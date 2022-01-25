Зачем птицы натирают себя муравьями? 10 любопытных фактов о муравьях

Какой «домашний скот» держат муравьи? На что способна муравьиная матка ради власти? Читайте интересные факты о муравьях!

Фото: Ronny Overhate / Pixabay

Муравьи почти всеядны

Они нападают на любую добычу, с которой могут совладать, не брезгуют они и мертвыми насекомыми.

В мире почти столько же видов муравьев, сколько видов птиц

8800 видов муравьёв и 9000 видов птиц.

Муравьи — активные хищники, но вместе с тем они держат и «домашний скот»

В его роли выступает тля, причем поедают муравьи не только ее саму, но и ее выделения. Это не является формой паразитизма, поскольку без муравьиной заботы тля погибает гораздо раньше от других хищников. Муравьи пасут тлей на близрастущих растениях, оберегают их. И по первому требованию тля выделяет им излишки нектара. Чтобы «выдоить» тлю, муравей щекочет усиками ее брюшко.

Фото: Jerzy Górecki / Pixabay

Муравей может поднять груз приблизительно в 100 раз тяжелее собственного веса

В Африке и Америке существуют так называемые воинственные муравьи

Они убивают всё, что попадается на их пути, и от них спасаются бегством даже львы.

Ужасные листолазы получают сильнейший яд вместе с едой

Маленькие лягушки вида ужасный листолаз очень ядовиты.

Одно прикосновение к этой лягушке способно убить человека. Однако если содержать листолазов в неволе, ядовитость исчезает. Причина в том, что рождаются листолазы неядовитыми, а яд получают от муравьёв, которыми питаются. Муравьи же, в свою очередь, становятся ядовитыми, поедая разные виды ядовитых растений.

Ужасный листолаз

Муравьиная матка способна свергнуть предыдущую королеву

Муравьиная матка способна проникнуть в чужой муравейник, убить его королеву и измазаться в её выделениях, чтобы пахнуть так же, как она. Муравьи не замечают подмены и начинают «обслуживать» матку-захватчицу как свою.

Некоторые птицы натирают себя муравьями

Более двухсот видов птиц, в том числе красные кардиналы, дикие индейки и иволги, натирают себя муравьями для борьбы с паразитами. Птица берёт муравья клювом и протирает им хвостовые перья, чтобы спугнуть вшей и клещей при помощи муравьиной кислоты.

Гигантский муравей размером с колибри

Возраст — около 50 млн лет.

Муравей-Харрисон Форд

В честь актёра Харрисона Форда назван паук Calponia harrisonfordi и муравей Pheidole harrisonfordi.

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