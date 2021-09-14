Почему Брусилов разочаровался в большевиках

Одним из самых популярных военачальников Первой мировой войны по праву считается генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов. Личность очень противоречивая, однако не забытая даже в советской истории. Все дело в том, что с началом Гражданской войны большевики, желая заполучить как можно больше влияние в солдатской среде попытались склонить генерала на свою сторону и... у них это легко получилось.

Брусилов изначально придерживался взглядов немного революционных. Он поддержал отречение Николая 2. Был назначен Керенским на должность Верховного главнокомандующего. Правда через пару месяцев его отправили в отставку. Брусилов вернулся в Москву и как раз застал уличные бои между юнкерами и большевиками. И так случилось, что именно здесь, не участвуя в боях, он получил случайное ранение из-за которого не мог уехать из Москвы.

В августе 1918 года его арестовывают большевики. Его навещает Дзержинский и просит написать воспоминания обличающие царизм. Брусилов в своих воспоминаниях пишет, что отказался. Вскоре об его освобождении ходатайствовали высокопоставленные бывшие царские офицеры, перешедшие к красным С.С. Каменев и П.П. Лебедев. Говорят, что из тюрьмы Брусилова освобождал лично Петерс - заместитель Дзержинского, известный своими беспощадными расправами над "врагами революции".

Юнкера во время боев за Москву против большевиков

Долгое время генерал находился под домашним арестом. Однако вскоре согласился сотрудничать с большевиками. Он настоял, чтобы его сын А.А. Брусилов-младший, вступил в РККА. В ходе Гражданской войны сын попал в руки к "белым", которые не пощадили сына высокопоставленного офицера. По одной из версий это могло послужить причиной окончательного решения Брусилова перейти на сторону большевиков. В 1920 году он подписывается под воззванием:

идти с полным самоотвержением и охотой в Красную армию, на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской рабоче-крестьянской России вас ни назначило, и служить там не за страх, а за совесть

Вскоре он пользуясь своим авторитетом сделал новое воззвание к офицерам Врангеля, которых призывал сдаваться и обещал амнистию. В своих мемуарах он не вспоминал об этом. Вероятно потому, что большевики обманули и не пощадили сдавшихся офицеров.

Вероятно, нет более тяжёлого греха у старого полководца, потерявшего в тисках большевицкого застенка свою честь и достоинство, чем тот, который он взял на свою душу, давая словом и примером оправдание сбившемуся офицерству, поступавшему на службу к врагам русского народа (Деникин. Очерки Русской смуты).

Службу в РККА Брусилов закончил инспектором кавалерии. Белое движение однозначно считалоего предателем и изменником. Сам же Брусилов считал, что служит России и видел будущее за большевиками. После победы в Гражданской войне он написал мемуары под названием "Мои воспоминания". Первая часть была дописана в 1922 году и издана в 1929 году в СССР.

Алексей Алексеевич Брусилов. Изображение: РГИА

Вторую же часть он писал до последнего дня своей жизни и не успел закончить. Жена вывезла архив из СССР. И вторая часть издавалась уже за границей. В 1945 рукопись была передана в СССР, где вызвала шквал критики:

В рукописи «Воспоминаний», которую мы получили в архив, написанной рукой жены Брусилова (Н. Брусиловой) и подписанной собственноручно А. Брусиловым в период пребывания его и жены в Карлсбаде в 1925 году, содержатся резкие выпады против большевистской партии, лично против В. И. Ленина и других руководителей партии (Дзержинский), против Советской власти и советского народа, не оставляющие сомнения в двурушничестве генерала Брусилова и его контрреволюционных взглядах, не покидавших его до самой смерти. (Начальник ЦГВИА СССР майор Шляпников)

Однако имя генерала было настолько популярно, что большевики не собирались просто так от него отказываться. В издания 1941, 1943, 1946, 1963, 1983 годов не был включен второй том, да и первый был подвергнут цензуре. А в 1961 году в СССР, якобы, провели экспертизу, которая так же, якобы, установила, что второй том подделала жена, чтобы оправдать мужа в среде белоэмигрантов.

1915 год. Командующий 8-й армией Юго-Западного фронта генерал-адъютант А.А. Брусилов осматривает пулеметный взвод Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Тем не менее выводы советской комиссии о "поддельности" второй части воспоминаний на данный момент оспариваются рядом исследователей. Да и как оказалось жена Брусилова никогда не поддерживала связи с белоэмигрантскими кругами. Лишь в конце 80-х и начале 90-х полные воспоминания Брусилова увидели свет в нашей стране.

Оно содержит крайне интересные фрагменты. Основной упор в них делается на веру в Бога, на то, что большевики уничтожают церковь и русскую веру:

Господь мой!.. Где Россия, где моя страна, прежняя армия?... Кто-то верно сказал, что большевики очутились в тёмной прихожей того большого антихристианского движения, которое ими руководит, и они сами не знают, кто даёт им свои директивы. Не знаю и я, масоны это или сам сатана!

При этом сам Брусилов говорит, что был "всю жизнь националистом, таковым и умру".

Я <…> глубоко верую и твёрдо знаю, что не сатанинским пигмеям (красным ораторам) вытравить веру христову из нас. Повторяю: одно поколение испакостить они смогут. А больше им ничего не удастся!

В общем, если верить второй части воспоминаний, то легендарный русский генерал просто кардинально изменил свое мнение:

У меня были завязаны глаза, я считал долго русскую революцию народной, выражением недовольства масс против старого порядка, которым сам был недоволен и оскорблён. Теперь я прозрел.