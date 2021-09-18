Почему фараоны женились на своих сестрах и дочерях

В большинстве стран современного мира брак между родственниками, пусть и дальними — это нонсенс. Но в Древнем Египте фараоны преспокойно женились на своих близких родственницах и, похоже, ничуть при этом не беспокоились о возможных последствиях таких связей.

Тутанхамон и его жена-сестра Анхесенамон. Кадр из сериала «Тут» (2015 год).

Прямой смысл или иносказание

Ещё только начиная заниматься переводом древних текстов в усыпальницах, на статуях и барельефах, египтологи обнаружили одну любопытную тенденцию. В летописях, рассказывающих о житье-бытье того или иного фараона, слово «сестра» нередко использовалось там, где логичнее было бы упоминание законной супруги правителя.

А при дальнейших исследованиях древнеегипетских текстов выявились и вовсе невероятные на взгляд европейца факты, касающиеся родства некоторых исторических лиц. Так, например, жена основателя IV династии фараона Снофру приходилась ему родной (даже не сводной!) сестрицей. Но ещё дальше пошёл фараон Хасехемуи, который женился на собственной дочери.

Исследователи невольно задумались: а был ли в этих записях прямой смысл? Или, может быть, древние летописцы, называя фараоновых жён их сестрами, имели в виду нечто другое? Например, так они хотели подчеркнуть, что принимая избранницу в свою семью, правители Египта возводили родство с ней в разряд кровного.

Следует признать, что в Древнем Египте и вправду были такие определения, как «сестра моего сердца». Но даже это обстоятельство никак не могло бы объяснить того, почему это фараоны иногда женились не только на своих сестрах, но и на дочерях.

Брак по-египетски

В Древнем Египте правом обзавестись несколькими жёнами законодательно имели только фараоны. При этом роль «главной» и «любимой» супруги отводилась близкой родственнице правителя, как правило, его старшей сестре.

Юридически муж и жена в Древнем Египте обладали равными правами, а потому при заключении брака обязательно составлялся контракт, в котором подробно расписывалось, какое имущество отойдёт каждой из сторон в случае развода. «Бывший» должен был ещё и выплачивать пособие на содержание самой женщины и детей, рождённых в браке с ним.

При этом родословная в Древнем Египте велась исключительно по женской линии, а потому законными наследниками в любой семье, в том числе и царственной, считались именно дочери, а не сыновья, как у большинства других народов.

Но это требование египетского законодательства расходилось с тем, что управляли страной всё-таки мужчины, а они вовсе не собирались отказываться от своих претензий на трон в угоду требованиям какого-то там семейного права.

Престол стоит женитьбы

Правители Древнего Египта, как им самим казалось, довольно оригинально решили эту проблему. Они узаконили своё право на трон при помощи собственных сестер и дочерей.

Кадр из сериала «Тут» (2015 год).

Женившись на них, фараоны укрепляли своё царское положение, а их дети уже при рождении считались законными наследниками. Ведь и папа, и мама у них происходили из одной и той же семьи и к тому же являлись близкими родственниками.

Возможно, для современного человека подобная идея и кажется бредовой, но правители Древнего Египта именно в ней увидели решение возникшей перед ними проблемы, когда нужно было хоть как-то согласовать своё право на престол с египетским законодательством, утверждавшим, что наследство должно передаваться исключительно по женской линии.

Подтверждение правомерности своих действий фараоны оправдывали тем, что точно так же поступали боги. Например, братья Осирис и Сет, одни из самых значимых божества из египетской мифологии, женились на своих сестрах — Исиде и Нефтиде. Более того, Осирис и Исида были не просто кровными родственниками, а близнецами и полюбили они друг друга ещё в то время, когда их мама — богиня Нут, носила двойняшек в своём чреве.

Беря в жёны своих сестер и дочерей, фараоны, как они считали, поступают по примеру самих богов, а значит, и с их божественного одобрения.

Не просто формальность

Но европейских исследователей не устраивала и эта версия. У них просто в головах не укладывалась мысль о том, что кровосмесительные браки в Древнем Египте не были пустой формальностью.

Появилось предположение относительно того, что «главные» жёны фараонов лишь считались их супругами, а наследников рожали другие женщины, не связанные с правителями кровным родством.

Но генетические исследования мумий фараонов и их ближайших родственников разбили эту теорию в пух и в прах. К примеру, было доказано, что Тутанхамон был сыном фараона-реформатора Эхнатона и одной из его родных сестер.

Да и сам молодой правитель, унаследовавший трон ещё в детстве, позднее взял в жёны свою сводную сестрицу Анхесенамон, матерью которой была Нефертити.

Тутанхамон и Анхесенамон. (Исходное изображение взято с wikimedia.org, его автор — Djehouty).

Разумеется, кровосмесительные браки не способствовали появлению на свет здорового потомства. Примером этому может служить хотя бы то, что у Тутанхамона и Анхесенамон дважды рождались нежизнеспособные дети. Да и сам юный фараон, умерший в 19-летнем возрасте, был «счастливым» обладателем серьёзных генетических отклонений, не иначе как доставшихся ему «по-наследству» от папочки.

Всё ради власти

И всё же, если фараоны прекрасно знали о рисках, связанных с кровосмесительными браками, то почему они на протяжении тысячелетий продолжали жениться на своих сёстрах и дочерях? Ведь у большинства других древних народов такая практика была под строжайшим запретом.

А жители Древнего Египта, к тому же, были куда лучше «подкованы» в медицине, чем большинство их соседей. Так неужели египетские врачи, да и сами фараоны, вправду не замечали или не обращали внимания на генетические отклонения, появляющиеся в семьях, где на протяжении веков практиковались браки с близкими родственниками?

Современные исследователи полагают, что фараоны намеренно пренебрегали риском стать отцом больного наследника ради того, чтобы только удержать власть и влияние в своих руках. Лишь женившись на близкой родственнице, как правило — старшей сестре, являющейся законной наследницей царствующей династии, правитель Древнего Египта мог узаконить свои права на престол.

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