Предметы, которые указывают на то, что на ваш дом навели порчу

По каким предметам и действиям можно распознать порчу, наведённую на жильё?



Предметы и признаки, которые вы можете найти у себя дома или во дворе, и их «начинка»

Клок волос. Если вы обнаружили клок волос у себя во дворе, на заборе, в калитке, в стене дома между кирпичами или досками, то это порча, направленная на ссору супругов. В большинстве случаев это женская месть на разлуку. Что делать, если найдёте такое? Сожгите!

Рассыпанная соль перед калиткой или у входной двери. Обычно эту соль держат некоторое время на кладбище, чтобы она впитала энергетику смерти, а потом подбрасывают. Это считается сильным проклятием, влекущим смерть одного или всех жильцов дома. По поверьям соль нужно смести веником, а его сжечь.



Игла/булавка/ржавый гвоздь. Эти предметы могут воткнуть в забор, в деревянную дверь или наличник, просто положить под коврик или подкинуть на территорию двора. Это порча на болезни или смерть. Иголки и булавки для этого дела заговаривают, а гвозди пытаются раздобыть из гробов. Нашли такое — выкиньте, но только чтобы никто не поранился.



Огарок церковной свечи. Это заговор на бедность. Его также подкидывают во двор или прячут в заборе, стене, кладут под коврик входной двери.

При обнаружении выкинуть.

Купюра/кошелёк с деньгами. Это тоже заговор на разорение. Но обычно купюру или кошелёк, подкидывают таким образом, чтобы «жертва» взяла их в руки. Это тоже желательно выкинуть.

Записка с непонятным текстом или символами. Может нести практически любую порчу или информацию. В общем, в неё недоброжелатели закладывают желаемый ими результат. При обнаружении не читать и сжечь!

Ритуальные принадлежности (кем-то ношеные крестики/броши/цепочки/кольца/браслеты). Это одни из самых нежелательных предметов, найденных дома, в стене/заборе/под ковриком. В качестве заклятие они несут в себе только болезни и смерть. Но вся мерзость данного действия не в этом, а в том, что вышеперечисленные предметы покупают у чёрных копателей, которые могут найти их на кладбище; а также у медицинских работников и ритуальных агентов (попробуйте сами догадаться, откуда они это берут и с каких людей снимают). Да-да. И такое бывает! При обнаружении — закопать подальше от дома (чтобы другие не нашли).

Как эти предметы могут попасть в дом или во двор?

Обычно для таких дел нанимают постороннего человека. Им может быть как обычный гражданин, нуждающийся в деньгах, так и вполне профессиональный частный детектив. «Закладчики» порчи попадают в дом под разными поводами. Это и проведение фейковых соцопросов, и продажа услуг или вещей, и просто просьба набрать воды. Некоторые умудряются подсылать даже детей! Заговорённые предметы могут подкинуть во двор через забор. То есть, вариантов масса и огороженная территория вовсе не будет означать, что недоброжелатели не доберутся до вашего жилья.

Как работает чёрная магия?

А теперь немного снимем напряжение. Давайте разберёмся, как на самом деле работает чёрная магия. Начнём с того, что это и не магия вовсе, а банальная психология, основанная на страхе неизвестного. Заговорённый предмет работает только тогда, когда его находят. И все эти обряды с подкидыванием предметов рассчитаны на то, что их найдут. А ведь если их не найдут, то они и работать не будут. Всё очень просто!

Механизм действия таков: человек находит непонятный предмет, узнает что это такое и его психика получает удар. С того момента, как потенциальная жертва узнает назначение данного предмета, у неё складывается впечатление, что против неё работают мощные тёмные силы и что-то плохое обязательно произойдёт. Большинство неспособны сопротивляться этим могущественным силам, подсознательно сдаются и ждут, что и когда произойдёт. Начинается концентрация внимания на негативе, которая в итоге и срабатывает.





Наш вам совет: если нашли какой-нибудь странный предмет — сожгите его, либо выкиньте подальше или закопайте. Это нужно сделать для того, чтобы он не попал в руки мнительному человеку. А далее просто забудьте про это и не забивайте голову ерундой. Вот и всё! Самое страшное проклятие — это растяжка под порогом или мина под машиной, а всё остальное — это из области сказок — оно не имеет силы и не способно причинить вреда человеку.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2388482029304941358/

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