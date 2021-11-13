Почему некоторые люди в Австралии живут под поверхностью земли?

Австралия — небольшой континент, скрывающий многие тайны и по сей день. Например в большой, казалось, бескрайней пустыне в подземном городе уживаются больше трех тысяч людей, представляющих, только вдумайтесь, 45 разных народностей. Почему, проживающие там люди чувствуют себя вполне комфортно?

Итак, поговорим о Кубер-Педи — настоящем подземном городе. На самом деле, в начале 20го века здесь разрабатывалась самая крупная в глобальном масштабе добыча опала. Сегодня же, это большое поселение под землей в 3,5 тысяч человек.

Если раньше здесь обитали в основном шахтеры, то сегодня сюда съезжаются искатели приключений со всего мира, те, кому хочется новых впечатлений. В городе просто из подземелья торчат трубы дымоходов и везде стоят предупреждения о рисках новых провалов. Вместо домов — необычные землянки. Также размещены магазинчики с книжками, церкви и кафе.

Когда выработка опалов снизилась, жители постепенно превратили рудники после списания в жилья для проживания. В землянках видно лишь входную дверь. Внешне смотрится необычно, ведь ничего больше не видно, но это строения с уютными спальнями, благоустроенными кухнями, просторными гостиными, оборудованы нужной мебелью, техникой, электричеством, водопроводом и даже проведен интернет. Все для жизни, как в обычном доме, лишь отсутствуют окна и солнечный свет.

Кубер-Педи — город, где летом воздух прогревается до +49ºС,а осадки выпадают крайне редко. Жизнь под землей для местных — это еще и комфортно. Наверх они выбираются в супермаркет за продуктами и аккуратно передвигаются вечерами, ведь повсюду заброшенные шахты.

Как думаете, вам бы зашел такой формат проживания в землянках? А может хотелось на несколько дней испытать на себе ощущения и поэкспериментировать, пожив под землей?

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