Наполеон: как и почему ему поставили памятник русские

Все-таки удивительные порой случаются истории. Изучая прошлое, можно встретить такие странные совпадения, что невольно возникает подозрение: случайности не так уж и случайны, и, возможно, есть высшие силы (как их не назови), которым не чужда насмешка над людьми. Или над конкретным человеком. Все-таки на примере исторических личностей это очевиднее.



Взять хотя бы Наполеона. Того самого, конечно. Знаменитого императора, который в своих славных делах споткнулся на войне с Российской империей в 1812 году. Существенно споткнулся, а дальше ему стало катастрофически не везти.

Император Наполеон в своем рабочем кабинете в 1807 году. худ. П. Деларош. 1807 г. (Здесь Наполеон еще молод, симпатичен, амбициозен и даже не предполагает...)

За провальной русской кампанией последовало поражение в битве под Лейпцигом 1813 года, вторжение союзных войск во Францию в 1814, затем ссылка на остров Эльба, попытка переиграть судьбу и вернуться к власти в 1815 году, поражение при Ватерлоо и, наконец, заключение на острове Святой Елены, в месте весьма симпатичном, но диковатом.



Святая Елена Наполеону все-таки не приглянулась: понимая, что возвращение во Францию для него уже невозможно, он выразил желание оказаться там хотя бы после смерти. Свергнутый император просил похоронить его на французской земле, что и произошло спустя почти 20 лет после его кончины в 1821.

Лонгвуд-Хаус (в наши дни). Место заточения Наполеона Бонапарта на о. Св. Елены.

Правящий в 1840-х годах Францией Луи-Филипп I решил отдать должное своему знаменитому предшественнику и принял предложение архитектора Луи Висконти: создать саркофаг из "камня королей" - красного порфира. Порфир искали долго. И нашли.



Нашел подходящий камень путешественник и переводчик (и искатель приключений, иначе это не объяснить) Луи Леузон Ле Дюк. Нашел в России, в Олонецкой губернии, в сельце Шокша.

Пейзажи Шокши.

Николай I, получив от французов прошение, был несколько удивлен:

"Какая судьба! Мы нанесли первый смертельный удар этому человеку пожаром нашей древней и святой столицы, и это к нам пришли просить о его могиле!".

Тем не менее, разрешение на добычу шокшинского малинового кварцита дал. Что же, и добыча, и транспортировка легли на плечи самих французов. За сам камень Николай I не взял ни гроша.

Гробница Наполеона I по проекту архитектора Луи Висконти. Дом Инвалидов. Париж, Франция. 2009 г. Источник: WikiCommons

Кстати, российскому императору приписывают еще одну фразу:

"Какая странная судьба императора Наполеона. В борьбе с Россией он потерял свою славу и Россия же сооружает ему надгробный памятник".

А это уже его правнук, пришедший взглянуть на место упокоения Наполеона Бонапарта, который нашел последний приют в русском камне.

Николай II у гробницы Наполеона в соборе Дома инвалидов. худ. Луи Беру. 1897 г.

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А вы знали об этом?

Иван Грозный, произносящий в известном фантастическом фильме слова «Рюриковичи мы!», был первым русским монархом, кто на самом деле мог бы со значением произнести такое. Прежде него русским князьям не было дела до того, что они происходят от Рюрика. Даже если они об этом иногда вспоминали, этот мнимый или действительный факт никогда не служил опорной точкой в самоидентификации династии.

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