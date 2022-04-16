Пассивная агрессия в отношении женщин

Распознать пассивную агрессию у мужчины нелегко. Внешне он может быть обходительным и щедрым, добродушным и милым. Но внезапно выдавать нечто такое, что не поддается никаким объяснениям.
В нашей статье мы рассмотрим причины пассивно-агрессивного поведения мужчины по отношению к женщине, а также дадим советы, как жить с таким мужем.
Источник пассивной мужской агрессии
Стоит понимать, что агрессия у мужчин — это естественная сила. Бессознательная, ненаправленная, часто неконтролируемая. Она позволяла нашим предкам выживать, занимать лучшее место под солнцем, воевать и отстаивать убеждения.
У современного мужчины не так много вызовов. Однако агрессия, хоть и в несколько измененном эволюцией виде, осталась.
И получается, что не имея корректных источников ее реализации, мужчина демонстрирует агрессивное поведение там, где можно этого избежать.
Но не все так просто. Социальная среда вытесняет агрессивных элементов. Человек воспитывается согласно нормам и правилам поведения. Он буквально с детства учится подавлять свой природный гнев. Так возникает пассивная агрессия.
Пассивно-агрессивное поведение по Вецлеру
Американский психиатр Скотт Вецлер в своей книге «Как жить с этим невыносимым мужчиной» описывал мужскую пассивную агрессию так:
«Пассивная агрессия процветает как социально терпимая форма поведения. Она широко распространена и глубоко проникает во все области человеческих отношений, поэтому особенно токсична и разрушительна как для деловых, так и для любых межличностных контактов».
По мнению доктора, с помощью пассивно-агрессивного поведения мужчина выражает скрытую враждебность по отношению к женщине. Буквально все его непонятные поступки имеют корни в пассивной агрессии. Пусть даже эти поступки и не имеют явно негативного окраса.
Формируется пассивная агрессия в детстве — у детей, привыкших к эмоциональным лишениям.
Во взрослом возрасте такие люди болезненно зависимы если не от реальных матерей, то от образов идеальных мам, которые прочно засели в их подсознании. Они находят женщин-спасительниц, паразитируя на них и одновременно подавляя их всю жизнь.
Зрелый мужчина vs пассивно-агрессивный
Разница между ними в том, что первый находится в гармонии со своим внутренним гневом, умеет его направлено и социально приемлемо выражать. Он защищает свою семью и свои интересы, несет всю полноту ответственности за поступки и решения каждого из «стаи».
Пассивно-агрессивный мужчина на такое неспособен. Он неуверен в себе, замкнут, эмоционально отстранен даже от близких людей.
На него нельзя положиться, доверить важное дело. Он все забывает, постоянно оправдывается. Винит в своих проблемах окружающих, но не самого себя. Подвержен депрессиям, алкогольным и другим зависимостям. Невротик и параноик, инфантил и слабак.
Тест для мужа
Если вы замечаете, что в поведении мужа присутствуют странности и необъяснимый протест (и это на фоне внешнего благополучия ваших отношений), проведите простой тест.
Проанализируйте своего супруга на предмет таких критериев пассивной агрессии. Он:
- видит мир в черном цвете, пессимист, редко улыбается;
- жалуется на то, что судьба к нему несправедлива, он не понят обществом и недооценен начальством;
- отрицает свою вину даже там, где всё очевидно;
- винит вас по любому поводу, подробно разбирает каждый ваш «косяк», преувеличивает недостатки;
- быстро ввязывается в спор и навязывает свое мнение;
- если добиться своего не удалось — демонстрирует холодность, угрюмость, безразличие;
- постоянно критикует всех и вся;
- не имеет авторитетов, не привык выражать уважение, восторгаться кем-то;
- демонстрирует свою ранимость и моральную хрупкость;
- не берет на себя обязательства или же не выполняет их.
Если более половины этих критериев подходят под описание поведения вашего мужа — значит, диагноз «пассивная агрессия» поставлен верно.
Как общаться с пассивно-агрессивным мужчиной
Правила взаимодействия с человеком, в котором бурлит подавленный гнев, строятся на сохранении самообладания. Это первое и самое главное, о чем вам стоит помнить.
Далее:
- Не копайтесь в его мыслях и чувствах. Это бесполезно.
- Не провоцируйте его на открытую агрессию, выражая ответную враждебность, неприятие.
- Отстаивайте свои границы. Пусть они будут нерушимыми. Ваше время, усилия, чувства, помощь не должны обесцениваться.
- Не открывайте «ответный огонь», даже если поведение пассивно-агрессивного мужа выводит вас из себя.
- Осознайте, что гнев внутри него не имеет к вам никакого отношения. Вы не виноваты в том, что он такой.
- Смягчайте свои реакции, даже если вам хочется чем-то запустить в доставшего вас мужа. Например, переводите все в шутку или уйдите на время в другую комнату, чтобы остыть.
- Научитесь отличать его пассивно-агрессивное поведение от адекватных действий согласно ситуации.
- Если он откладывает дела или отлынивает от обязательств, мягко, но настойчиво напоминайте ему о том, что это недопустимо.
- Сдерживайте свое желание отчитать мужа, как мамочка сыночка. В противном случае вам придется с ним нянчится и в дальнейшем.
- Не позволяйте ему втянуть вас в свою игру. Говорите спокойно, но открыто о проблемах. Не замалчивайте их, ведь любые трудности имеют свойство накапливаться по принципу снежного кома.
- Не признавайте свою вину там, где вы совершенно не виноваты. Если же вина частичная — четко разграничьте свою степень ответственности за проступок.
- Не позволяйте над собой подшучивать, полушутливо/полухамски комментировать то, что связано с вами.
- Пресекайте попытки игнора ваших просьб и нужд.
- В ответ на прямые вопросы давайте честные ответы. Если вы обижены, так и говорите. Не бойтесь высказать неудобную для него правду. Но корректно и мягко.
- Не стыдите его за инфантильное поведение.
- Если он сам не предлагает помочь вам по дому, пишите список дел, составляйте графики и распределяйте обязанности. Чем четче вы сформулируете задачу, тем больше вероятность того, что он ее не проигнорирует.
- Воспитывайте в себе навык говорить не только о делах, но и о чувствах. Это бывает крайне сложно, особенно у пар, которые живут вместе 10+ лет.
- Поддерживайте доверительное общение в семье.
- Будьте внимательны к его словам, мыслям, просьбам и требуйте этого же по отношению к себе.
Когда пора расстаться
Иногда ситуация с пассивной агрессией мужа выходит из-под контроля. Она постепенно разрушает личность вашего любимого человека, он уже далеко не тот, за кого вы выходили замуж.
Проявления подавленного гнева с годами могут приобретать все более острые формы:
- моральное насилие: унижение, оскорбления, ревность, высмеивание, провокации, подозрения и пр.;
- физическое насилие, даже в легкой форме;
- алкоголизм, наркомания и пр. зависимости.
Очень важно не нырнуть в пучину созависимости — начать винить себя, искать недостатки в своем поведении, играть роль спасительницы. Если муж идет на контакт и готов решать проблему с врачами и психологами, можно попробовать этот путь. Если он отрицает свою ответственность за такое поведение и обвиняет вас, выход один — расставаться.
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2455159882532522419/
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