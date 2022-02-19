Что такое Брачный Пир и как к нему подготовиться?

В Евангелие содержится причта Господа, показывающая нам, как происходит процесс приглашения Господа всех людей к Нему на Брачный пир.

Если рассмотреть эту притчу в глобальном смысле, то она говорит нам о приглашении всех людей Богом на тот Брачный Пир, который наступит в конце мира, когда все человечество предстанет в воскрешенных нетленных и преображенных телах пред престолом Животворящей Троицы, чтобы увидеть и поучаствовать как в последнем и окончательном, безапелляционном разделении всех людей на праведных и неправедных на Страшном Суде Христовом, почте чего праведных ожидает Вечный Пир!

Что такое Пир? Это радость Богообщения. Почему только Богообщения? Неужели общения между людьми не будет? В каком-то смысле да, не будет. Так после всеобщего воскресения мертвых будет торжество и общение «богов по благодати», т.е обоженных детей Божиих. Это постоянное, непрекращающееся наслаждение, трезвенное опьянение, постоянное веселие.

Очень часто Царство Божие воспринимается людьми, как нечто индивидуальное, где человек просто будет находиться в некой тишине и созерцать Бога. Однако нужно помнить в Небесном Царстве будет весьма шумно, также как не бывает тихих Брачных Пиров.

В благодарственных молитвах после Причастия мы читаем такие слова: «достиг я места вечного покоя, где непрестанный голос празднующих и бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица Твоего».

Многим кажется, что Бог запрещает веселиться, кричать, петь, радоваться, однако это не совсем так. Бог этого не запрещает, но Он хочет, чтобы мы это делали вовремя, в свое время.

Как говорит премудрый Соломон: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: … время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать» (Еккл. 3, 1,4).

Представим, что человек больному, парализованному, грязному, немытому, не имеющему настоящих друзей, у которого куча нерешенных проблем в жизни, и еще в придачу плохое настроение, предложить повеселиться, попеть, поплясать, да еще и с теми людьми, с которыми у него плохие отношения и которые могут его в любой момент предать и подвести.

Причем, предложить это сделать без повода, сказать, ему — «а ты сделай вид, что тебе радостно и у тебя все прекрасно и замечательно!».Каждый здравомыслящий человек откажется от такого глупого предложения. Ведь для радости нужен реальный истинный повод, веская причина. Именно поэтому Господь нам предлагает немного подождать до того момента, пока мы не станем окончательно здоровыми и бессмертными, пока мы не исцелим паралич нашей души, т.е когда наша воля будет исцелена окончательно и у нас будет такое состояние, что больше мы никогда вообще в принципе не сможем никогда грешить, когда мы будем чистыми, прекрасно пахнущими, благоухающими святостью и праведностью, одеты в блистающие одежды добродетелей, когда все наши проблемы будут решены и рядом с нами будут находиться верные настоящие друзья, которые нас любят и точно никогда не подведут (т.е святые и ангелы). Когда нам будут открыты все тайны мира и будет дано погрузится в Недра Самой Троицы и оттуда черпатьн еиссякаемый источник премудрости, жизни, вечной радости и наслаждения. Когда у нас будет постоянное местожительство в прекрасном нетленном, неразлагающемся, не гниющем граде Небесном Иерусалиме, когда наконец настанет момент «вечной стабильности», к которой так неразумно стремятся некоторые люди сейчас в этой земной жизни.

Вот этого момента нам предлагает подождать Господь и начать Вечный Пир тогда только, когда у нас и у всех наших близких и друзей будет всё действительно хорошо.

Итак, именно такой Пир нас ждет, к нему мы готовимся, на него постоянно призывает нас Церковь. Званных действительно много. Много — значит, по объяснению св. отцов — что званые это всё человечество. Ни один человек на страшном суде не сможет предъявить Богу претензий по поводу того, что он будто бы не был позван Богом в Его Небесное Царство.

Еще очень важно отметить, что Господину Брачного Пира очень хочется, чтобы избранные Им чувствовали себя на Его пиру, как дома, т.е. уютно, комфортно, безо всяких смущений.

Именно поэтому Господин Пира проводит еженедельную подготовку к Брачному Пиру, которая проходит каждый воскресный день в Церквах Божьих. Но для чего это нужно? Для того, чтобы мы себя приучили к тому, чтобы приходить на Пир, с радостью и с желанием, научили принуждать себя идти к Источнику Жизни, бессмертия и радости. Чтобы мы научились желать идти на Пир не из-под палки, а добровольно.

Ведь, когда мы подходим к Святой Чаше, мы всякий раз отчасти вкушаем наслаждения будущего века. Именно поэтому каждое воскресное богослужение пропитано таким духом торжественности и радости. Т. к. Церковь можно так сказать «навязывает» нам необходимое настроение, которое у нас должно быть в день всеобщего воскресения, т.к. очень сложно на самом деле научиться радости. Именно поэтому и нужно для начала как бы принуждение, чтобы мы как упертые ослики, подгоняемые Святым Духом в Церкви, всё же хоть и нехотя, но делали то, к чему нас готовит в будущим Господь.

Еще следует сказать, что такая подготовка и репетиция к будущему Пиру на небесах должна проводиться не только во время нахождения в храме, но и мы сами должны постоянно готовить себя к этому будущему торжеству спасённых и искупленных. С чем это связано?

Это связано с разными мерами возможности приобщения к Богу, к его радости. Самый прямой и непосредственный способ — это конечно же Святое Причастие. Но есть и иные способы приобщения благодати в меньшей мере.

Какие это способы? Это конечно же молитва, когда мы учимся общаться с Богом и со святыми, когда мы выстраиваем хорошие отношения с нашими настоящими небесными друзьями, когда мы приобретаем себе хорошие связи в небесах. Еще один способ приобщения благодати — это чтение Священного Писания, когда не мы к Богу говорим, но сами слушаем Бога, ведь этому мы тоже должны научиться, так как на Великом Небесном Пиру не будет монологов, там все будут уметь слушать Бога.



Также важно прийти на Брачный пир одетыми, а не голыми. Для этого нам необходимы не просто добрые дела, но добродетели. Т.к. одиночное доброе дело подобно тому, что мы взяли напрокат одежду хорошую, поносили ее пару часов и отдали обратно, а по факту мы нагие. Поэтому нам нужны именно добродетели. Что такое добродетели? Это добро вошедшее в привычку, т.е. когда мы приучили себя поступать по-Божьи всегда и при любых обстоятельствах, даже не задумываюсь. Добродетели — это постоянные брачные одежды, которые мы не просто берем на прокат, но приобретаем навсегда, помня, что они не наши, но Божьи, однако становятся нашими по дару. Ведь даже слово «благодать» означает — благой дар, т.е. прекрасный, благой подарок Бога для нас.

Итак, всем нам необходимо разными способами подготовиться к Радостному Дню, к Вечному Пиру спасенных в Царстве Животворящей Троицы. Всем очевидно, что это настолько важный момент для всех нас, что мы должны много тратить время, чтобы достойно подготовиться к этому дню. Именно поэтому смысл нашей жизни — это подготовка к настоящей, реальной жизни, а не призрачной. Это подготовка должна вестись всегда.

Но кто-то может сказать: у меня столько земных дел, я хочу и здесь пожить хорошо и в Царствии Божьем повеселиться. Однако такого не получиться. Господь прекрасно знает о количестве наших земных дел, именно поэтому Он и требует от нас немного. На самом деле для того, чтобы просто попасть на этот Пир и остаться на Нем нам нужен минимум. Поэтому для тех, кто хочет мало награды, кому только «в раюшку бы и с краюшку» — таким предлагается тратить не так много времени для подготовки к Небесному Пиру. Кто же хочет побольше награды в небесах, кто хочет большей славы — тем Бог предлагает принести Ему в жертву всю свою жизнь. Т.е тратить наибольшую часть жизни для подготовки к вечности. Кто что хочет, тот в соответствии с этим и распределят свою жизнь.

Итак, откуда нам взять это время? Как определить сколько времени тратить на эту подготовку? Всё это у Бога точно регламентировано. Это, с одной стороны посвящение Богу всего седьмого дня, а с другой стороны — это закон о десятине, которую между прочим никто не отменял.

Итак, в воскресный день мы должны готовиться к вечности с вечера субботы до вечера воскресения. Если мы так не поступаем, то сами «роем себе яму», и это в глазах Бога — грех, нарушения Его заповеди. Многим кажется, что если отстояли мы Литургию, то после нее можно сразу же идти заниматься устроением своего земного бытия. Но это не так, заповедь Божью нужно исполнять не половинчато, а полностью и с усердием.

Далее, следует сказать о законе о десятине. Это относиться уже к нашей ежедневной подготовке к вечной жизни. Всего во дне 24 часа, следовательно, одна десятая часть дня — это 2 часа, 40 минут. Это время мы должен тратить на молитву, на чтение Священного Писания и на приобретение одежды добродетелей. Если мы этого не делаем, то нарушаем духовный закон о десятине. И тогда наша земная жизнь начинает рушиться, у нас появляется множество проблем. А всё просто — нарушил духовный закон — пожинай плоды этого нарушения, что посеет человек — то и пожнет.

Итак, десятина — это духовный закон, это минимум — что требуется для нормальной жизни в Боге, но можно и перевыполнить этот закон. Отдавать Богу больше десятины, но это для тех, кто хочет большей славы, большего сияния, большей награды на Вечном Пиру Бога. Не будем говорить тех жестоких слов, которые мы слышали от людей отказавшихся прийти на Брачный Пир. В церковно-славянском тексте сказано об этом очень точно: «имей мя отреченным».

Не будем ставить земных дел выше Небесного Царства, но, напротив, будем делать всё, чтобы успеть предстать перед Царем царствующих и Господом господствующих в чистом, сияющем виде и с горящим светильниками, полными елея милосердия, радости и любви!

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