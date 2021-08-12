Что это такое кармическая любовь и как её распознать?

Обычно, когда мы думаем о кармических отношениях, мы представляем прекрасную любовь с первого взгляда. К сожалению, такое чувство редко встречается в таких отношениях. Чаще всего мы имеем дело с трагедией, проклятьем или иным бременем.

Мы оставляем позади проработанные дела предыдущих воплощений, и в новые воплощения мы обычно вступаем с проблемами и трудностями, с которыми мы не могли справиться. Большинство людей, которые для нас важны, уже (в прошлом) встречались с нами. Отсюда кармические отношения и любовь.

Как узнать кармические отношения?

Сильное влечение к другому человеку, ощущение, что мы нашли родственную душу

• Ощущение, что вы знакомы с недавно встреченным человеком «всегда»

• Навязчивые мысли о человеке даже спустя долгое время после того, как отношения закончились

• Чувство связи с другим человеком, даже если это не отражается в реальности

• Сильное, неоправданное отвращение к недавно встреченному человеку

• Ощущение, что вы знакомы с недавно встреченным человеком «всегда» • Навязчивые мысли о человеке даже спустя долгое время после того, как отношения закончились • Чувство связи с другим человеком, даже если это не отражается в реальности • Сильное, неоправданное отвращение к недавно встреченному человеку Иррациональное поведение в данных отношениях вопреки самому себе

• Чрезвычайно сильные эмоции, сопровождающие данные отношения

Люди, особенно молодые, склонны давать всевозможные обещания, клятвы и заверения. Они влюбляються и клянутся в любви, обещая что это никогда не кончится. Затем, когда приходит время расстаться, они забывают, что обещали. Они могут забыть, но карма помнит. Поэтому иногда на своем пути мы встречаем человека, с которым нас объединяет сильное духовное единство. Мы понимаем его без слов и все было бы хорошо, если бы не то, что мы не можем жить вместе. Эти отношения — как раз результат клятв и обещаний из прошлых жизней. Пары, встретившие это, несмотря на огромную любовь, терпеть не могут друг друга. Им больно, они расстаются, потом снова сходятся и так далее. Несмотря на привязанность к другим людям, они часто все еще чувствуют влечение друг к другу. Вы можете проработать такие ситуации, попытаться восстановить отношения и вырваться на свободу.

Еще одна связь, которая повторяется в нашей жизни, — это отношения между родителем и ребенком. Отношения с родителями могут повторяться в разных воплощениях, в разных конфигурациях — они могут возвращаться нашими родителями, детьми, мужьями или женами. Однако это всегда близкие отношения. Сожаления или обязательства из прошлых жизней влияют на наши отношения с родителями сегодня. Часто бывает, что родитель обижается на ребенка по необъяснимым причинам или наоборот. Это результат багажа прошлых жизней, который сопровождает нас в этой жизни. Родители также часто хранят клятвы из прошлых жизней. Их работа — обеспечить выполнение обещаний, даже если это часто не в наших нынешних интересах, и мы не знаем, к чему это нас приведет. Эта роль родителя как опекуна вызывает много гнева и сожаления. Может быть источником семейных конфликтов. Также бывает, что причиной явно иррационального отвращения к партнеру ребенка может быть месть за прошлый вред.

Очень сильные кармические отношения возникают в результате магических практик. В данном случае это чаще всего отношения учитель-ученик. Если это сопровождается эмоциональными или сексуальными отношениями в последующих воплощениях, то мы имеем дело с настоящим беспорядком. В настоящее время все виды религиозных обрядов уже не так популярны, но в прошлом они были в порядке вещей. Храмы, первосвященники или жрицы, адепты магического искусства — все это повлияло на создание кармических зависимостей. Используя энергию студентов, священники взяли на себя энергетические долги, что привело к сложным межличностным отношениям. Аналогичная ситуация происходит с бывшими гаремами, рабами или угнетенными подданными. Их последующие воплощения могут по-прежнему испытывать необъяснимое влечение или неприязнь к своим бывшим хозяевам или угнетателям. Люди, связанные с этим типом зависимости, часто имеют свои собственные символы, знаки или коды, которые они неосознанно повторяют.

Теория состоит в том, что все отношения в нашей жизни имеют кармическую основу, и мы никого не встречаем без причины. С этим трудно согласиться, потому что у человека есть свобода воли. Однако в прошлом важные люди вернулись. Иногда мы упускаем их много раз в жизни, прежде чем наши пути пересекаются. Работа над кармическими отношениями очень трудна и требует силы и самоотречения. Однако часто, застревая в нездоровых отношениях, мы не хотим их прекращать. В этом случае мы должны осознавать, что будем страдать несколько последующих жизней.

Работая над своими отношениями и эмоциями, стоит прибегнуть к помощи психотерапевтов. Простое знание о существовании кармических отношений не помогает их исцелить. Большим подспорьем для людей, которые действительно хотят избавиться от болезненной зависимости, может стать регресс, гипноз или контакт с человеком, который работает с энергией. Просто осознать, что любовь не должна причинять боль, — большой шаг.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2278290026142894380/

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