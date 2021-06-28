Зачем в 1914 году в России приняли «сухой закон», и Как он повлиял на ход истории

Некоторые историки называют ограничение продажи алкоголя в предреволюционной России одной из причин дестабилизации обстановки. В сентябре 1914-го Госдума утвердила первый в отечественной истории полноценный «сухой закон». Запрет продажи водки изначально связывался с началом Первой мировой. Такой политический шаг стал губительным для государственного бюджета, так как винная монополия приносила в казну почти третью часть финансов. Да и с точки зрения заботы о здоровье решение оказалось сырым: лишившись доступа к качественному алкоголю, народ перешел на опасный для здоровья суррогат.

Предпосылки и доходная винная отрасль

Пропаганда велась не только на уровне торговых запретов.

До отмены в 1861-м крепостного права казна пополнялась от водочной монополии путем продажи откупов частным предпринимателям. За деньги они получали право изготовления и продажи водки в той или иной местности. Откупщики, продавая низкокачественную водку по довольно высоким ценам, с лихвой компенсировали расходы. К концу 1850-х по стране прокатились «трезвые бунты»: крестьяне сговаривались не покупать хлебного вина и не посещать кабаков. Откупщики понесли убытки, и Александр II отменил откупную систему. На госуровне внедрили свободную торговлю алкоголем всеми желающими при условии уплаты акцизного сбора.

Весомый источник доходов казна потеряла, а качество напитков от этого не повысилось. Тогда вопросом занялся финансист Витте, предложивший возродить государственную монополию на водку.

Производство спирта для хлебного вина могло осуществляться частниками, но торговать водкой полагалось исключительно государству. Производственный патент выдавался при гарантии подобающего качества продукта. В 1900-м казённая алкомонополия дала почти треть бюджетных поступлений. Нравственный император Николай II, озаботившийся национальным здоровьем, решил привить русскому человеку трезвость. С одной стороны, последний царь знал о лепте винной отрасли в экономике, но с другой, его тяготила реальность, в которой госбюджет строился на спаивании населения.

Императорские запреты

Министр П.Барк.

Глава Минфина при Николае II Коковцов не видел бюджет страны наполненным без водки, являясь сторонником винной монополии. В докладе императору он утверждал, что государство не в состоянии в сжатые сроки перекрыть дефицит иными путями после экстренного введения «сухого закона». Государь настаивал, и возникшие противоречия закончились увольнением финансиста. Сменивший его Петр Барк взялся пополнять казну за счет косвенных налогов. Народу пришлось затягивать и без того не свободные пояса.

Внезапно начавшаяся мировая война и мобилизация ускорили запрет в стране спиртного. Русскому солдату, по мнению императора, следовало идти в бой за царя, веру и Отечество трезвым. С вступлением империи в войну «сухой закон» продлили до окончания военных действий. Июльским указом 1914-го под запрет попала казённая торговля крепким алкоголем. Дальнейшими правительственными распоряжениями постепенно вводились запреты на частные продажи спиртного крепостью свыше 16 градусов. Под санкции попало и пиво крепостью от 3,7 градусов. Наказание за домашнее изготовление алкоголя на тот момент не предусматривалось.

Опасные суррогаты

Употребление качественного алкоголя было доступно только элите.

С экстренным введением ограничений на продажу водки народ перешел на суррогатную продукцию. Смертельные отравления себя ждать не заставили. Теперь самым популярным застольным напитком простолюдина стал разбавленный растворитель – денатурированный спирт. Люди самостоятельно очищали горючую жидкость доступными способами: провариванием с ржаным хлебом, разбавлением квасом и молоком, настаиванием с солью. Вторым вариантом увеселительного напитка был спиртовой раствор смолы, применявшийся для полировки деревянных изделий. Но самым опасным для здоровья суррогатом являлся ядовитый метанол – древесный спирт. Это зелье как минимум приводило к слепоте, часто оборачиваясь смертью выпивающего.

Шли в ход парфюмированные одеколоны, что вызвало массовое воровство заветных пузырьков в парикмахерских. Водку заменяли аптечными спиртовыми каплями, бальзамами и настойками. По хорошему знакомству или за щедрое вознаграждение в аптеках доставали чистый спирт. Главными посредниками подпольной аптечной торговли стали врачи, выдававшие пациентам спиртовые рецепты.

Результаты алкогольных ограничений

Винные погромы 1917-го.

Большая часть историков склоняются к выводу, что введение «сухого закона» в форме 1914 года не просто ощутимо сократило доходы казны, но и в сложных военных условиях стало роковой ошибкой императора. Жесткий перелом привел к социально-экономическому кризису 1916-го и отчасти сослужил революции. Денег в стране не хватало катастрофически, Россия нуждалась в срочном наращивании производства вооружения и заграничных закупках.

И если с финансами все однозначно, то куда сложнее рассуждать о психологических последствиях внезапного «сухого закона». Историк Булдаков уверен, что лишение в одночасье простого человека привычного способа расслабления лишь поспособствовало зарождению мыслей о государственном переустройстве. Благая реформа Николая II разожгла массовую политактивность населения, обернувшуюся против государя.

Так как «сухой закон» не запрещал частную продажу водки, явственно высветилось социальное неравенство в стране. В ресторанах, куда рабочим с крестьянами вход был заказан, продолжались привычные кутежи, тогда как «чернь» лишь угрюмо оббивала пороги заколоченных казённых лавок. Не унялась элита и после запрета на продажу крепкого алкоголя по ресторанам. Напитки там за доступную богачам плату разливали в посуду для чая. Неудивительно, что в 1917-м пришли «винные погромы», когда грабежи винных погребов руками пролетариата, солдат и матросов стали обычной формой социального протеста.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно также , что, готовясь к войне ,палач народов Сталин срочно отменил инициированный им же в 1926 году декрет «по борьбе с алкоголизмом» , и начал усиленно «спаивать» свой народ !

Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута и продажа алкоголя развернулась повсеместно. В медицинских изданиях даже появились публикации о том, что употребление алкоголя , наоборот, очень полезно для здоровья. Согласитесь, подобное мог сделать только безнравственный и алчный руководитель страны !

Кстати, с 1936 по 1941 год в СССР разрабатывался даже секретный проект по созданию непьющего суперсолдата! Подопытным комсомольцам делали различные операции, в частности, вживляли в мозг электроды из золота, снижающие болевые ощущения, а также заменяли кости конечностей более твердыми титановыми протезами.

Не подвели и молодые советские комсомолки, которые на призыв партии , не задумываясь согласились на половое сношение с обезьянами в сухумском обезьяннике для выведения особого непьющего воинствующего гибрида суперсолдата !К сожалению, суперсолдат из этой «грандиозной» затеи так и не получился, а вот обезьянки еще долго тосковали по темпераментным и сексуальным комсомолкам !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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