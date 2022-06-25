Секс ни при чем: что такое эмоциональная измена, и чем она опасна

Что такое эмоциональная измена? Каковы признаки и почему ее не так легко распознать? Как ее последствия могут отразиться на ваших отношениях с партнером?

На эти вопросы даст ответ семейный психолог, сексолог, основатель женского тренингового центра Екатерина Федорова.

Эмоциональная измена чаще всего возникает в ситуациях, когда в супружеской паре уже проявляются первые признаки охлаждения: есть секс и совместный быт, но в отношениях уже отсутствует глубина.

Как правило, это происходит на фоне того, что один из супругов не уделяет другому должного внимания. Например, муж часто критикует жену, отказывается воспринимать всерьез. Он считает любые ее предложения глупыми и неинтересными. Но при этом удивляется, что жене от него еще что-то нужно: «Мы ведь столько времени проводим вместе!»

С его стороны подобное общение превращается в самолюбование. Получается, что муж требует внимания, заботы и помощи от супруги. Ему необходимо, чтобы она выслушивала его истории, постоянно поддерживала. Однако в обратную сторону эта схема не работает.

К примеру, оказавшись в ресторане, такой мужчина тут же с головой уходит в свой айфон. При этом он периодически спрашивает у жены: «Как тебе ресторан?» А ведь на самом деле важно не то, куда вы пришли и какой счет оплатили на выходе.

Лучший друг или проблема для семьи?

Намного ценнее то, о чем вы говорили, насколько в вашей паре присутствуют доверие и близость в общении. Если их недостаточно, то результатом этого явления и становятся эмоциональные измены.

Как выглядит это явление на практике? Обычно в дружеском кругу одного из супругов появляется близкий знакомый, с которым он/она проводит очень много времени. Существует утверждение, что этот человек обязательно должен быть противоположного пола. Во втором случае в подобной роли часто выступает бывшая жена или первая любовь. В этом общении присутствует все: желание помочь, разговоры до утра, подарки и другие приятные мелочи.

Почему мы начинаем считать это эмоциональной изменой? У подобных отношений, как правило, есть характерные признаки.

Во-первых, утаивание. Мужчина или женщина очень часто скрывает от своей половинки встречу с так называемым другом или подругой.

Во-вторых, начинается особая, доверительная, стадия общения. Вместо того чтобы разговаривать с мужем/женой, партнер начинает обсуждать все с «другом», советоваться с ним. Этому человеку открываются все важные секреты, от него ждут поддержки.

Далее события могут носить более глубокий характер: например, совместные поездки с «другом» под предлогом рабочего проекта. И если между людьми уже возникла крепкая эмоциональная связь, то очень часто она может перерасти в физическую.

Опираясь на свой опыт, хочу заметить, что мужчин сильнее беспокоит физическая измена жены. Женщины же, по статистике, больше значения придают эмоциональной измене и слишком заинтересованному общению своего мужа с другой женщиной.

Скрытая угроза эмоциональной близости

В этом вопросе есть одна проблема. Дело в том, что сам изменщик не считает себя виноватым, потому что самого факта физической измены нет. Он рассуждает таким образом: «Это всего лишь дружба, почему я должен перед кем-то отчитываться?» И не замечает, что его брак уже разрушается. При этом часто звучит фраза, что женщина вообще не должна общаться с мужчинами, если она вышла замуж. Есть и обратный вариант, когда после свадьбы супругу запрещены любые контакты с прекрасным полом без контроля жены.

Однако это уже признаки домашнего насилия или абьюза. Мы не можем и не должны ограничивать наших партнеров во встречах с друзьями. Проблемы в отношениях пары начинают возникать тогда, когда подобное общение уже идет в ущерб семье. И вместо того чтобы проводить время вместе, предпочтение отдается этому «другу».

Помните, в этом случае из семьи потихоньку исчезнет сначала эмоциональная близость, потом – физическая, а следом пропадет и все остальное. И если брак ничего не сдерживает, то вскоре он распадется.

Поэтому эмоциональные измены бывают такими же опасными, как и физические. Некоторым людям они причиняют даже больше страданий. Например, женщине намного легче простить мужу случайный «пьяный» секс с незнакомкой, чем глубокую эмоциональную связь с другим человеком. Конечно, наличие подобных отношений в паре сильно задевает вашего избранника и причиняет ему много боли.

Причины и последствия эмоциональных измен

Если подобная ситуация произошла, имеет смысл подумать, а чего вы не даете партнеру? Такое поведение супруга — прежде всего поиск на стороне того, чего нет в текущих отношениях.

В своей книге «Измена» я описала 12 причин, по которым люди ходят «налево». И это явление не обязательно носит физический характер. Как мы уже выяснили, бывают как эмоциональные варианты, так и финансовые: например, мужчина значительные суммы тратит на другую женщину. Естественно, эти деньги проходят мимо семейного бюджета.

Почему же мы оказываемся склонными к тому, чтобы завести себе подобных «друзей»? Чаще всего это происходит, чтобы закрыть те наши потребности, которые не удовлетворяются внутри семьи. Но вместо того чтобы обзаводиться большим количеством слишком близких знакомств, имеет смысл наладить контакт с супругом/супругой.

Необходимо научиться душевному общению с партнером, не превращая ежедневные разговоры в обмен полезной информацией. Не стоит делать упор только на то, кто выгуливает собаку или делает уроки с ребенком, — это не способствует сближению. Легкость и непринужденность общения, юмор, глубокая эмоциональная поддержка — в этом действительно нуждаются супруги.

Часто именно мы являемся основной проблемой, причиной, из-за которой наш избранник выбирает путь эмоциональной измены. Например, бываем излишне сухи в общении с партнером, не поддерживаем его достижения, не радуемся успехам, даже не интересуемся ими. Или не умеем задавать правильные вопросы и просто тихо сидеть в нужную минуту. Регулярно сводим все разговоры к упрекам: «На что ты деньги потратил? У тебя все равно ничего не получится! Раньше не пробовал и сейчас не стоит!»

В этом вопросе следует быть очень внимательным и помнить важное правило: если один из супругов начинает сильно с кем-то сближаться, то со временем это приведет к проблемам в семье, она распадется.

Данная ситуация бывает неприятной и для самого изменщика: вроде бы он ничего плохого не делает. Но из-за его поведения любовь утекает из брака или отношений.

Если мы говорим про эмоциональную измену, то часто тот человек, с кем изменяют, тоже ведет нечестную игру. С одной стороны, он понимает, что эмоционально уводит чужого мужа/жену из семьи, но этот факт для него ничего не значит. И если брак у партнера распадается, то этот «друг», вероятно, не будет готов к началу более серьезных отношений.

Поэтому я считаю эмоциональную измену порой более опасной, чем физическую. Помните: чувство любви, возникающее на почве глубоких эмоциональных отношений, всегда намного сильнее, чем случайное увлечение. Единожды удовлетворившись, эта страсть, возможно, исчезнет раз и навсегда.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506652375873489590

А вы знали об этом?

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