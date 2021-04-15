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Любопытные факты о шаолиньских монахах

Любопытные факты о шаолиньских монахах

 

Древний китайский монастырь Шаолинь давно превратился в культурное явление. Распространение буддизма из Азии на Запад, Брюс Ли и даже история о «Звездных Войнах» и «Кунг-фу Панде» была вдохновлена этим монастырем. Однако большинство из нас практически ничего не знает о том, кем на самом деле являются таинственные боевые монахи Шаолинь…

Его основали индийцы

Любопытные факты о шаолиньских монахах

Монастырь Шаолинь является неотъемлемой частью китайской культуры, но основателем его был странствующий буддийский монах из Индии — Батуо. Под его руководством был построен первый монастырь, который постепенно развился в целую школу.

Боевые монахи

Любопытные факты о шаолиньских монахах

Многие думают, что Шаолинь стал первым монастырем, где практиковали боевые искусства. На самом деле, еще за столетия до его создания существовали центры обучения воинов-монахов в Индии. Кроме того, в Тибете также существовал особый орден, пользовавшийся покровительством самого Далай-ламы.

Кунг-фу

Любопытные факты о шаолиньских монахах

История кунг-фу также началась задолго до Шаолиня. Ко времени становления династии Мин (1368-1644 г. н) Шаолинь действительно стал ассоциироваться именно с этим боевым искусством, но на деле эталонные техники кунг-фу зародились примерно в 500 г. до Р. Х.

Оборотень из Шаолинь

Любопытные факты о шаолиньских монахах

Во второй половине 19-го века жил человек по имени Тай Джин, прозванный Оборотнем Шаолиня.

Мальчик родился с гипертрихозом: испуганные родители отнесли младенца в лес, где его нашли монахи монастыря. Здесь его вырастили и воспитали воином-буддистом — легенда гласит, что Тай Джин стал единственным за полвека человеком, который овладел техникой Дим Мак, смертельного прикосновения.

Японские пираты

Любопытные факты о шаолиньских монахах

В начале 16-го века прибрежные города Китая постоянно разорялись японскими корсарами-вака. В 1553 году они обнаглели настолько, что атаковали и захватили огромный прибрежный город, Ханчжоу. Император Китая направил 120 шаолиньских монахов на борьбу с вака, и эта небольшая группа смогла полностью зачистить побережье страны.

Цзеба

Любопытные факты о шаолиньских монахах

В фильмах о кунг-фу часто показывают, как шаолиньским монахам на лбу наставники рисуют девять круглых точек (по три в каждом ряду), которые носят название «Цзеба» (Jieba).

Эта священная метка служит признаком того, что монах завершил своё обучение. Каждая точка символизирует одно из девяти основополагающих правил поведения, которым должен следовать каждый монах.

Миру известно всего 43 человека, которым удалось до конца пройти церемонию нанесения священной метки. Среди них есть один итальянец – Франко Тестини (известный как Ши Янь Фан), настоятель буддийского храма в Калифорнии.

Звездные войны

Любопытные факты о шаолиньских монахах

В одном из интервью Джордж Лукас признавался, что на создание саги «Звездные войны» его вдохновили монахи Шаолиня. Между историями появления Ордена джедаев и Шаолиньского монастыря также есть немало общего.

В фильме «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» Палпатин приказывает Анакину Скайуокеру совершить нападение на храм джедаев и убить всех юношей, которые там обучаются. Шаолинь имел схожую судьбу: в XVIII веке император Цянь Лун распорядился уничтожить монастырь и всех его обитателей, включая детей.

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