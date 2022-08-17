Молитвы Пресвятой Богородице для помощи и защиты

Со слов автора. Молитвы, обращенные к лику Матери Божьей, входят в число обязательных православных текстов, которые необходимо знать каждому христианину.

Существует немало Богородичных молитвословий, а также икон с образом Девы Марии, но я свои молитвы Пресвятой Богородице читаю перед иконой Казанской Божьей Матери. Расскажу вам краткую историю этого лика, познакомлю со словами обращений о помощи и покаянии к Заступнице всех страждущих.

В ЧЕМ СИЛА ОБРАЗА БОГОРОДИЦЫ

В христианском пантеоне образ Богоматери относится к самым почитаемым святым ликам, способным творить чудеса, исполнять самые сокровенные желания. Издавна к заступнице христиан возносили молитвы о помощи в различных делах, просили выздоровления при любых болезнях, обращались за поддержкой в отчаянии. Но чаще всего к святому образу обращаются матери, прося помощи своим детям.

Молитвенные слова, возносимые к Матери Христа, всегда будут услышаны, независимо от того, перед каким ликом Пресвятой Девы вы творите молебен. Для меня знаковой стала икона Казанской Божьей Матери, к которой я обращалась при тяжелой жизненной ситуации со следующими словами особой силы:

Если вы глубоко верующий человек, даже текст короткого обращения «Пресвятая Богородица, спаси нас!

КРАТКО ОБ ИКОНЕ КАЗАНСКОЙ БОГОМАТЕРИ

» станет для вас оберегом в богоугодных делах. Если вам сложно запомнить церковные молитвы, обращайтесь к Деве Марии своими словами, главное, чтобы они были искренними, шли от самого сердца, тогда вы обретете помощь.

Исторический путь иконописного лика начался с XVI века, когда в городе Казань после пожара, опустошившего почти весь город, икону нашла девятилетняя девочка Матрона. Пришедший во сне образ Богородицы повелевал ребенку найти иконописный лик. Обретение его произошло на пепелище, на котором были заложены основы Богородицкого девичьего монастыря и церкви. На протяжении всей истории нашей страны в трудные для нее времена Пресвятая Богородица становится руководительницей народа, а его защитники молятся перед Казанским ликом, отправляясь в бой.

Иконописный оригинал до начала двадцатого века находился на хранении в стенах Богородицкого монастыря Казани, но летом 1902 г. икона была похищена, оригинал ее утерян навсегда. Но летом 2004 г. произошло обретение копии полотна, местом хранения Казанского образа стали помещения Крестовоздвиженского храма, построенного на месте женского монастыря. Существует немало списков с чудотворного лика, которые с честью хранятся во многих отечественных храмах.

ТЕКСТЫ МОЛИТВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ

Творение молитвы очищает душу, а сознание – от греховных помыслов, милость Девы Марии безгранична, она действительно помогает нуждающимся и страждущим с выбором правильного пути, осознанием своих ошибок. К Казанской иконе Божьей Матери принято обращаться, соблюдая определенные правила:

ежедневно творить молитву в утренние часы;

перед ритуалом омыть лицо святой водой;

очистить помыслы от тревожных мыслей;

наполнить душу искренней верой в получение помощи.

Почитают чудотворный лик дважды в год – летом 21 июля и осенью 4 ноября. Настроившись на положительное решение жизненной проблемы, зажигают церковную свечу, опускаются на колени, чтобы просить Царицу Небесную о помощи при различных начинаниях.

МОЛЕБЕН ОБ УСПЕШНОМ ЗАВЕРШЕНИИ ДЕЛ

Приступая к богоугодному делу, православные словами молебного призыва просят Господа благословить их труды. Однако не следует забывать о собственном вкладе в обретение успеха, ведь сами собой проблемы не могут разрешиться, но чтение молитвенного прошения Пресвятой Богородице станет гарантией успеха:

ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ОТ УНЫНИЯ И ОТЧАЯНИЯ

Для православного человека отчаяние ассоциируется с грехом, поэтому даже в самых трудных ситуациях не стоит унывать. Ведь истинно верующий христианин находится под защитой высших сил, под заступничеством Пречистой Владычицы, к ней обращаемся за помощью со словами:

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ В ПУТИ

Отправляясь в далекую дорогу, обратитесь к Матушке Богородице с мольбами о защитном покрове, чтобы опасные ситуации обошли вас стороной, а дорога была без испытаний и трудностей.

ОБРЕТЕНИЕ ЛЮБВИ, ПОМОЩИ С ЗАМУЖЕСТВОМ

Тем, кто долго живет в одиночестве, не может никак отыскать свою вторую половинку, советую воздать Пресвятой Богородице молитву. К Покровительнице женского счастья, которая поможет созданию семьи, обращаются со словами:

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВРАГОВ И НЕДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Молитвословия этой направленности станут надежным барьером против чужеродного влияния злобных личностей. Перед чтением священной молитвы необходимо собственную душу очистить от злобы, обращаясь к Пресвятой Богородице с позитивным настроем:

Текст короткого призыва о помощи вы можете произносить громко либо читать его про себя, Матерь Божья услышит верующего человека, а для неверующих обращение будет лишь словами. Короткую молитву можно творить в любом месте, даже когда нет возможности уединиться для таинства общения с Матерью всех православных. Простую молитву запомнить несложно:

КАК ПРОСИТЬ БОГОРОДИЦУ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ

В огромном количестве молебных призывов к Заступнице верующих есть молитвы об исцелении, обретении здоровья. Кроме словесной просьбы о помощи, важно посетить храм для личного приобщения к таинству церковного богослужения, заказа специальных молебнов о даровании исцеления. За помощью к Пресвятой Богородице можно обратиться со следующей молитвой:

Важно помнить, что молебен об исцелении допускается к чтению не только за себя, но также за своих болеющих родственников. Для обретения помощи в исцелении от конкретного заболевания следует ежедневно обращаться с утренней молитвой к лику Казанской Матери Божьей.

С каждым днем становится все больше больных онкологией, почему болезнь настигает конкретного человека, никому не известно. Адепты официальной медицины прикладывают все усилия для спасения больного, а к верующим людям исцеление приходит с молитвами. Мольбы о помощи, адресованные Пресвятой Богородице, следует возносить по определенным правилам:

в церкви приобретают икону Девы Марии под названием Всецарица, заказывают акафист от смертельно опасной болезни;

молитву дома творят перед образом Матери Божьей, просят терпения и обретения сил для противостояния трудностям лечения;

на сложном пути к исцелению не следует предаваться унынию, а твердо придерживаться курса лечения с упорными мольбами об исцелении.

Несмотря на критику атеистов, молитвенные слова помогают направить работу ума в сторону исцеления, пополняют запас душевных сил, необходимых для борьбы с ужасным недугом. Больные раком просят помощи у Пресвятой Богородицы словами следующей молитвы:

МОЛИТВЫ МАТЕРИ ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ

Материнские моления о чадах своих имеют огромную силу, которая возрастает во много раз при обращении словами молитвы к Пресвятой Богородице. Для детей последствия искренних молитвословий неоценимы, становятся материнским щитом, милостью Господа, ниспосланной по просьбе Матери всех на земле. Наиболее сильными станут молитвы о детях, обращенные к иконе Покрова Пресвятой Богородицы, день почитания которой приходится на 14 октября.

Сотворенные этим день молитвы обретают великую силу, покрывают детей защитным омофором, помогают в скором замужестве, наступлении беременности, рождении здорового малыша. Молитва Царице Небесной в честь празднования Покрова:

ПОКАЯННЫЕ МОЛИТВОСЛОВИЯ

Поскольку в этом мире не всякий человек может прожить без вольного или невольного греха, к Пресвятой Богородице обращаются со словами покаянных молитв. Христианские молебны о раскаянии в грехах должны звучать в душе верующего на протяжении всего земного пути. Не следует также забывать об исповеди как таинстве отпущения осознанных грехов.

Во время своей земной жизни наша Небесная Заступница не оставляла детей Христа без помощи, а день ее праведного Успения отмечается наравне с датой Вознесения Господа на небеса. К Пресвятой Владычице, защищавшей православных во время своего земного существования, возносят покаянные молитвословия, сокрушаясь в собственной греховности:

Уход Девы Марии – это не смерть в привычном для нас понимании. Это передача души Богоматери в руки сына своего Иисуса Христа под звуки ангельского пения. Возблагодарив Господа, Богородица просила у него благословления и защиты для всех почитающих ее память.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Молитвы к Заступнице всех страждущих помогают нам потому, что нас любит Господь Бог – ее Сын, которого христиане почитают как отца всех верующих. Божий дух всегда рядом с нами, православными христианами, его помощь мы ощущаем в исполнении людских желаний, решении различных проблем повседневной жизни.

Однако Иисус Христос помогает обрести счастье только верующим в него, оставляя без внимания просьбы людей неискренних. Воздается по вере. Божью Матушку называют Скорой Услышательницей, поскольку Царица Небесная слышит все обращенные к ней слова, не оставляя никого из верующих без своей помощи.

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А вы знали об этом?

После смерти Константина Черненко следовало изъять все документы, хранившиеся в кабинете генсека. Именно для этой цели в помещение, которое занимал Черненко, и пожаловали сотрудники ЦК. Как писал А. С. Грачев в издании «Кремлевская хроника», партийцев изумил не только беспорядок в кабинете. Дело в том, что в письменном столе Константина Устиновича были обнаружены пачки банкнот. Причем, деньги были рассованы по всем ящикам, а вот никаких деловых бумаг и в помине не было. Александр Островский, автор книги «Кто поставил Горбачева?», утверждает, что банкноты являлись так называемой «черной кассой», которые в свое время брал Константин Устинович. Леонид Млечин, автор книги «10 вождей: от Ленина до Путина», осторожно намекает на то, что Черненко контролировал бюджет и расходы коммунистической партии страны, что дало ему возможность накопить такое большое состояние , как и многих тогдашних продажных руководителей коммунистической партии.

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