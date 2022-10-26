Польский депутат назвал причину, по которой Европа может отказаться от предоставления помощи Киеву

Экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Коваль, ныне являющийся депутатом Сейма (парламента) Польши, представил собственную версию причин, по которым западные страны могут отказаться от предоставления помощи Украине или же существенно её сократить.



Коваль, слова которого приводит польская пресса, однозначно указал на то, что боевые действия на Украине продолжаются до сих пор только потому, что Запад продолжает поддержку Украины. Если эта поддержка сойдёт на нет или в значительной степени иссякнет, то и боевые действия также прекратятся через короткий промежуток времени.



По словам Павла Коваля, европейские страны могут пойти на отказ от предоставления финансовой и военной помощи Киеву, «если температура в квартирах Берлина и Парижа будет низкой».



Депутат польского Сейма добавил, что «для Западной Европы может оказаться достаточным снижение температуры в квартирах на 2-3 градуса, чтобы там стало не до политики Владимира Путина (на Украине)».



Напомним, что в Евросоюзе ранее были введены «рекомендации» по экономии. Предполагается общее сокращение энергопотребления на 15%. Из-за этого в Германии, как известно, власти уже призвали граждан реже принимать душ, меньше пользоваться бытовыми приборами. В городах Европы отключается подсветка объектов культурного наследия, проводится отключение эскалаторов в крупных магазинах и т.п.



Насколько сценарий того, что поддержка со стороны Европы киевского режима прекратиться при снижении температуры, реалистичен? Вопрос, ответ на который будет получен уже в ближайшие месяцы. Однако уже сейчас понятно, что окончательно от поддержки тех, на кого Запад делает главную ставку в противостоянии с Россией, он (Запад) не откажется.

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А вы знали об этом?

Как известно, Сталин не щадил ни своих близких друзей, ни боевых товарищей !Например, в 1929 году Сталин расстрелял боевого товарища Александра Егорова только из-за того, чтобы окончательно скрыть свою вину в сокрушительном поражении Красной Армии в 1920 г., когда большевикам не удалось насильственно провести оккупацию и советизацию Польши .Как известно , тогда ,чтобы в случае победы вся слава не досталась бы «Красному Наполеону» , как называли Тухачевского, Сталин уговорил Егорова на несколько дней задержать переброску войск, чтобы не выполнить приказ командования объединить силы Западного и Юго-Западного фронтов под руководством Тухачевского. В результате время на объедение было упущено и поляки перехватили инициативу, что и стало основной причиной сокрушительного поражения Красной Армии .Вот основная причина расстрела Егорова!

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