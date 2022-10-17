Кармические отношения: что это такое?

Кармические взаимоотношения невероятно насыщенны. Их сила просто обескураживает, люди с лёгкостью погружаются в них, забывая обо всех вещах. Когда душа приходит в наш мир в физической оболочке, то она является не одна, а с несколькими членами своей группы.

Кто такая эта группа? Это тот круг душ, непрерывно взаимосвязанных друг с другом. Этим душам предначертано усвоить ценные уроки в жизни, в определённых временных рамках. В некотором роде, такие души должны помочь человеку подготовиться к самой важной встрече — с родственной душой. С тем, с кем предначертано прожить всю земную жизнь.

Взаимоотношения с этими людьми являются кармическими. В большинстве своём это быстро проходящие встречи, которые весьма насыщенны на эмоциональном уровне.

Шаблоны кармических взаимоотношений

Поскольку кармические взаимоотношения зарождаются только с теми, кто находится в одной духовной группе, то страсть и увлечение, испытываемые человеком, не похожи на остальные, которые были прежде. Кармические взаимоотношения ошеломляющие по своей насыщенности.

Начальный этап подобных взаимоотношений, обычно, сопровождаются мощной страстью и увлечением, как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Вот только через некоторое время всё исчезает, и партнёры начинают ссориться.

Негатив в кармических взаимоотношениях

Во взаимоотношениях зарождается слишком много конфликтов.Эти ссоры являются своеобразным способом, при помощи чего человек должен получить важный урок, которые касается его самого, а также по отношению к будущему избраннику. С каждым конфликтом с кармическим партнёром, разум человека набирается сил, а душа получает мудрость до тех пор, пока она не будет готова повстречать подлинного партнёра, родственную душу.

Бывает и так, что ссоры в кармических взаимоотношениях могут выйти из-под контроля. Притом, что основной задачей таких взаимоотношений является способствование развитию души и роста, как личности, порой, такие взаимоотношения превращаются в токсичные. Подобные взаимоотношения могут быть наполнены эмоциональным, а то и вовсе физическим насилием.

В случае, когда во взаимоотношениях бурлит мощная страсть, то такой исход событий вполне может быть.

Посему, если вы осознаёте, что кармические взаимоотношения превратились в токсичные, не раздумывайте, тут же рвите их. Как бы больно ни было, насколько бы они ни казались сильными и привлекательными прежде. Поскольку такие взаимоотношения больше не несут в вашу жизнь положительные вещи, либо перестали чему-то учить, то эти отношения потеряли всяческий смысл.

Но помните, что не все кармические взаимоотношения должны заканчиваться именно так. В основном взаимоотношения заканчиваются не так печально.

Исцеление и развитие

Как я уже писала выше, что основной задачей кармических взаимоотношений является духовное развитие и рост, как личности. Иногда взаимоотношения необходимы для того, чтобы исцелить раны души.

Как же определить, что у вас именно кармические взаимоотношения?

Ест несколько признаков:

• Вы получаете огромное удовольствие друг от друга. А может быть и так, что вам кажется, будто ничего ужаснее, ничего и не происходило. И нет никакого баланса между подобные состояниями. Посему, если вы каждый день либо возвышаетесь до небес, либо падаете в чёрную бездну апатии, то скорее всего у вас кармические взаимоотношения.

• Ваш отрицательный эмоциональный фон, к примеру, ревность, одержимость партнёром, навязчивые идеи, зачастую берут верх над вами.

• Когда вы находитесь рядом, то вы находите время только друг для друга. Вы перестали уделять время для своих увлечений и любимых дел. Подобные взаимоотношения крайне личного характера.

Понимание того факта, что вы пребываете в кармических взаимоотношениях, в большинстве случаях говорит, что вы взяли от них всё необходимое, посему готовы идти вперёд. А отношения необходимо оставить позади. Именно тогда и начинается цикл исцеления души и развития, как личности.

Этот период идёт вслед за кармическими взаимоотношениями, посему необходимо сконцентрироваться в первую очередь на переосмыслении того, что произошло. Здесь верным помощником может стать медитация.

Бывают ли кармические взаимоотношения долгими? В теории такое может быть, вот только лишь тогда, когда партнёры смогут прощать друг друга за их изъяны и оплошности.

Вот только, как показывает опыт, во многих случаях партнёры предпочитают идти вперёд, усвоив важные уроки, и стремятся не допускать впредь свои оплошности.

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