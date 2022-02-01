«Граф Полусахалинский»: в чем обвиняли спасителя России Сергея Витте

Его помнят и ценят как реформатора, но далеко не все его проекты были успешными. Некоторые чуть не довели его до суда, другие грозили потерей репутации.

Студенческая касса

Студенческие годы Витте пришлись на бурные 1870-е. Умы студентов будоражили новые европейские веяния: атеизм, радикализм, нигилизм. Университеты были рассадниками западничества. Образованная молодежь, вдохновленная реформами, «ходила в народ». Кумирами студентов были Писарев, Добролюбов, Чернышевский. Однако Витте этим тенденциям не поддался. Его духовный мир складывался под влиянием родных – обрусевших немцев, тяготевших к славянофильству, политикой он в то время не интересовался.

Однако, несмотря на свои монархические убеждения, Сергей Витте все равно умудрился попасть в неприятную ситуацию. За его честность и твердый характер студенты выбрали Витте в комитет, заведовавший студенческой кассой взаимопомощи. Но полиция сочла эту невинную организацию политически неблагонадежной. Касса была закрыта, комитет оказался под следствием. Витте чудом избежал ссылки в Сибирь, отделавшись денежным штрафом.

Тилигульская катастрофа

Судьба не раз преподносила Витте неприятные сюрпризы, ставя его жизнь и карьеру на грань. За «делом студенческого комитета» последовала Тилигульская катастрофа 24 февраля 1875 года, ставшая одной из самых страшных трагедий в истории железнодорожного транспорта.

«Священная дружина»

Витте, который в то время занимал пост начальника конторы Одесской железной дороги, оказался ответственным за гибель более 150 человек и огромный причиненный ущерб. Сергей Юльевич и его непосредственный начальник Чихачев были приговорены к тюремному заключению. Однако фортуна вновь повернула свое прекрасное лицо к Витте. Во время следствия, не переставший работать Сергей Юльевич, отличился при перевозке войск в Турцию, чем заслужил внимание самого великого князя Николая Николаевича, который заменил приговор двухнедельной гауптвахтой.

Убийство Александра II положило конец равнодушному отношению Витте к политике. Он понял, что обожаемая им монархия находится в смертельной опасности. Настала пора для активных действий. Кроме того, амбициозному чиновнику наскучил масштаб Юго-Западных железных дорог. Он метил выше, а для этого нужно было выслужиться перед новой консервативной властью. Узнав о смерти императора, Витте написал своему дяде, генералу Фадееву письмо, в котором подал идею создания дворянской конспиративной организации для охраны государя. Он предлагал бороться с революционерами их же методами: дискредитацией в прессе и террором. Эта идея пришлась по душе представителям аристократических семей и русскому офицерству.

В 1881 году была создана Священная дружина – тайная, хорошо законспирированная монархическая организация по борьбе с революционной угрозой. С. Ю. Витте был торжественно посвящен в члены дружины и вскоре получил первое задание — организовать в Париже покушение на известного революционера-народника Л. Н. Гартмана. Но, вскоре, «Священная дружина» скомпрометировала себя неумелой шпионско-провокаторской деятельностью и, просуществовав чуть более года, была ликвидирована.

Неравный брак

Семейная жизнь Сергея Юльевича Витте была столь же бурной, как и его карьера. Первой его женой была Надежда Спиридонова (в девичестве Иваненко), дочь черниговского предводителя дворянства. Познакомились они еще в Одессе, причем Надежда была замужем, но семейная жизнь ее сложилась неудачно. Страстно влюбившись, Витте добился расторжения этого брака. В 1878 году они с Надеждой обвенчались, но всего через год молодая супруга скончалась.

Примерно через год после ее смерти Сергей Юльевич встретил в театре даму (тоже замужнюю), которая произвела на него неизгладимое впечатление. Ею оказалась Матильда Ивановна Лисаневич. Симпатия была взаимной, чтобы получить развод ему пришлось подкупить несговорчивого мужа своей возлюбленной. В 1892 году он женился на Матильде и удочерил ее детей.

Этот брак мог бы поставить крест на карьере Витте. В то время он дослужился уже до поста министра финансов в ранге тайного советника. И вот сановник высшего ранга женится на разведенной еврейке, да еще и подробности ее развода обсуждает весь Петербург!

Конфликт реформаторов

Конец XIX – начало XX века – время великих реформаторов, которые пытались спасти Россию от надвигающейся революционной угрозы. Одним из них был Петр Аркадьевич Столыпин. Судьбы Витте и Столыпина во многом схожи: оба получили естественнонаучное образование, оба начали карьеру с самых низов и поднялись, благодаря своим талантам и амбициям, до поста председателя Совета Министров. Даже цели они преследовали одни и те же: хотели индустриализации и капитализации России, мечтали реформировать русскую деревню, желали удержать страну от военных конфликтов. Но общий язык им найти так и не удалось.

Во втором томе своих «Воспоминаний» Витте обрушивается на Петра Аркадьевича с яростной критикой. Лишь в двух местах он отмечает у Столыпина положительные черты: отсутствие трусости и «темперамент государственного человека». Он называет его ограниченным, малообразованным, обвиняет в том, что Столыпин всюду старался пристроить родственников на хлебные места. Критикует Витте и политический курс Столыпина: внешний либерализм, за которым таится презрение к законам. «Никто не уничтожал так, хоть видимость правосудия, как он, Столыпин, и все, сопровождая либеральными речами и жестами».

Истоки этого конфликта, видимо, стоит искать в том, что, по мнению Витте, Столыпин украл его идеи и использовал при проведении своего знаменитого курса аграрных реформ. Но были у Сергея Юльевича и личные мотивы, в частности, отказ Столыпина довести до конца следствие по делу о покушении на Витте.

Витте «умывает руки»

В 1905 году в Петербурге начались рабочие забастовки, которые привели к «Кровавому воскресенью» и первой русской революции, взбудоражившей всю страну. Во время этих событий Витте уже был свергнут с политического олимпа. Николай II недолюбливал прямого и грубоватого Витте, и назначил его на почетную, но номинальную должность председателя Комитета министров. Во время революционных событий представители российской общественности хотели предотвратить кровопролитие. В редакции газеты «Наши дни» была сформирована депутация, которую решено было отправить к министру внутренних дел П. Д. Святополк-Мирскому и председателю Комитета министров Витте. В состав депутации вошли: писатель Максим Горький, экономист Николай Анненский, юрист и публицист Иосиф Гессен и многие другие. Святополк-Мирский депутатов не принял, сказав, что ему и так все известно, и во встрече нет необходимости. Витте же долго объяснял, что не имеет более рычагов власти, что по сути дела находится в опале и почетной отставке. Депутатам пришлось уйти ни с чем, в либеральных газетах справедливо отметили, что Витте «умыл руки». Используя свой авторитет и влияние в правительственных кругах, ему ничего не стоило бы явиться к императору с экстренным докладом. Ведь именно он мог бы спасти отечество от кровопролития.

Закат

После революционных событий стало ясно, что войну с Японией надо прекращать. Но Российская империя терпела поражения, а значит, ей предстояло расстаться со значительными территориями и выплатить огромные контрибуции! Вести нелегкие переговоры о мире было поручено Витте. Он не раз уже доказывал свои дипломатические таланты: вел переговоры с Китаем о постройке КВЖД, с Японией - о совместном протекторате над Кореей, с Германией — о заключении торгового договора. Николай долго не хотел назначать Витте чрезвычайным послом – слишком сильна была личная неприязнь императора к талантливому чиновнику. К тому же Витте давно твердил, что «дальнейшие жертвы страна при существующем состоянии духа не перенесет без страшных катастроф...». Он вообще считал войну гибельной для самодержавия.

23 августа 1905 г. был подписан Портсмутский мир. По условиям мира Россия уступила Корею Японии, передала арендные права на Ляодунский полуостров, японцы получили право на рыбную ловлю вдоль Российского побережья. Но, благодаря твердой позиции Витте, лишь южная часть оккупированного Сахалина перешла в руки Японии. Это стало победой дипломата на фоне поражения всей страны. Признавая заслуги Витте Николай II присудил ему титул графа, а народная молва, обвиняя его в позорной уступке, окрестила «Графом Полусахалинским».

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