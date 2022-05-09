Почему Наполеон напал на Россию именно в 1812 году

Эти союзы позже приобрели значение оборонительных. Россия не стала исключением.

Блокада Англии.

После очередного поражения русских войск и заключения Тильзитского мира в 1807 Англия оставалась единственным непобежденным врагом Наполеона. Задушить своего извечного соперника французы решили при помощи очень простой, но действенной меры – экономической блокады.

Континентальная блокада островной империи не могла быть полной без реального участия в ней России. Однако это в корне противоречило экономическим интересам Александра I (Англия была главным торговым партнером). Поэтому на бумаге наша страна участвовала в блокаде Англии, а в реальности нет.

Для победы над англичанами Бонапарту необходимо блокировать их полностью. Поэтому он готов любым способом вынудить Россию реально соблюдать условия Континентальной блокады.

Поначалу Наполеон пытается политическими способами заставить Александра выполнять условия Тильзитского мира. В 1808 году русскому императору поступает предложение о браке Наполеона с его сестрой Екатериной (Бонапарту этот брак очень выгоден еще и по другой причине – он пытается придать своей власти хоть каплю легитимности).

Французскому диктатору отказывают. Не увенчалась успехом и вторая попытка, в 1810 ему отказываю повторно.

Все мирные способы заставить Россию выполнять условия Континентальной блокады исчерпаны. Наполеону остается только путь силы.

Наполеон претендовал на мировое господство

Большой успех в завоевательных войнах давал Бонапарту уверенность в том, что скоро ос станет единолично править миром.

Единственным серьезным соперником на суше оставалась Россия. Известно письмо Бонапарта (от 1811 года) в котором он утверждает, что через 5 лет станет властвовать всем миром, и единственная помеха это Российская империя, которую он намерен уничтожить.

Легитимность власти.

Наполеон пришел к власти на волне Великой Французской революции и многие считали его выскочкой, узурпатором. Тем более стоит учесть, что он объявив себя императором, предал идеалы той самой революции. Восстановив абсолютную монархию, Наполеон поставил себя в тупик. Теперь ему оставалось только 2 пути. Сделать свою власть легитимной, породнившись с любым европейским правящим домом. Либо силой подавить всех противников, что бы никто даже не смел вспоминать о происхождении власти императора.

Породнится с монархами ему не удалось (единственный реальный вариант – сестра Александра I Екатерина дважды ему отказала), остался только военный способ.

Екатерина Павловна Романова.