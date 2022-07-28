Что делать, если мужчина слишком ревнивый

В наши дни ревнивые мужчины встречаются довольно часто. Как быть, если ваш муж именно такой?

Говорят, что если мужчина ревнует, то это от большой любви. Психологи не согласны. Более того, они считают, что исправить ревнивого мужчину практически невозможно.

При большом терпении и самообладании можно лишь сгладить острые углы, причем работать над этим придется женщине, долго и кропотливо. Как же ведет себя классический ревнивец и что предпринять для создания доверия?

Его легко рассердить

Его легко рассердить

Практически любое ваше самостоятельное действие выводит его из себя. Но с вашей точки зрения, вы не делаете ничего плохого. Ну договорились с подружками по магазинам пройтись, о косметических новинках поболтать или просто задержались на работе — казалось бы, что в этом такого? Однако в ответ вы получаете громкий скандал и даже слова в свою защиту вставить не можете.

Ему не нравится, что вы хвалите знакомых

Каждый раз, как вы начинаете превозносить кого-то, кроме него, ему становится не по себе. Причем неважно, о ком вы говорите — о мужчине или о женщине. Вы отозвались о коллеге как о приятном собеседнике, рассказали, как он вам помог, а муж сошел с ума от гнева? Не дразните гусей!

Он относится к вам, как к собственности

Многим женщинам нравится намеренно вызывать ревность любимого, из спортивного интереса или чтобы вернуть остроту отношениям, но в вашем случае патологической ревности надо вести себя поскромнее.

Он относится к вам как к собственности

Постоянно хочет знать, где вы и с кем. Непрерывно звонит, когда вы проводите время с друзьями, и требует сказать, когда вы освободитесь. Безусловно, в отношениях не должно быть секретов, а отвечать на вопросы любимого нужно. Однако когда они сыпятся как из рога изобилия и похожи на допрос у следователя, сложно сохранить спокойствие и независимость.

Он бесится, когда другие находят вас привлекательной

Нормальный человек испытал бы чувство гордости и стал благодарить судьбу за жену-красавицу. Он же вместо этого выходит из себя и накидывается с упреками.

Он завидует другим

Он завидует другим

Каждый вечер за ужином муж рассказывает вам, как хорошо живут знакомые. Ира купила новую машину, Диме повысили зарплату, а Марина с Сережей съездили отдохнуть на Бали. Интересоваться жизнью друзей естественно, но когда это становится похоже на одержимость, дело плохо.

Он преследует вас

Это не значит, что он ходит за вами по пятам, хотя и такое возможно. А вот потребовать пароли страничек в соцсетях, коды доступа к электронной почте, смс, скайпу — запросто. А если вы вышли в свет вместе, то он непременно пялится на вас и следит, как на вас смотрят другие и как вы при этом себя ведете. При нем вы не можете отвечать на звонки и письма, а вот когда вам звонит или пишет он, то ответ должен последовать немедленно. И если сначала он обращался к вам «дорогая», то к десятому сообщению, которое вы случайно проигнорировали, скатывается в оскорбления.

У него часто меняется настроение

Вы можете спокойно вечером смотреть телевизор, но если вам вдруг позвонила мама, то муж кипит от гнева. Дело может доходить до психологического и даже физического насилия — вспышки ярости он контролировать не может.

Что делать, если ваш муж — ревнивец

Что делать, если ваш муж – ревнивец

Если из всего вышеперечисленного более чем пять пунктов можно отнести к вашему мужу, сочувствуем — вам достался настоящий ревнивец. Самостоятельно перевоспитать его будет сложно. Но попробовать стоит! Первый шаг — исправить собственные ошибки. Например, если муж звонит вам по десять раз на дню, вы, естественно, перестаете брать трубку. Далее у вас появляются от него секреты, вы назначаете тайные встречи (с подругами или мамой!) и не делитесь с супругом мыслями и переживаниями. Мужчина, который и так неспокоен, чувствует перемены и становится еще более подозрительным, начинает играть в Шерлока Холмса, собирать улики, чтобы потом устроить допрос. Отношения в таких случаях, разумеется, разваливаются.

Поговорите откровенно

Поговорите откровенно

Как ни странно, обычно прямого и честного разговора бывает достаточно. Считайтесь с его чувствами и не позволяйте себе негативных высказываний вроде «Ты опять начинаешь…», «Ты псих», «Откуда это в тебе?». Скажите ему, что вы его понимаете, что каждый раз, как он почувствует себя некомфортно, он может поделиться своими страхами и тревогами. Объясните: вы не желаете от него уходить, вам только нужен открытый диалог на равных. Если он не идет на контакт или вы слишком боитесь его разозлить таким разговором, предложите вместе сходить к семейному психологу. Ведь работать над проблемой должны обе стороны.

Будьте доступны и отзывчивы

Будьте доступны и отзывчивы

Зная об особенностях своего мужа и его болезненной привязанности к вам, старайтесь не провоцировать его. Не скрываясь, отвечайте на звонки, берите его на встречи с друзьями. Если вы продемонстрируете мужу, что вам можно доверять, рано или поздно он в это поверит. Это не так просто сделать, ведь вам нужно будет предупреждать удары и сообщать обо всех своих действиях заранее, не дожидаясь упреков, которые заставят вас принять уже оборонительную позицию. Собираетесь к подружке? Оставьте ему ее адрес и телефон, держите мобильный на виду, предложите ему забрать вас после встречи.

Убедите его в своих чувствах

Убедите его в своих чувствах

Если вспомнить, что психологи называют причиной ревности низкую самооценку, то логичным разрешением ситуации будет поднять ее. Хвалите мужчину, восхищайтесь, чаще говорите ему, как вы его любите и цените. Уверяйте в том, что вы всегда будете рядом, что вам двоим море по колено, что вместе вы сможете преодолеть любую проблему. Каждый вечер рассказывайте о том, как прошел ваш день, какие планы у вас на завтра.

Лучшая защита — нападение

Попробуйте иногда и сами устраивать мужу сцены ревности. Звоните ему и спрашивайте о том, где он и с кем, закатывайте скандал при малейшем опоздании, одним словом, примерьте на себя его роль и перенаправьте его энергию на оправдания, а не на подозрения.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2530730277604166182/

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