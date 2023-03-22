Почему надо сохранять удаленные молочные зубы ребенка

Кому в детстве не приходила «зубная фея», чтобы забрать молочный зуб, обменяв его на монетку? Эту традицию любят как малыши, так и их родители, так как благодаря ей дети с радостью прощаются со своими молочными зубками, а также учатся не бояться походов к стоматологу. Некоторые мамы и папы, как известно, хранят зубы детей как сувениры, но большинство выкидывают их в мусор.

Задумывались ли вы над тем, что можно сделать с молочным зубом вашего ребенка? Оказывается, он может выполнить крайне важную роль в сохранении здоровья вашего малыша. Как выяснилось, детские зубы являются богатым источником стволовых клеток. Это значит, что,в случае, если вашему ребенку в жизни понадобится замещающая ткань, то его молочные зубы могут послужить отличным источником для ее выращивания

Доктор Сунтао Ши из Национального зубоврачебного института провел исследования и выяснил, что молочные зубы содержат десятки ценных стволовых клеток, пригодных для лечения различных заболеваний. Специалисты из разных стран мира долгое время занимались изучением влияния стволовых клеток на сердце, головной мозг и другие органы человеческого тела.Важно также отметить, что их можно использовать во время диабета I типа, поскольку стволовые клетки могут превратиться в клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин.

Команда доктора Ши обнаружила, что зубы взрослого человека содержат всего 1 тип стволовых клеток, в то время как молочные зубы состоят из абсолютно разных стволовых клеток. Стволовые клетки находятся в зубной пульпе (внутри зуба), которая затем перерождается в нейроны, кости и хрящи (или, даже, в сердечные клетки). Немаловажно также , что запастись стволовыми клетками крови из пуповины можно лишь при рождении ребенка.Более того,спектр стволовых клеток в молочных зубах гораздо разнообразен, чем в пуповине ! Именно поэтому банк стволовых клеток молочных зубов набирает популярность.

Однако есть одна деталь.Просто хранить их дома не получится, ведь со временем стволовые клетки могут потерять свои свойства.В связи с этим, ценный материал следует хранить в специальных лабораторных условиях.Однако перед этим , чтобы сохранить стволовые клетки, которые могут быть полезны в будущем, вы должны заморозить удаленные молочные зубы ребенка в течение последующих 48 часов. Таким образом, вы сразу сохраните все необходимые клетки зуба.

Есть специальные службы, которые хранят молочные зубы детей, поэтому рекомендуются удалять эти зубы у стоматолога. Другие компании предлагают специальные контейнеры или упаковку для удобного хранения молочных зубов. Многие стоматологические клиники по всему миру уже задумываются о внедрении такой услуги.

Таким образом , храните выпавшие зубки вашего малыша, которые могут однажды спасти ему жизнь, так что не советуем вам их выбрасывать!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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