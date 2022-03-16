Сколько лет жили Императоры России? Вы удивитесь, узнав их средний возраст

В комментариях к статье про Николая 2 вы как то написали, что Императоры Романовы никогда и не жили больше 50 лет. Стало интересно, как же было на самом деле и правы ли вы, мои дорогие читатели. В конце мы кстати посчитаем общий средний возраст жизни Императоров в России. Итак, начнем с самого первого царя - Романова.

1. Михаил Федорович

Первым венчали на царство Михаила Федоровича Романова.

Он прожил всего 49 лет, с детства отличался слабым здоровьем, и был "слаб ножками", так что его могли носить в кресле, до такой степени все было.

2. Алексей Михайлович

Второй царь из рода Романовых.

Упоминаний о его плохом здоровье нет, но прожил он меньше отца - 46 лет, и оставил своим наследником сына Федора.

3. Федор 3 Алексеевич

Федор взошел на царство в 15 лет, а не стало его уже в 20 лет. У него тоже было плохое здоровье. Наследников он не оставил.

4. Иван 5 Алексеевич и Петр 1 Алексеевич

Так как Федор не оставил наследников, после бунтов и многочисленных споров было решено венчать на царство сразу двоих его братьев: Ивана и Петра. Причем Иван и Федора была одна мать, Мария Милославская, а Петр был рожден от второй супруги царя Алексея Михайловича, Натальи Нарышкиной.

У Ивана здоровье вроде как тоже было отвратительным, прожил он всего 27 лет. Но это было настолько выгодно многим властным кругам того времени, что не понятно, было ли у него плохое здоровье или его попросту травили.

Петр 1 - последний Царь Всея Руси и первый Император Всероссийский. Да, именно он первый себя назвал Императором. Прожил он дольше своих предшественников - 52 года.

5. Екатерина 1

Екатерина 1, как собственно и Екатерина 2, царствовать была не должна. Она была супругой Петра 1, а Петр 1 как известно своего приемника так и не называл. Царствовала она не долго, а прожила она 43 года.

6. Петр 2

Петр 2 был внуком Петра 1 от сына Алексея. Его подкосила оспа и прожил он 14 лет.

7. Анна Иоановна

Если пролистать вверх до номера 4, помните, когда правили братья Иван Алексеевич и Петр Алексеевич, так вот, Анна Иоановна дочка того самого брата Петра 1 - Ивана. Она прожила 47 лет. Анна Иоановна хотела, чтобы ее преемником был Иоан Антонович, который был на момент ее кончины младенцем, но, как мы знаем, из этого ничего не вышло. Мать Иоана Антоновича была аж внучкой отца Анны Иоановны, Ивана, а ей она приходилась племянницей. В итоге нашли родственника поближе к царям, чем правнук царя Ивана по женской линии.

8. Елизавета Петровна

Дочь Петра 1 стала новой Императрицей. Любила балы и роскошную жизнь, ни в чем себе не отказывала, была неумеренна в еде и питье. Прожила она 52 года, что неплохо, судя по тому, что мы уже узнали.

9. Петр 3

Петр 3 был внуком Петра 1 и Екатерины 1, по женской линии. А по мужской линии он относился к династии Гольштейн-Готторпских. Как мы знаем, долго править ему не пришлось, его свергла собственная супруга, в результате чего его не стало. Он прожил 34 года.

10. Екатерина 2

Екатерина 2 более известная, чем многие ее предшественники, поэтому на ней особо останавливаться смысла нет. Она среди царей и Императоров стала долгожителем и прожила 67 лет.

11. Павел Петрович

Павла Петровича постигла печальная участь его отца: переворот и смерть. Историю о нем писали те, кто хотел оправдаться за содеянное в глазах потомков, именно их воспоминаний осталось множество, что он ненормальный и ничего не соображающий Император. Но вот принятые им законы в пользу простого народа и ограничения дворянства, говорят как раз об обратном. Ему было отпущено 46 лет жизни.

12. Александр 1

Александр, или как его называли "Ангел-Саша" знал о готовящемся перевороте и ничего не предпринял, фактически был соучастником. Такой себе ангел, конечно. Всех его законных детей не стало во младенчестве, наследников он не оставил. Его младший брат Константин тоже не горел желанием править, поэтому престол перешёл третьему их брату - Николаю. Александр 1 прожил 47 лет.

13. Николай 1

Николай 1 был примерным семьянином и оставил много наследников. Династический кризис был уже не страшен Романовым. Он прожил 58 лет. Пока это рекорд среди мужчин.

14. Александр 2

Известен тем, что отменил крепостное право. Погиб он не своей смертью, и прожил он 62 года, побив рекорд "долгожительства" своего отца.

15. Александр 3

Александр 3, царь-миротворец, при правлении которого не было ни одной войны. Обладал богатырской силой, мог спокойно руками согнуть и разогнуть кочергу. Прожил 49 лет.

16. Николай 2

Известен тем, что в его времена страна развивалась небывалыми экономическими темпами. Тогда и появилось выражение "Русское экономическое чудо". Обстоятельства его кончины все знают, прожил он 50 лет.

Итоги:

Итак, долгожителем среди мужчин был Александр 2, который прожил 62 года. А среди женщин Екатерина 2, которая прожила 67 лет.

Средний возраст правящего Императора/Императрицы в России составляет 44 года. Очень и очень мало, в 44 года, в наше время, у многих жизнь только начинается.