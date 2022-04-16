Пассивная агрессия в отношении женщин

Распознать пассивную агрессию у мужчины нелегко. Внешне он может быть обходительным и щедрым, добродушным и милым. Но внезапно выдавать нечто такое, что не поддается никаким объяснениям.

В нашей статье мы рассмотрим причины пассивно-агрессивного поведения мужчины по отношению к женщине, а также дадим советы, как жить с таким мужем.

Источник пассивной мужской агрессии

Стоит понимать, что агрессия у мужчин — это естественная сила. Бессознательная, ненаправленная, часто неконтролируемая. Она позволяла нашим предкам выживать, занимать лучшее место под солнцем, воевать и отстаивать убеждения.

У современного мужчины не так много вызовов. Однако агрессия, хоть и в несколько измененном эволюцией виде, осталась.

И получается, что не имея корректных источников ее реализации, мужчина демонстрирует агрессивное поведение там, где можно этого избежать.

Но не все так просто. Социальная среда вытесняет агрессивных элементов. Человек воспитывается согласно нормам и правилам поведения. Он буквально с детства учится подавлять свой природный гнев. Так возникает пассивная агрессия.

Пассивно-агрессивное поведение по Вецлеру

Американский психиатр Скотт Вецлер в своей книге «Как жить с этим невыносимым мужчиной» описывал мужскую пассивную агрессию так:

«Пассивная агрессия процветает как социально терпимая форма поведения. Она широко распространена и глубоко проникает во все области человеческих отношений, поэтому особенно токсична и разрушительна как для деловых, так и для любых межличностных контактов».

По мнению доктора, с помощью пассивно-агрессивного поведения мужчина выражает скрытую враждебность по отношению к женщине. Буквально все его непонятные поступки имеют корни в пассивной агрессии. Пусть даже эти поступки и не имеют явно негативного окраса.

Формируется пассивная агрессия в детстве — у детей, привыкших к эмоциональным лишениям.

Во взрослом возрасте такие люди болезненно зависимы если не от реальных матерей, то от образов идеальных мам, которые прочно засели в их подсознании. Они находят женщин-спасительниц, паразитируя на них и одновременно подавляя их всю жизнь.

Зрелый мужчина vs пассивно-агрессивный

Разница между ними в том, что первый находится в гармонии со своим внутренним гневом, умеет его направлено и социально приемлемо выражать. Он защищает свою семью и свои интересы, несет всю полноту ответственности за поступки и решения каждого из «стаи».

Пассивно-агрессивный мужчина на такое неспособен. Он неуверен в себе, замкнут, эмоционально отстранен даже от близких людей.

На него нельзя положиться, доверить важное дело. Он все забывает, постоянно оправдывается. Винит в своих проблемах окружающих, но не самого себя. Подвержен депрессиям, алкогольным и другим зависимостям. Невротик и параноик, инфантил и слабак.

Тест для мужа

Если вы замечаете, что в поведении мужа присутствуют странности и необъяснимый протест (и это на фоне внешнего благополучия ваших отношений), проведите простой тест.

Проанализируйте своего супруга на предмет таких критериев пассивной агрессии. Он:

видит мир в черном цвете, пессимист, редко улыбается;

жалуется на то, что судьба к нему несправедлива, он не понят обществом и недооценен начальством;

отрицает свою вину даже там, где всё очевидно;

винит вас по любому поводу, подробно разбирает каждый ваш «косяк», преувеличивает недостатки;

быстро ввязывается в спор и навязывает свое мнение;

если добиться своего не удалось — демонстрирует холодность, угрюмость, безразличие;

постоянно критикует всех и вся;

не имеет авторитетов, не привык выражать уважение, восторгаться кем-то;

демонстрирует свою ранимость и моральную хрупкость;

не берет на себя обязательства или же не выполняет их.

Если более половины этих критериев подходят под описание поведения вашего мужа — значит, диагноз «пассивная агрессия» поставлен верно.

Как общаться с пассивно-агрессивным мужчиной

Правила взаимодействия с человеком, в котором бурлит подавленный гнев, строятся на сохранении самообладания. Это первое и самое главное, о чем вам стоит помнить.

Далее:

Не копайтесь в его мыслях и чувствах. Это бесполезно. Не провоцируйте его на открытую агрессию, выражая ответную враждебность, неприятие. Отстаивайте свои границы. Пусть они будут нерушимыми. Ваше время, усилия, чувства, помощь не должны обесцениваться. Не открывайте «ответный огонь», даже если поведение пассивно-агрессивного мужа выводит вас из себя. Осознайте, что гнев внутри него не имеет к вам никакого отношения. Вы не виноваты в том, что он такой. Смягчайте свои реакции, даже если вам хочется чем-то запустить в доставшего вас мужа. Например, переводите все в шутку или уйдите на время в другую комнату, чтобы остыть. Научитесь отличать его пассивно-агрессивное поведение от адекватных действий согласно ситуации. Если он откладывает дела или отлынивает от обязательств, мягко, но настойчиво напоминайте ему о том, что это недопустимо. Сдерживайте свое желание отчитать мужа, как мамочка сыночка. В противном случае вам придется с ним нянчится и в дальнейшем. Не позволяйте ему втянуть вас в свою игру. Говорите спокойно, но открыто о проблемах. Не замалчивайте их, ведь любые трудности имеют свойство накапливаться по принципу снежного кома. Не признавайте свою вину там, где вы совершенно не виноваты. Если же вина частичная — четко разграничьте свою степень ответственности за проступок. Не позволяйте над собой подшучивать, полушутливо/полухамски комментировать то, что связано с вами. Пресекайте попытки игнора ваших просьб и нужд. В ответ на прямые вопросы давайте честные ответы. Если вы обижены, так и говорите. Не бойтесь высказать неудобную для него правду. Но корректно и мягко. Не стыдите его за инфантильное поведение. Если он сам не предлагает помочь вам по дому, пишите список дел, составляйте графики и распределяйте обязанности. Чем четче вы сформулируете задачу, тем больше вероятность того, что он ее не проигнорирует. Воспитывайте в себе навык говорить не только о делах, но и о чувствах. Это бывает крайне сложно, особенно у пар, которые живут вместе 10+ лет. Поддерживайте доверительное общение в семье. Будьте внимательны к его словам, мыслям, просьбам и требуйте этого же по отношению к себе.

Когда пора расстаться

Иногда ситуация с пассивной агрессией мужа выходит из-под контроля. Она постепенно разрушает личность вашего любимого человека, он уже далеко не тот, за кого вы выходили замуж.

Проявления подавленного гнева с годами могут приобретать все более острые формы:

моральное насилие: унижение, оскорбления, ревность, высмеивание, провокации, подозрения и пр.;

физическое насилие, даже в легкой форме;

алкоголизм, наркомания и пр. зависимости.

Очень важно не нырнуть в пучину созависимости — начать винить себя, искать недостатки в своем поведении, играть роль спасительницы. Если муж идет на контакт и готов решать проблему с врачами и психологами, можно попробовать этот путь. Если он отрицает свою ответственность за такое поведение и обвиняет вас, выход один — расставаться.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2455159882532522419/

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