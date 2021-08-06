Покончить с финансовой нестабильностью и «черной полосой» неурядиц под силу каждому: просто узнайте, как открыть денежный канал и привлечь удачу. Освоить финансовую магию сможет и новичок, но чтобы добиться видимого результата и поддерживать его в дальнейшем, потребуется полное обновление стереотипов мышления, неиссякаемая вера в свои силы и неукоснительное выполнение необходимых ритуалов.

Что собой представляет денежный канал

Все сущее участвует в непрерывном взаимообмене энергиями, и деньги не являются исключением. С одной стороны у них есть всем знакомое материальное (осязаемое и видимое) воплощение, с другой – с их помощью происходит взаимодействие человека с миром. Эта энергия существует в ментальной сфере в виде денежного эгрегора. Он воплощает в себе все многообразие связанных с финансовыми вопросами слов, мыслей, побуждений и желаний.

Денежный эгрегор зачастую существует независимо от воли человека и не оказывает на него ощутимого влияния, как бы тот ни старался разбогатеть. Поэтому без специальной синхронизации с его тонкими энергиями привлечь достаток в свою жизнь так сложно. При правильной настройке на богатство этот эгрегор входит в соприкосновение с биополем чаще, стабильнее и с большей готовностью.

Между ним и человеком образуется особый энергетический поток, который называется денежным каналом.

Чтобы наладить взаимодействие с денежным эгрегором, необходимо полно и ясно представлять принципы его работы.

Признаки нарушений в функционировании денежного канала

О сужении или полном блокировании финансового энергетического потока можно судить не только по оскудеванию семейного бюджета, но и по физическим проявлениям. Организм сигнализирует о дисбалансе в денежном канале следующим образом:

Частые головные боли свидетельствуют о проблемах в общении с окружающими, что может приносить ощутимые расходы и потери;

Неприятные ощущения в области горла могут означать, что ваши агрессия и гнев беспрепятственно изливаются на окружающих, принося конфликты с должниками и коллегами, от которых зависит ваш доход;

Зубная боль сигнализирует об излишних тратах, связанных с родственниками, что не позволяет сохранить достаток в доме;

Заболевания конечностей могут свидетельствовать о наличии недоброжелателей, вредящих работе, бизнесу и другим источникам дохода;

Проблемы с позвоночником могут указывать, что вы взялись выполнять чужие кармические задачи, не работая над собой, а в таких условиях сил на заработок уже не остается.

Даже если вышеперечисленные неприятности обошли вас стороной, это не означает отсутствия финансовых проблем, а всего лишь говорит о низкой чувствительности. Независимо от наличия проявлений проблем на телесном уровне найти причину материальных затруднений можно только во время работы со своим сознанием.

Что мешает привлечению богатства и удачи

Причины неудач при попытках привлечь в свою жизнь деньги бывают внешними и внутренними:

Влияние извне не обязательно связано с происками недоброжелателей, совершивших сглаз, порчу или иначе мешающих разбогатеть. Могут «постараться» и родственники, неосторожными словами и действиями вызывая сбой в вашем энергетическом поле. Отдельный случай – реализация родовой кармы, несущей финансовое неблагополучие.

Внутренними причинами нестабильности денежного канала служат некорректные установки и пренебрежительное отношение к материальным вопросам.

Основное условие финансового благополучия

Чтобы привлекать деньги в свою жизнь, главное – обеспечить гармоничное взаимодействие с финансовым эгрегором. Когда денежный канал работает на максимуме возможностей, и поток энергии в нем циркулирует беспрепятственно, материального ее воплощения не придется долго ждать. Для этого необходимо освободить его ото всех помех – открыть. После этого достаточно будет поддерживать правильный настрой с помощью магических ритуалов.

Как самостоятельно открыть денежный канал: визуализация

Этот метод требует значительного волевого усилия, непоколебимой веры в свои возможности и развитого воображения. Открытие денежного канала без посторонней помощи возможно, если правильно настроиться.

Ритуал визуализации проводится перед рассветом следующим образом:

Встаньте свободно, выпрямившись и расслабившись, чтобы не мешали телесные зажимы. Лицом повернитесь на восток, чтобы первые лучи восходящего солнца могли на вас упасть и поделиться своей чистой силой. Закройте глаза и сделайте двенадцать глубоких вдохов и выдохов, отслеживая, как расслабляется тело, очищается разум. Представьте, как перед вами появляется сверкающий кристалл чистой энергии. Впитывая гранями попадающие на него лучи восходящего солнца, он начинает сиять еще ярче и ширится все сильнее. Постепенно этот чистый свет приближается к вам, проникает в ваше тело и поглощает его полностью. Вы со всех сторон окружены надежным сверкающим куполом, сквозь который ничто не в силах пробиться. Постарайтесь представить это максимально отчетливо, увидеть кристалл и исходящий от него свет как можно детальнее. Запомните появившееся ощущение гармонии и защищенности и возвращайтесь к нему мысленно при необходимости (в дискомфортных ситуациях).

Начинать ритуал визуализации самостоятельного открытия денежного канала лучше на растущей луне и проводить затем ежедневно.

Как открыть денежный канал самому: работа с чакрами

Привлечение удачи и богатства нельзя начинать, не подготовив пути для их прихода. Взаимодействие с денежным каналом происходит через чакры – особые образования в энергетическом поле человека. Самостоятельно управлять их работой можно благодаря универсальному закону подобия. При выполнении магических действий, отвечающих характеру чакры, поток энергии сквозь нее становится мощнее и стабильнее, а это и есть условие достатка и везения.

Чтобы привлечь крупные деньги в свою жизнь, уделите особое внимание Манипуре, Муладхаре и Аджне как наиболее связанным с вопросами богатства и везения чакрам.

Манипура

Оказывает влияние на решительность и предприимчивость. Для ее стимуляции полезны упражнения для мышц живота и груди. Старайтесь выходить за рамки привычек: пробуйте новую деятельность, экспериментируйте с комфортными для себя условиями быта, расширяйте и разнообразьте круг общения. Употребляйте продукты желтого цвета в пищу, не помешают и одежда либо аксессуары в той же цветовой гамме.

Муладхара

Отвечает за неотступное следование выбранным целям, стимулирует терпение и адаптационный потенциал. Для нее благоприятны спорт и движение в целом, красные цвета в рационе и в одежде.

Аджна

Соответствует ментальной сфере, влияет на работу интеллекта и интуиции. Для ее развития полезна дыхательная гимнастика, а также занятия, требующие сосредоточенности и концентрации. Стимулирующий ее цвет – индиго.

Для наилучшего функционирования чакр благоприятна медитация, самоанализ и осознание своих черт, честность с самим собой. Кроме простых физических нагрузок не помешает заняться и изучением йоги.

Поддержка стабильности денежного канала

Недостаточно один раз открыть денежный канал и просто ждать, когда как на голову свалятся несметные богатства. Необходимо поддерживать интенсивный и свободный энергетический обмен внутри него постоянно, чтобы надолго привлечь и удержать в своей жизни достаток. Сделать это помогут магические действия, направленные на сохранение и преумножение ваших активов. Для их усиления важна словесная составляющая – заговоры и молитвы выступают инструментом материализации ваших мыслей и побуждений. Их нельзя просто бездумно заучивать, к любой магии необходимо подходить искренне, с чистой верой.

Ритуалы для усиления денежного канала и привлечения удачи

Если вас преследует невезение, а финансовые трудности следуют одна за другой, пересмотрите свое отношение к вопросу кардинально. Проявляйте любовь к деньгам буквально: с радостью и наслаждением пересчитывайте их, любуйтесь ими, держите в руках монеты и купюры как можно дольше. Предавайтесь мечтам о том, какой покупкой вы себя порадуете, думайте о себе как о благополучном и богатом человеке. Сделайте это своим ритуалом сродни магической медитации, чтобы привлечь деньги в дом.

Не обдумывайте, не говорите и не проделывайте ничего, что могло бы показать ваше пренебрежение к богатству, это немедленно скажется на вашем воздействии с финансовым эгрегором, причем в худшую сторону. Не выказывайте уничижительного отношения к деньгам, не называйте их злом и не считайте другие стороны жизни выше материальной.

По возможности старайтесь не тратить заработанное на людей, недостойных этого: алкоголиков и транжир. Пусть их кармические долги сказываются на их доходах, а не ложатся на ваши плечи. Избегайте по возможности и давать взаймы за исключением случаев, когда вы одалживаете под проценты. Деньги должны преумножаться, работая на вас.

Молитвы и заговоры

При сильных финансовых затруднениях искренняя просьба в форме молитвы не будет считаться греховным устремлением. В этих случаях допускается обращение к святым: Матроне Московской, Спиридону Тримифунтскому и Николаю Чудотворцу.

Для самостоятельного открытия денежного канала не помешает обратиться к заговорам. Выполнять их лучше в период от новолуния до полнолуния, прибыль приносит только растущая луна. Так, на четвертый лунный день можно использовать следующий заговор. Дождитесь, когда в вашем окне появится серп луны, покажите ему деньги со всех сторон, пошуршите купюрами, позвените монетами и произнесите: «Тебе, месяц, молодиться, а в моем кошельке деньгам не переводиться».

Как видите, научиться управлять финансовой стороной жизни с помощью магии не представляет особого труда. Теперь, когда вы знаете, как открыть денежный канал и привлечь удачу, откройтесь для успеха и ждите прихода радостных перемен.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2273417398354971202/

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