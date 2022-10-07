7 фраз, которые сразу выдадут сексиста и женоненавистника — что за ними стоит на самом деле?

Почему некоторые мужчины так любят указывать женщине на «ее место»? И что в действительности скрывается за их саркастичными, а порой даже агрессивными высказываниями?

Справедливости ради стоит сказать, что среди женщин тоже полно сексистских настроений, одна расхожая фраза: «Все мужики — козлы» чего только стоит. Однако, если у дам дальше слов обычно не идет, то по грустной статистике, около 80% пострадавших от домашнего насилия — это вовсе не мужчины, а женщины и дети.

Что же толкает мужчин на такое неуважительное отношение к женщинам? Любая агрессия — это страх. Так почему же они нас боятся? Давайте рассмотрим это на примере конкретных фраз и увидим, что за ними стоит на самом деле.

«Эта работа не для женщин»

Что в действительности хочет сказать нам мужчина этой фразой? Что часто прячется за такой показной брутальностью? В современном мире женщины все чаще встают за штурвал, занимают руководящие посты в крупнейших корпорациях и даже становятся президентами стран. Это не может не пугать мужчин, которые не уверены в своей конкурентоспособности. Дело в том, что помимо высоких профессиональных компетенций девушки иногда не брезгуют пользоваться дополнительными «бонусами» — преимуществами своей женской природы.

«Ты не можешь разбираться в… (футболе, сортах виски, автомобилях)»

Где-то улыбнуться начальству, где-то подыграть и попросить о помощи. Так называемая «женская мудрость» — еще одно конкурентное преимущество, которого так боятся женоненавистники. Им проще сразу грубо отрезать таких соперниц, чем вступать с ними в соревнования без понятых им правил.

Когда у мужчины пытаются оспорить его экспертность в знакомой ему с юных лет сфере — это, конечно, всегда больно бьет по его эго. А если речь идет о мизогинистах (или женофобах), то там в анамнезе скорее всего имеется гиперопекающая мать, которая всегда знала, как ему лучше и правильнее поступать. Такой мальчик, как правило, находит свое утешение в любимом хобби, в котором не разбирается контролирующая мама. И вот мальчик вырос, и вдруг он встречает женщину, которая претендует и на этот потаенный уголок его души. Страх того, что влезут в его «святая-святых», рождает агрессию и, как следствие, жесткие сексистские формулировки.

«Женщина за рулем, как обезьяна с гранатой»

Это заявление схоже по своей этимологии с предыдущей разобранной нами фразой женоненавистника. Автомобили, мотоциклы, техника в целом много сотен лет считалась вотчиной мужчин, и так это и было. Сложно представить женщин, с легкостью меняющих огромные колеса на какой-нибудь телеге или арбе. Но в современном мире благодаря новейшим технологиям общение с техникой перестало быть сложным и трудоемким процессом, поэтому грубая мужская сила потеряла свою актуальность.

Как быть мужчине, если его мужественность больше не нужна? Высокоразвитые, не травмированные или проработавшие свои травмы люди в состоянии переварить и принять эту информацию. А вот с теми, кто относится к женщинам, как к людям второго сорта, все сложнее. Там срабатывают болевые триггеры, на подсознательном уровне всплывают моменты общения с подавляющим жестким отцом или удушающе-заботливой матерью, и эго маленького мальчика кричит: «Но я же мужчина! Я главный!», и любое доминирование женщины причиняет ему боль даже во взрослом возрасте.

«Место женщины на кухне»

А вот тут, возможно, ваш брутальный мужчина просто не умеет быть просящей стороной, и таким неприятно грубым образом выражает свое острое желание уюта, тепла, вкусной домашней еды. Вполне вероятно, ему не хватает вашей ласки и любви, но эго не позволяет проявить «слабость» и сказать об этом прямо. Это не значит, что вы должны все бросить после такой формулировки и бежать на кухню. Но возможно, вам стоит инициировать разговор по душам и узнать, что именно хотел сказать ваш мужчина.

«С такой внешностью надо стриптиз танцевать, а не в офисе работать»

И снова давайте заглянем за кулисы этой фразы. Что хотел сказать мужчина? Что вы невероятно красивы? Что вы отвлекаете его от работы в офисе, потому что, глядя на вас, он не может думать о грядущих отчетах? О чем говорит такая полемика? Первое: вы интересны ему как женщина больше, чем как коллега. Второе: в его стереотипном мышлении есть четкие образы, которые наделены ролями, и ваш образ не совпадает с вашей ролью в его подсознании. Третье: скорее всего у него есть определенные сложности в сексуальной сфере, и они занимают большую часть его мыслей.

«Не лезь в мужской разговор»

Фраза мужчины, не уверенного в своей позиции в рамках беседы или жизни в целом. Человек, который с блеском в глазах увлеченно говорит о чем-то, в чем хорошо разбирается, с удовольствием будет расширять аудиторию слушателей. Когда мужчина «на коне», он всегда ищет женского внимания, он рад вступить в диалог с дамой и филигранно показать ей себя во всей красе. Когда же он понимает, что его собеседники могут оказаться компетентнее, авторитетнее, а главное — если он этого очень боится, то ему проще изгнать всех посторонних из беседы, в которой он может ударить лицом в грязь. Помните об этом, и никогда не принимайте на свой счет такие фразы.

«Типичная женская реакция»

Так говорят нам мужчины, когда у них заканчиваются аргументы, когда они кипят и почти готовы переходить на личности. Это сродни национализму, когда людей клеймят плохими только за принадлежность к той или иной нации. Это глупость, но так проще пережить неопределенность, которая так пугает женоненавистников. Все, что невозможно понять, вызывает у неокрепшей психики страх. Поэтому если назвать что-то «типичным», да еще и классифицировать объект, как принадлежащий к определенной группе, сразу становится «легче» и понятнее.

Подводя итоги, можно сказать, что жизнь женофоба сложно назвать приятной. Такие мужчины закрываются в коконы сарказма не просто так, а потому что панически боятся женщин, ненавидят свое зависимое состояние от них (в случае с властной контролирующей матерью), опасаются быть отвергнутыми и нелюбимыми (например, будучи нелюбимым ребенком холодной матери или после пары неудачных и болезненных опытов отношений в пылкой юности).

Их глубокие разочарования и обиды перерастают в женоненавистничество.

Мы ни в коем случае не призываем женщин «понять и простить», чтобы терпеть такое к себе отношение. Но понять причины всегда полезно, чтобы не принимать такие фразы близко к сердцу, не расстраиваться, не переживать, не носить обиды в себе, не пытаться доказать, что вы лучше, чем он о вас думает, и не искать в себе изъяны.

Советы, изложенные здесь, помогут распознать абьюзера и вооружат вас инструментами самозащиты, физической или психологической, от агрессивных и контролирующих мужчин. А также позволят скорректировать негативное поведение партнера, если он готов меняться.

И, конечно, мамам мальчиков будет очень полезно вовремя заметить свою гиперопеку, или наоборот, холодность по отношению к сыновьям, и начать работать над собой, чтобы в будущем стало чуть меньше мужчин, недолюбливающих женщин.

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А вы знали об этом?

Как-то Черчилль спросил Сталина, когда тому было тяжелее: сейчас, во время войны, или же раньше, во время коллективизации. Сталин признался, что коллективизация была «страшной борьбой», тяжелее для советского руководства, чем война с Германией. Откровения Сталина любопытны тем, как вождь пытался оправдать (в своих глазах или же в глазах заморского гостя) свою репрессивную политику:



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