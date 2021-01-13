Неразгаданные загадки мира и цивилизации

На Земле есть масса древних сооружений и большинство из них – неразгаданные тайны. Ученые до сих пор не нашли ответы, каким образом их строили люди, не имеющие ни знаний, ни технических средств. Каждый из нас хоть раз задумывался о возникновении жизни на Земле, о первых древнейший цивилизациях, населявших планету много веков назад.

Проявляя интерес к вопросам мироздания, человек нередко сомневается: «Насколько точно переведены древние источники, на которые ссылается та же Библия? Достоверны ли догадки ученых?». Кто-то безоговорочно верит всему, принимая сведения без тени сомнений, а некоторые воспринимают факты как сборник древних мифов. Сегодня людям доступно множество разных источников, где рассказано о цивилизациях, уровень которых превосходит ныне существующий, и везде есть упоминания об их контактах с инопланетным разумом. Давайте познакомимся с самыми известными загадками древнейших цивилизаций, существовавших на Земле.

Загадки цивилизации Шумер

6000 лет до н.э. неизвестно откуда в Южное Междуречье пришел народ – тайна его появления покрыта завесой веков. Но есть сведения, что их уровень общественной жизни достигал невероятных высот. Первыми городами-государствами стали Ур, Ушма, Лагаш, Урюк, Киси, Эриду. Люди были технически грамотными и их изобретениями стали: арифметика, пиво, троичная система счета, колесо, клинопись, лунно-солнечный календарь, обожженный кирпич. Шумеры возводили зиккураты, умели строить печи для производства бронзы, им принадлежит открытие, что круг имеет 360 градусов, а 60 секунд – это минута. Параллельно этому в других местах Земли древние люди еще мычали, собирали корешки и считали на пальцах.

Мегалитический город Мачу-Пикчу

Удивительная и загадочная история города инков, включенного в список 7 новых чудес света, наполнена неразгаданными тайнами. Что же скрыто от нас? До сих пор нет данных о времени гибели последнего горожанина затерянного Мачу-Пикчу, расположенного в перуанских горах. О таинственном поселении более 300 лет никто даже не имел представления! Ни один обитатель города не оставил письменных доказательств о его существовании – заброшенное поселение открыли лишь в начале 20 века, хотя мифы о «спрятанном» городе инков давно ходили среди археологов. Легенда гласит, что Хайрему Бингему, который искал город много лет, всего за 1 монетку в 30 центов показал дорогу индейский мальчик из семьи, охранявшей затерянный Мачу-Пикчу.

Вот так была обнаружена мифическая цитадель, которая познала расцвет и закат древней цивилизации инков. Никто так и не узнал, зачем инкам потребовалось возводить город на такой возвышенности в горах Перу, сколько поколений жило на высоте 2057 метров в этой крепости, вдали от государственного центра инков. Дома были построены из идеально обработанных каменных плит, и у инков существовала традиция создания нового города в форме различных существ. Поверье гласит, что Мача-Пикчу с высоты напоминает кондора – что именно хотели показать своим богам инки?

При раскопках были найдены 173 скелета, но удивительно то, что 150 принадлежали женщинам! Не было найдено никаких ценностей и украшений. Ученым открылось еще одно захоронение Бингем – гробница верховного жреца, где покоились останки болевшей сифилисом женщины, пару предметов из керамики, скелет маленькой собачки и одежда из шерсти. Удивителен факт – город выстроили без использования каких-либо сцепляющих смесей, подобных цементу, и, несмотря на частые землетрясения в этих краях, Мача-Пикчу простоял, не шелохнувшись, долгие века.

Загадки египетских пирамид

Ученых и сегодня будоражит абсолютно точная инженерная мысль, позволившая построить могущественные конструкции. Был исследован каждый участок пирамид до сантиметра, но историки дают мизер исчерпывающих объяснений, как проходило строительство и для каких целей. Как могли неграмотные древние египтяне воздвигнуть пирамиду, состоящую из 2, 3 миллиона каменных плит, масса которых в сумме составила 4 миллиона тонн!! При этом они были подогнаны друг к другу идеально точно с помощью неизведанного до сих пор сцепляющего раствора. С инженерной точки зрения пирамиды – это совершенные строения, и ответов на массу вопросов не существует. Даже сегодня, несмотря на век технического прогресса, новых строительных технологий, повторить опыт древних египтян вряд ли удастся.

Тайны города Теотиуакан

Это первый американский город, где развитие техники достигло невероятных высот. Об этом городе сегодня практически ничего неизвестно. Кто строил город, кто жители и на каком языке они говорили, какова была организация общества – все это тайны. В самой верхушке Пирамиды Солнца был найден удивительнейший артефакт – пластины встроенной слюды.

Зачем была использована слюда, которая не годна в качестве строительного материала? Зато она является прекрасным щитом от радиоволн и электромагнитного излучения! Смысл этого действия жителей Теотиуакана до сих пор остается загадкой.

Атлантида – миф или затерянная цивилизация?

Есть ряд доказательств, что на Земле были высокоразвитые цивилизации, одной из которой является Атлантида. Еще Платон писал, что ее столица представляла собой комплекс, состоящий из крепостных стен, садов, спортивных сооружений, каналов, расположенных кольцом вокруг храма Посейдона – в поперечнике ее размеры были 22, 5 км. Есть сведения, что метеорит или комета таких размеров упали на Землю в районе Атлантики, но до сих пор подводная цивилизация не была найдена.

Прообразом для легенды об Атлантиде могло послужить быстрое поднятие уровня Чёрного моря, которое, вероятно, произошло 8 тысяч лет назад. Предполагается, что во время этого черноморского потопа в течение менее чем года уровень моря повысился на 60 метров в связи с прорывом Босфора средиземноморскими водами. Затопление больших территорий Северного Причерноморья могло, в свою очередь, дать толчок распространению из этого региона в Европу и Азию различных культурных и технологических новшеств

Цивилизацмя Майя

Загадку древней культуры Майя ученые не разгадали до сегодняшних дней. Как и для чего создавались пирамиды-резонаторы со звуковыми эффектами? Если хлопнуть в ладоши или пройтись внутри пирамид Чичен-Ица, то звук преобразуется в голос птицы, которая священна для майя – кацтеля. Как древние строители могли изучить и рассчитать акустику помещений и толщину стен, чтобы люди могли спокойно общаться на расстоянии около 100 метров, находясь в разных храмах? Почему народ племени следил за Венерой, названной Кукулькан, какие знаки подавала им планета? Есть версия, что Майя первыми за историю человечества заметили бушующие вулканы в Космосе и обнаружили испарение морей и океанов на Венере.

Но откуда они получили эти знания, ведь и на самом деле на Венере быстро исчезла вся вода! Точная астрономическая карта, древнейший календарь Майя, который точнее существующего ныне – как могли почти первобытные люди создать эти уникальные вещи? Остатки древних культур цивилизаций свидетельствуют о том, что люди общались с внеземными цивилизациями. Но что случилось с племенем около 600 года н.э., почему они внезапно бросили свои жилища и ушли с нажитой территории? Как будто кто-то свыше открыл им великие знания и приказал уйти в неизведанном направлении.

Пирамида Эль Кастилио (Кукулькана) в древнем городе Чичен-Ица на мексиканском острове Юкатан

Дважды в год в день весеннего и осеннего равноденствия солнце отбрасывает загадочно причудливую тень, напоминающую гигантских размеров змею, которая сползает с 25-метровой пирамиды. Если развернуть пирамиду, хоть на малую долю градуса в другую сторону – эффекта никогда бы не было! Это говорит лишь об одном: строительство было четко выверено топографами и астрономами. Пирамиду называют Кукулькан – бог Майя, прародитель всего живого на Земле. Со всех сторон пирамида оснащена лестницами с 18 пролетами и 91 ступенькой в каждой, ведущими на вершину, и если их суммировать со срезанным верхом-ступенькой, то получится цифра 365 – именно столько дней в году.

Исследователи утверждают, что эта пирамида – календарь. Кто же научил племя Майя вычислять время жатвы и сева? Каждое строение племени – настоящий архитектурный шедевр! Сохранилась рукопись Майя, где были зафиксированы точные перемещения планет на небосклоне, и ученые уверены, что это дневник наблюдений за Венерой. Если все сооружения Майя на Чечен-Ица были построены с целью наблюдения за Венерой (об этом свидетельствуют окна во всех строениях, расположенные именно так, чтобы была видна планета), то возникает вопрос – чем она их так заинтересовала?

Представьте лишь на секунду, что представители древних цивилизаций выбрали совершенно иной путь развития, нежели мы с вами, и приобрели знания, как переносить многотонные глыбы на большие расстояния, как управлять другими видами энергии или размягчать камни, подобно пластилину для лепки невероятных конструкций. Изучайте, удивляйтесь, стройте свои научные теории – может они будут единственно верными и раскроют немало загадок древних цивилизаций.

Источник : https://www.sciencedebate2008.com/unsolved-civilization-myst...

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