еще пойдете заниматься домашними делами, то эффект от неё будет уже не таким сильным.

Старайтесь не спешить, читайте все строки из молитвослова размеренно и четко. Осознавайте смысл каждого слова и подкрепляйте его соответствующими образами и эмоциями внутри себя.

Если читаете текст вслух, то не нужно делать этого слишком громко и выразительно. Ваш голос должен быть абсолютно обычным. Если у вас получается, то можете произносить молитвы нараспев.

Если поначалу у вас не получается сконцентрироваться на молитве при её чтении, то вы можете попробовать слушать аудиоверсии священных текстов.

Не обязательно читать оригинальные тексты из молитвословов на церковнославянском языке. Вы вполне можете проговаривать молитву на русском языке.

И, разумеется, не забывайте о том, что на вас всегда должен быть надет нательный крест или ладанка с изображением святого лика. Это символ будет усиливать ваше состояние благодати, ускорять духовное развитие.

К КАКИМ НЕБОЖИТЕЛЯМ И СВЯТЫМ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В СВОИХ МОЛИТВАХ

В своих мольбах вы можете обращаться к любым небожителям и святым. Здесь главное – искренность посыла и чистота помыслов. Молитва может быть адресована непосредственно Господу Вседержителю, его сыну Иисусу Христу, Пресвятой Деве Марии или Святому Духу. Однако существуют некоторые божественные покровители, к которым особенно хорошо обращаться перед самим сном.

Свое вечернее правило вы может посвятить таким богоугодникам:

Казанской Богородице;

святому Киприану;

пресвятой Иустинье.

Также не забывайте об своих ангелах-хранителях — наших сильных невидимых защитниках и опекунах. Очень благоприятно благодарить их за всё содействие, которое они оказывали в течение прошедшего дня.

НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ВЕЧЕРНЕЙ ДУХОВНОЙ ПРАКТИКИ – БЛАГОДАРЕНИЕ ВЫСШИХ СИЛ

Именно вечером благодарственные слова по-особенному нужны и важны. Вы только представьте, ведь на протяжении всего дня о нас опекались, заботились и помогали нам многие небожители и святые. И, естественно, для них самой лучшей наградой может стать только ваше искреннее спасибо. Никогда не пренебрегайте этим во время вечернего общения с высшими силами. Если утром и на протяжении дня может быть и необязательным благодарение в молитвах, то вечером это должно быть непременно.

Никогда не пренебрегайте силой благодарственных слов, ведь они способны исцелять душу, ум и даже тело.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Регулярность – это главный залог успеха. Выработайте у себя полезную привычку молиться перед сном и увидите позитивные изменения в себе и своей жизни уже через очень короткий промежуток времени.

Сами выберите, к кому комфортней всего обращаться (непосредственно к Господу Вседержителю или конкретным святым).

Создайте себе приятную атмосферу, ведь это очень важно перед сном. Попробуйте расслабиться, но при этом не теряйте концентрации при чтении молитвы. Зажгите свечи, и если не можете после тяжелого дня угомонить свои мысли и настроиться на мольбу, то просто посмотрите на огонь несколько минут, стараясь при этом ни о чем не думать.

Молитесь перед иконой, это очень сильно усилит эффект от произносимых священных слов и позволит глубже погрузиться в процесс.

Сразу после молитвы ложитесь спать. Не нужно после духовной практики идти заниматься домашними делами. Это значительно уменьшит эффект от ваших стараний.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2525372906770532872/

А вы знали об этом?

Впервые расставлять свечи на праздничном торте стали древние греки. Каждую весну они устраивали фестиваль, во время которого женщины приносили дары Артемиде, богине охоты и Луны. Женщины готовили медовые торты и украшали их свечами. Ярко горевшие свечи и символизировали Луну и её свет.

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