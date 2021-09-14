Почему Брусилов разочаровался в большевиках

Одним из самых популярных военачальников Первой мировой войны по праву считается генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов. Личность очень противоречивая, однако не забытая даже в советской истории. Все дело в том, что с началом Гражданской войны большевики, желая заполучить как можно больше влияние в солдатской среде попытались склонить генерала на свою сторону и... у них это легко получилось.
Брусилов изначально придерживался взглядов немного революционных. Он поддержал отречение Николая 2. Был назначен Керенским на должность Верховного главнокомандующего. Правда через пару месяцев его отправили в отставку. Брусилов вернулся в Москву и как раз застал уличные бои между юнкерами и большевиками. И так случилось, что именно здесь, не участвуя в боях, он получил случайное ранение из-за которого не мог уехать из Москвы.
В августе 1918 года его арестовывают большевики. Его навещает Дзержинский и просит написать воспоминания обличающие царизм. Брусилов в своих воспоминаниях пишет, что отказался. Вскоре об его освобождении ходатайствовали высокопоставленные бывшие царские офицеры, перешедшие к красным С.С. Каменев и П.П. Лебедев. Говорят, что из тюрьмы Брусилова освобождал лично Петерс - заместитель Дзержинского, известный своими беспощадными расправами над "врагами революции".
Долгое время генерал находился под домашним арестом. Однако вскоре согласился сотрудничать с большевиками. Он настоял, чтобы его сын А.А. Брусилов-младший, вступил в РККА. В ходе Гражданской войны сын попал в руки к "белым", которые не пощадили сына высокопоставленного офицера. По одной из версий это могло послужить причиной окончательного решения Брусилова перейти на сторону большевиков. В 1920 году он подписывается под воззванием:
идти с полным самоотвержением и охотой в Красную армию, на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской рабоче-крестьянской России вас ни назначило, и служить там не за страх, а за совесть
Вскоре он пользуясь своим авторитетом сделал новое воззвание к офицерам Врангеля, которых призывал сдаваться и обещал амнистию. В своих мемуарах он не вспоминал об этом. Вероятно потому, что большевики обманули и не пощадили сдавшихся офицеров.
Вероятно, нет более тяжёлого греха у старого полководца, потерявшего в тисках большевицкого застенка свою честь и достоинство, чем тот, который он взял на свою душу, давая словом и примером оправдание сбившемуся офицерству, поступавшему на службу к врагам русского народа (Деникин. Очерки Русской смуты).
Службу в РККА Брусилов закончил инспектором кавалерии. Белое движение однозначно считалоего предателем и изменником. Сам же Брусилов считал, что служит России и видел будущее за большевиками. После победы в Гражданской войне он написал мемуары под названием "Мои воспоминания". Первая часть была дописана в 1922 году и издана в 1929 году в СССР.
Вторую же часть он писал до последнего дня своей жизни и не успел закончить. Жена вывезла архив из СССР. И вторая часть издавалась уже за границей. В 1945 рукопись была передана в СССР, где вызвала шквал критики:
В рукописи «Воспоминаний», которую мы получили в архив, написанной рукой жены Брусилова (Н. Брусиловой) и подписанной собственноручно А. Брусиловым в период пребывания его и жены в Карлсбаде в 1925 году, содержатся резкие выпады против большевистской партии, лично против В. И. Ленина и других руководителей партии (Дзержинский), против Советской власти и советского народа, не оставляющие сомнения в двурушничестве генерала Брусилова и его контрреволюционных взглядах, не покидавших его до самой смерти. (Начальник ЦГВИА СССР майор Шляпников)
Однако имя генерала было настолько популярно, что большевики не собирались просто так от него отказываться. В издания 1941, 1943, 1946, 1963, 1983 годов не был включен второй том, да и первый был подвергнут цензуре. А в 1961 году в СССР, якобы, провели экспертизу, которая так же, якобы, установила, что второй том подделала жена, чтобы оправдать мужа в среде белоэмигрантов.
Тем не менее выводы советской комиссии о "поддельности" второй части воспоминаний на данный момент оспариваются рядом исследователей. Да и как оказалось жена Брусилова никогда не поддерживала связи с белоэмигрантскими кругами. Лишь в конце 80-х и начале 90-х полные воспоминания Брусилова увидели свет в нашей стране.
Оно содержит крайне интересные фрагменты. Основной упор в них делается на веру в Бога, на то, что большевики уничтожают церковь и русскую веру:
Господь мой!.. Где Россия, где моя страна, прежняя армия?... Кто-то верно сказал, что большевики очутились в тёмной прихожей того большого антихристианского движения, которое ими руководит, и они сами не знают, кто даёт им свои директивы. Не знаю и я, масоны это или сам сатана!
При этом сам Брусилов говорит, что был "всю жизнь националистом, таковым и умру".
Я <…> глубоко верую и твёрдо знаю, что не сатанинским пигмеям (красным ораторам) вытравить веру христову из нас. Повторяю: одно поколение испакостить они смогут. А больше им ничего не удастся!
В общем, если верить второй части воспоминаний, то легендарный русский генерал просто кардинально изменил свое мнение:
У меня были завязаны глаза, я считал долго русскую революцию народной, выражением недовольства масс против старого порядка, которым сам был недоволен и оскорблён. Теперь я прозрел.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
История России ,пожалуй, не знает таких кровожадных нехристей и палачей, как бездарных большевиков , которые во главе с Лениным и Сталиным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации!
Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма.
И разве можно было надеяться на благие намерения Ленина после вот этих его слов «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» !А чего только стоит вот этот знаменитый афоризм Троцкого :
Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм". Безусловно , в 1917 г. было весьма не справедливо отнять у богатых , чтобы отдать бедным , которые от этого все равно не стали богаче!Необходимо отметить, что, похоронив Ленина сейчас, мы одновременно похороним вместе с ним навсегда и его несостоявшуюся и утопическую идею и мечту о торжестве мировой революции, которая , к сожалению, закончилась геноцидом и полным крахом и которая принесла много страданий не только России, но и всему миру!
Разве не большевики изуверски уничтожили российскую царскую династию, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство, когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя ?
И разве можно считать человеком, мразь и садиста Петра Ермакова , который не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе с Войковым добивали штыками еще живых Романовых!
И разве не кощунство , когда подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!
Разве можно простить кровожадным большевикам, развязанный ими красный террор, главным идеологом и исполнителем которого был изувер Лацис? Широкую известность получило его изречение «Наша цель – истребление буржуазии как класса».Именно этот безжалостный маньяк больше всего импонировал Ленину, который весной 1919 года поручил Лацису организовать Всеукраинскую Чрезвычайную Комиссию . В результате, Украина была залита кровью. Например, председатель Харьковской ЧК знаменитый садист Саенко, действуя по приказу Лациса, в день убивали по 40-50 человек , доведя счет до 1000 лиц. Особо хотелось бы отметить зверства знаменитой женщины-палача Одесской ЧК Доры Явлинской ! Она была чем-то из ряда вон выходящим даже на фоне ставших обыденными ужасов тогдашней эпохи.
Арестованных под ее руководством свозили в большой гараж, который прозвали «бойней», где не только расстреливали, но и головы многих раздавливали тяжёлыми предметами. Несчастных заключенных заставляли ложиться в массу человеческих мозгов и крови. Над некоторыми трупами глумились – отрубали конечности, вскрывали животы. Подобные зверства проводились даже ещё живыми людьми! Деникинская комиссия по расследованию большевистских злодеяний обнаружила массовое захоронение, в котором многие из захороненных были ещё живы в момент погребения, так как их дыхательные пути оказались забиты землёй. Самой юной из жертв было 8 лет – это была девочка, привязанная верёвкой к своей убитой матери. Могу привести еще много примеров таких зверств большевиков, однако это настолько чудовищные факты, что не хотелось бы на этом более подробно останавливаться, тем более что большевики были не людьми, а кровожадным подлым палачами (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915858655/)!
Разве можно простить большевикам, устроенные ими голодоморы , когда они вместо того , чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, продавали хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны? Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине , когда по некоторым подсчетам погибло несколько миллионов человек ! Вот она – чудовищная цена за скорейшую индустриализацию страны!
Разве не кощунство стремление заменить христианскую религию полностью большевистской? Разве можно простить большевикам осквернение и разрушение 5 декабря 1931 г. храма Христа Спасителя для строительства на его месте "главного здания страны" – Дворца Советов ? Разве можно простить их за то, что они продали англичанам бесценную реликвию христианства– древнейшую рукопись Библии «Синайский кодекс», датируемую IV веком нашей эры? Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины», согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Марксина, Энгельсина и т.д.)?
Разве можно простить большевикам распродажу за бесценок достояния и богатств Российской империи? По оценкам экспертов, ущерб советской казны от проданных за рубеж ценностей составил 50 миллиардов золотых рублей. За бесценок в Европу и США утекали бесценные произведения искусства, иконы и книги . Дело дошло даже до того, что большая часть редких украшений разбиралась на части и варварским образом оптом продавались в прямом смысле «в развес». Например, 9 килограмм купил английский антиквар Норман Вейс, потратив на них всего лишь 50 тысяч фунтов стерлингов, после чего он сразу же перепродал их аукционному дому Кристи, выручив миллионы. Распродажу же шедевров Эрмитажа иначе как разграблением национального достояния России сложно назвать. Бесценные полотна Рембранта, Ботичелли, Ван Гога утекали за границу по бросовым ценам. Например, министр финансов США Эндрю Меллон тогда тайно купил 25 шедевров Эрмитажа практически за бесценок (https://otari.mirtesen.ru/blog/43537503219/).
Разве не варварство принятие большевиками в 1917-1918 гг. целого ряда конфискационных законодательных актов, лишающих собственности как своих, так и иностранных граждан. Ведь тогда были приняты декреты «Об аннулировании госзаймов», «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах», «Об отмене права пользоваться сбережениями», «О национализации предприятий», «Об отмене права наследования» и т.д.! Именно эти зловещие и кощунственные декреты стали основанием объявления экономической, финансовой и торговой блокады со стороны цивилизованного мира, что ,собственно, и стало причиной грандиознейшей аферы лживых большевиков!
Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России, в результате чего советской власти за все годы своего существования так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ, в то время как Российская империя была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» всю Европу! Разве не преступление отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию, в результате чего возник чудовищный голодомор, унесший миллионы человеческих жизней. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать целиком властям выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы.
Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве!
Разве не большевики , придя к власти, фактически вернули в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно они не давали паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря рабскому труду репрессированных и заключенных им удалось построить советскую державу, которая со временем так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых. Сельскохозяйственная политика большевиков в условиях развернувшейся в стране насильственной коллективизации привела к тому, что никто не хотел оставаться жить и работать в селе и поэтому ,чтобы не было бы массового бегства в город, крестьянам не давали паспорта. Паспорта также не выдавались кулакам, священникам, уголовникам и т.д.. Ведь именно в те годы была популярна поговорка, предложенная поэтом В. Лебедевым –Кумачом, «без бумажки – ты букашка, а с бумажкой – человек»! И только после смерти диктатора Сталина постепенно стали выдавать паспорта всем гражданам СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43537503219/)!
Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главной ошибкой большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми! Следует отметить, что Запад шёл к частной собственности 4000 лет рабовладения и 1200 лет феодализма пока не сформировались условия для развитого капитализма ,пожалуй, единственной более или менее пока что оправдавшейся формы развития человечества. Большевики же с самого начала своего становления делали все возможное, чтобы ,наоборот, уничтожить частную собственность! В результате они получили то, что получили – крах виртуального социализма. В этом отношении поучителен пример Китая , который добился процветания лишь после того, как изменил своё отношение к частной собственности, сделав её неотъемлемой частью социалистического пути развития!
С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !
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