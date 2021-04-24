За что сына Александра Невского прозвали «недостойным»

Славный полководец, мудрый дипломат и политик – такое мнение сложилось о личности Александра Невского в народе. А его сын получил совсем другую историческую оценку. В борьбе за власть Андрей Городецкий не гнушался ничем, даже разорением родной земли. Желая возвыситься над старшим братом, он четыре раза приводил на Русь монголо-татарские рати и не раз предавал своих союзников. Этого князя ненавидели и презирали.

Третий по старшинству

Рюриковичи вели непрекращающиеся междоусобные войны. И в XIII – начале XIV века самым желанным дня них был титул князя Владимирского, он же великий стол. Дело в том, что Москва в те времена еще была провинцией, Киев уже утратил былое влияние, и стольным градом на Руси являлся Владимир. Правитель этого княжества возвышался над всеми остальными родственниками.

Доктор филологических наук, исследователь-славист Юрий Бегунов в своей книге «Александр Невский. Жизнь и деяния святого и благоверного великого князя» (Москва, 2003 г.) отметил, что Андрей Городецкий мало походил на отца. Сын легендарного освободителя Северной Руси от ливонских рыцарей ради собственного честолюбия не брезговал ничем.

У Александра Невского было четыре сына. Старший Василий умер в 1271 г.

, младший Даниил сравнительно мирно правил в Москве, так что окончание XIII века прошло под знаком непримиримой борьбы между вторым сыном великого князя Дмитрием Переяславским и третьим по старшинству братом – Андреем, которому отец еще при жизни определил в наследственный удел Городецкое княжество.

Многие исследователи негативно оценивают деятельность Андрея Александровича. Например, Николай Карамзин в своем знаменитом труде «История государства Российского» написал, что в годы правления данного князя страну преследовали всякие несчастья, стихийные бедствия и разорительные набеги монголо-татар.

«Великий Князь Андрей скончал жизнь свою Схимником в 1304 году [27 июля], заслужив ненависть современников и презрение потомства. Никто из Князей Мономахова роду не сделал столько зла отечеству, как сей недостойный сын Невского, погребенный в Волжском Городце, далеко от священного праха родительского», – считал Н.М. Карамзин.

Вражда братьев

К своей междоусобной борьбе Рюриковичи часто привлекали соседей: половцев, черных клобуков и монголо-татар. Сам Александр Невский получил титул великого князя Владимирского в 1252 г., умело воспользовавшись политической ситуацией, возникшей после карательного похода Неврюевой рати. Но его третий сын Андрей открыто призывал захватчиков на Русь, преследуя только одну цель – собственное возвышение.

Неприглядный образ правителя подробно отражен в научной работе «Борьба князя Андрея Городецкого за власть во Владимиро-Суздальской Руси в конце XIII – нач. XIV веков», которую на всероссийской конференции «Александр Невский и его эпоха» представил краевед, главный экскурсовод Городецкого историко-художественного музейного комплекса Артем Еранцев. Доклад исследователя опубликован в сборнике «Городецкие чтения-2000».

Против своего старшего брата Дмитрия Переяславского князь Андрей интриговал непрестанно. Он не только собрал внушительную коалицию русских князей, стремящихся к переделу сфер влияния, но и различными посулами привлек на свою сторону новгородцев. При этом главную ставку честолюбивый Городецкий сделал на монголо-татар. Он сумел убедить в своей лояльности золотоордынского хана Менгу-Тимура, приняв со своей дружиной участие в совместном походе на Северный Кавказ в 1277-1278 гг.

Заслужив милость хана, князь Андрей постарался очернить в его глазах своего брата Дмитрия. Дескать, тот не уважает Менгу-Тимура, отказывается воевать под его знаменами и прочее. Такая политика принесла свои плоды, и осенью 1281 г., после очередной поездки в Орду, честолюбивый Андрей Александрович вернулся на Русь с ярлыком (официальным документом) на великое княжение. Вместе с ним пришла монголо-татарская рать военачальников Кавгадыя и Алчедая, к которой присоединились дружины союзников Городецкого по коалиции: Константина Ростовского, Федора Ярославского, Михаила Стародубского и других удельных князей.

Эта внушительное войско захватило Муром, Владимир, Юрьев, Суздаль и Переяславль. Дмитрий Александрович был вынужден бежать, враги преследовали его вплоть до новгородской земли, но князю удалось уйти за море, в Швецию. А его вероломный младший брат поселился в Новгороде.

Хан и беклярбек

Но триумф Андрея Александровича был недолгим. После ухода монголо-татар Дмитрий вернулся в Переяславль. Он принялся восстанавливать город, укреплять его обороноспособность, активно искать союзников. И таковые нашлись, самым решительным из них оказался зять низвергнутого правителя Довмонт Псковский.

Перепугавшись, в 1282 г. князь Андрей снова отправился за поддержкой в Орду, где к власти к тому времени пришел хан Туда-Менгу. Пожаловавшись на непокорного брата Дмитрия, честолюбивый Городецкий снова получил войско, которым на сей раз предводительствовали военачальники Туратемерь и Алынь. Так, усилиями честолюбивого Городецкого уже через год после первого карательного похода Русь снова подверглась той же напасти.

Дмитрий Александрович опять был вынужден скрыться от врагов. Только на этот раз он отправился не в Швецию, где не нашел поддержки во время своего первого побега, а к влиятельному беклярбеку Ногаю, правителю самого западного улуса Золотой Орды, ставка которого располагалась на Дунае. Могущественный военачальник не только не подчинялся хану Туда-Менгу, но и мог оказывать решающее влияние на его политику.

Кандидат юридических наук Дмитрий Савченко считает, что правда в споре за власть была на стороне Дмитрия Александровича, поскольку он являлся старшим братом и имел полное право на великий стол, в соответствии с русскими обычаями. Об этом исследователь написал в статье «Начало русской политической централизации (конец XIII – первая половина XIV века): Правовые аспекты», которая вышла в журнале «Историко-правовые проблемы: Новый ракурс» (No 4 за 2019 г.).

Беклярбек Ногай подтвердил, что право на великое княжение должно определяться русскими обычаями, князь Дмитрий нашел у него поддержку. Так, использовав внутриордынские политические противоречия, в 1283 г. старший брат вернул себе великий стол. Андрей Александрович отступился от власти, не решившись оспаривать решение влиятельного беклярбека.

Три предательства

Помирившись с Дмитрием на словах, честолюбивый Городецкий продолжал интриговать за его спиной. Летом 1284 г. в Торжке князь Андрей заключил секретный договор с новгородцами: они все время оставались его верными союзниками, поклялись и впредь «не искати иного князя». Но уже к зиме расклад сил на политической арене так изменился, что Андрей Александрович не только уступил старшему брату Новгород, но и предал его жителей. Не успел год закончиться, а дружина князя Городецкого примкнула к войску Дмитрия Александровича в его походе на новгородцев.

А в 1285 г. наш «герой» снова предал родную землю, он опять привел на Русь монголо-татарскую рать, которую на этот раз возглавлял царевич-чингизид Елторай. Захватчики разорили Рязань и Муром, «много зла сътвориша». Но случилось невиданное до сих пор: дружины многих удельных князей объединились с войском Дмитрия Александровича и дали бой предателю Андрею с его ордынским союзником. Великий князь одержал победу, подтвердив тем самым свое законное право на владимирский стол.

После такого разгромного поражения, когда не помогло даже войско монголо-татарского царевича, Городецкий умерил свои честолюбивые планы, а затем совершил еще одно предательство. В 1288 г. он присоединился к походу Дмитрия Александровича против свободолюбивого Михаила Тверского, который в течение нескольких лет являлся союзником князя Андрея.

Дюденева рать

В 1291 г. благодаря поддержке Ногая к власти в Золотой Орде пришел хан Тохта. Вскоре он решил проводить независимую политику в отношении вассалов, фактически взбунтовавшись против могущественного беклярбека. Этой ситуацией поспешил воспользоваться Андрей Александрович. Его четвертая попытка захватить власть с помощью монголо-татар стала поистине чудовищным бедствием для Руси.

В 1293 г. из Орды пришло большое войско, которым руководил брат хана – царевич-чингизид Тудан, которого русские летописцы называли Дюденем. Нападению и разорению подверглись 14 городов, в том числе Москва, Муром, Коломна, Суздаль, Владимир, Юрьев, Можайск, Переяславль, Дмитров, Волок и Углич. По своему масштабу ущерб, нанесенный Руси Дюденевой ратью, сопоставим с Батыевым нашествием. И в этот раз Новгороду повезло: его жители откупились от монголо-татар богатыми дарами, доставленными в Волок.

Андрей Александрович снова стал великим князем, а в 1294 г. скончался его старший брат Дмитрий. Несмотря на серьезную оппозицию многих Рюриковичей, презрение большинства современников, а также враждебность новгородцев, столь желанный титул князя Владимирского третий сын Александра Невского сохранил до самой своей смерти, случившейся в 1304 г.

Взятие Ландскроны

Единственным достойным деянием Андрея Александровича многие исследователи называют взятие шведской крепости Ландскрона, которая была построена в месте впадения реки Охты в Неву. Иноземные рыцари лелеяли коварные планы по завоеванию Русского Севера. Встревоженные новгородцы были вынуждены просить великого князя о помощи.

Несмотря на то, что Ландскрона считалось неприступной, 18 мая 1301 г дружина Андрея Александровича осуществила успешный штурм. Крепость сравняли с землей. Планы шведов не осуществились.

Пожалуй, князь Городецкий унаследовал у своего легендарного отца только одно качество – умение побеждать рыцарей-крестоносцев.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157755

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