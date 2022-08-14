А вы знали об этом?(Статья 17)

1.

Император Павел Первый вступил на российский престол в ноябре 1796 года, после смерти своей матери Екатерины Второй. К тому времени финансовая система империи находилась в глубоком кризисе, одной из главных причин этого был выпуск бумажных ассигнаций (с 1769 года) и чеканка невероятного количества мелких медных монет. Бороться за укрепление российского рубля новый монарх начал практически с первых дней своего правления.

Павел заявил, что ассигнации являются «истинным общенародным долгом на казне» и решил уничтожить все бумажные деньги и никогда впредь не допускать их выпуска в Российской империи. К этому времени в резерве Ассигнационного банка находилось ассигнаций на гигантскую сумму — 5 000 000 рублей. Павел издал указ — сжечь их немедленно.

Перед Зимним дворцом был разведен костер, в который безжалостно были отправлены кипы ассигнаций. А те, что уже поступили в оборот, было решено сжигать постепенно, по мере того, как они будут поступать в банк. Нужно заметить, что с момента вступления Павла на престол прошло лишь около месяца. Те, кто имел на руках ассигнации, могли обменять их на монеты из золота и серебра. Руководил обменной операцией князь А. Б. Куракин, который регулярно отчитывался перед императором.

В январе следующего года император распорядился открыть специальную контору, которая должна была заниматься закупкой золота и серебра для чеканки новых монет. Самому Павлу этого показалось мало, поэтому, он распорядился переплавить в монеты серебряные столовые сервизы из дворца. Для чеканки монет предполагалось открыть новый монетный двор, причем, работы над штемпелями император контролировал лично.

Завод должен был быть открыт в Санкт-Петербурге на Садовой улице. На его строительство из казны выделили 100 000 рублей. Для чеканки монет решено было использовать паровую энергию, кстати, впервые в истории монетного дела в России. По проекту завод должен был выйти не небывалую мощность — свыше 400 000 монет в день. Для этих целей запланировали 12 плавильных печей.

Для повышения привлекательности российских монет на мировом рынке Павел приказал не только увеличить вес монет, но и пробу. Например, серебряные монеты должны чеканиться 83-ей пробы вместо прежней 72-ой. Рубли павловской эпохи имели вес в 29,25 г, в то время как при Екатерине Второй они были легче на 5,25 г. Неудивительно, что покупательская способность российского рубля значительно возросла.

Но, в дальнейшем все пошло не так гладко, как планировал Павел Первый. Население новые монеты оценило, но пускать их обратно в оборот не спешило, предпочитая откладывать их в «кубышки». Князь Куракин доложил императору о том, что дальнейшие итоги обменной операции могут стать губительными для российской финансовой системы.

В декабре 1800 года Павел издал указ о выпуске ассигнаций. Снова, наряду с монетами из драгоценных металлов, начали выпускать бумажные деньги. На выкуп всех ассигнаций времен Екатерины Второй в казне просто не оказалось денег, а для чеканки монет в запланированных масштабах не хватало золота и серебра.

2.

За исключением Нобелевской медали, большинство наград лишь покрыты золотом, причём тончайшим слоем. Экономят как на школьниках, так и на спортсменах. До 1980 года Нобелевские медаль изготавливали из золота 958 пробы. С тех пор её делают из золота 750 пробы и покрывают 100%-ым чистым драгметаллом. Вес награды составляет около 200 г. Конечно, престиж от получаемой награды гораздо важнее тяжести награды. Но всё же, золотые они лишь по названию. Как можно догадаться, Нобелевка – самая дорогая медаль и продают её нечасто, обычно для привлечения внимания к какой-либо проблеме и ради благотворительности. И, конечно, не за рыночную стоимость, составляющую около полумиллиона рублей.В 2014 году свою награду продал биолог Джеймс Уотсон за 4.8 млн долларов, деньги направил в университеты и лаборатории США. Журналист Дмитрий Муратов продал Нобелевку в 2022 году за 102.5 млн долларов и передал все средства в ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН). Случаев, когда деятели продавали награды из-за нехватки средств, ещё не было.

3.

В старину, в монастырях и церквях на службе можно было довольно часто услышать вместо слова «живот» слово «жизнь». В знаменитой комедии Гайдая мы можем наблюдать за диалогом, где Иван Васильевич властно спрашивает Якина о «животе или смерти». И это не просто так. Живот – это производное от древнеславянского слова жизнь. Наши предки верили, и думается, что не только они, что именно с живота всё и начинается, так как в животе зарождается и вынашивается жизнь.Именно поэтому возникла поговорка «не щадя живота»! Значение этих строк в русской речи знает каждый: не щадя жизни, не жалея жизни и.т.п. Данное высказывание означает подвиг, несгибаемую веру в победу, желание пожертвовать собой во имя общего блага.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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