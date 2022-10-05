Нужны ли России мертвые земли Украины?



ВСУ в населенном пункте Миролюбовка



Все происходящее сегодня на приобретенных и вроде бы российских территориях как-то очень плохо укладывается в понимание. Очередной день принес Украине очередные населенные пункты, взятые под контроль ВСУ, которые с гордостью говорят о том, что «Новый час – новый населенный пункт наш!».



Перед тем, как снова поговорить о том, что происходит в дебрях нашего Министерства обороны, стоит осветить один момент, который мне сегодня кажется весьма значительным.



Изначально, с самого февраля, с начала СВО, нам долбили о том, что СВО – это не война. И ведется это странное мероприятие не по канонам и законам войны. С максимальным сбережением людей на денацифицируемых землях.



И вот тут происходит непонимание происходящего.



По мостам, железным дорогам, электростанциям бить нельзя. Инфраструктуру надо максимально оберегать, заботясь о людях, проживающих на территории Украины. Беречь людей, это вроде как были бы наши потенциальные граждане.



А ВСУ можно. ВСУ – это же террористы, бандиты и маньяки. Все, как один. Поэтому они будут стрелять по мирному населению российских и пророссийских городов.



Скажите, мирным от этого легче? Не уверен.



Инфраструктуру, получается, мы сохранили. Куда там летели десятки, если не сотни «Искандеров» из Белгородской области, мне лично удивительно. Кого они там поражали и уничтожали, если никого не уничтожили (кроме как в сводках МО) и у нас на фронте по-прежнему ВСУ имеет значительный перевес в живой силе и технике? Куда улетели миллиарды?



Не так важно сейчас.



Россиян не жалко?

Сегодня важно другое: стремительное отступление и оставление населенных пунктов, жители которых не так давно дружно голосовали за присоединение к России – это если следовать канонам ВСУ, гарантированная смерть для новоявленных граждан России.



Надо объяснять, почему?



Потому что быть пророссийски настроенным жителем Харьковской области в городке, куда на некоторое время стремительно зашли российские войска – это один расклад. Можно было сказать, что просто не успел, верил, что свои вернуться, больные родители и так далее. Многие так отговорились и уцелели.



Но вот оказаться в населенном пункте, куда зашли ВСУ, из числа тех, которые недавно торжественно вошли в Россию – тут шансов выжить просто нет. В Украине тоже умеют считать и просто отделят 10% наиболее радостно приветствующих украинские войска, а остальных…



Мы достаточно уже видели, как действуют украинские солдаты, чтобы ждать чуда.



Получается интересный расклад: в этой более чем странной войне мы всячески стараемся учесть жизни и интересы украинских граждан. Лечим и откармливаем вояк «Азова», по щелчку пальцев их без разговоров меняют на наших, причем, не торгуясь, одного нашего к четырем их бойцам. Зная, что через очень небольшой промежуток времени украинские «херои» снова окажутся в строю.





Новоиспеченные герои Украины из "Азова" в Турции со своими семьями

А что наши? А ничего. Такое впечатление, что основная задача российского гражданина – это терпеливо сносить все, что уготовано ему властью. Обстрелы, лишения воды (Крым), электроэнергии (Донбасс), теперь нововведение – оставление населенных пунктов, куда «Россия пришла навсегда». И туда возвращается Украина.



И, в отличие от Харьковской и Сумской областей, где разборки устраивало СБУ, луганские и херсонские земли сперва будут зачищены тербатами и регулярными частями, а уж потом оставшимися займется служба безпеки Украины.



Вы понимаете, что происходит?



Всячески оберегая граждан Украины, наше государство обрекает на смерть граждан России.



Если бы наши командиры не валяли дурака, и за каждого погибшего жителя Белгородской области платили десять жителей в Киеве или Полтаве, если бы за каждый разрушенный дом в Курской области превращались в обломки и бытый кирпич десять домов в Виннице или Житомире, скажите, вы верите в то, что обстрелы продолжались бы?



Вот и я не верю. Более того, общаясь со своими друзьями в Украине, знаю, что если бы мы долбили по их городам так, как они по ДНР, то такого бы наплыва в военкоматы не было бы.



Получается, что россиян можно не беречь. А что, уже все, проголосовали – теперь живите, как в России. Без особых преференций. Без привилегий. Главная привилегия – они граждане России. Имеют право быть мобилизованы и брошены на голой земле на несколько суток. Имеют право закупаться всем необходимым для военной службы за свой счет. Вообще они имеют много каких прав, да.



Жаль только, что это самое государство имеет минимум обязанностей по отношению к гражданам. И лишает их главного права – на правду. Не на правду вообще, хотя у нас и с этим полный швах, на жизненно необходимую.



В Красном Лимане об отсутствии опасности для жителей заявляли за четыре дня до сдачи города. Затем последовала стремительная «перегруппировка» и жители оказались в нежных объятиях Украины. Несомненно, все то же самое, только в более жестких формах, ждет жителей Шийковки, Миролюбовки, Любимовки.



Вот здесь заранее стыдно. По образцу и подобию Харьковской области, где уверен, зачистка всех сочувствующих России уже закончена, будет что-то типа того, как наш министр образования заявил, что российских учителей там не было. А остальных как бы и не жаль, правда?



Думаю, и наиболее известные патриотичные наши паблики бросятся в бой, объясняя всем, что «кто наш – тот смог бы эвакуироваться, остальные просто переобутые украинцы». И что переход в военное время населенных пунктов из одних рук в другие – это нормальная практика.



А потом тема брошенных на растерзание новых российских граждан просто тихонько так исчезнет из медиа-пространства. Точнее. Она там и не появлялась даже. И про Любимовку и Миролюбовку никто даже не вспомнит, как сейчас почти не вспоминают про Купянск и Изюм. А чего вспоминать, если и не начинали говорить?



И людям в этих селениях, перед рылом СБУ будет в принципе все равно. Они обречены именно на те 90%, что были зафиксированы на выборах. А там, в селениях, специалисты все найдут в местных администрациях. Протоколы голосований и все остальное. И выдадут каждому по заслугам.



И про несостоявшихся россиян никто и не вспомнит. Тут о своих толком ничего не знаешь, а что говорить о тех, про кого не знал ничего?



Вот ссылка на сводку Минобороны от 14 часов 3 октября. Сводка от 3.10



Вы видите здесь упоминания о приведенных выше населенных пунктах? Вот вам и «Сила в правде», как обозначено на сайте Минобороны России. Вот вам и правда. Отчетики об уничтоженных невесть где живой силе и технике противника проще, чем защищать новые российские населенные пункты с гражданами.



Кто виноват?

И виноваты конечно же не наши героические орденоносные генералы. По утверждению наших суперпатриотичных масс, генералы как раз прекрасно знают, что и как надо делать.



А виноваты во всем… военные корреспонденты и блогеры! Они, ничего не соображающие в тонкостях перегруппировки, начали выбалтывать противнику сверхсекретные данные и тем самым ослаблять боеспособность российской армии.



И главные среди них пораженцы и предатели – Это Сладков и Поддубный, которые осмелились донести до Самого информацию о том, что происходит на фронте. Теперь, возможно, хоть что-то да изменится, после очередного окрика в стиле «Да вы что там, охренели?».



Судя по всему, наше военное ведомство, поддержанное определенноё частью нашего общества сделает все, чтобы минимизировать или вообще запретить работу военкоров на передовой. Как врагов.



Стоит вспомнить, как после правдивого освещения позорных провалов в Харьковской области и Лимане количество постов о необходимости запретить и отдать под суд военкоров, обозревателей, авторов блогов выросло в разы. Сейчас военкоров обвиняют в сливе информации, которая привела к краху фронтов.



И сделать еще один вывод для себя: так ли журналисты виноваты в том, что авторитет Минобороны в частности и государственной власти падает, как камень с горы? Может, дело все-таки в бездарности генералов, которых хватает только на то, чтобы рисовать красивые отчетики и класть их на стол Верховному?



Защищать российскую территорию оказывается совсем уж неподъемной задачей.



Пока писал все это, пришло известие о том, что ВСУ взяли под контроль Шевченковку Херсонской области. Да, небольшое село, около 200 человек населения. Но взяли. Еще один островок русского мира перестанет быть таковым.





Как вы думаете, а что сейчас думают в сторону России те граждане, которые так недолго оказались в составе в Харьковской, Херсонской и прочих областях? Которые слышали, что «Россия пришла навсегда», голосовали на референдуме? И что будут думать те, у которых были сомнения?



Насколько сегодняшнее поведение российского военного ведомства дискредитирует? Нет, не армию. Всю страну.



Насколько мала вероятность того, что даже обратив ситуацию вспять, мы не получим в свое распоряжение мертвые земли?



Эта ситуация возможна. Уж что-что, а выжигать огнем и пулей умеют как в ВСУ, так и в тербатах. И вновь произведенные герои Украины из «Азова» с удовольствием поведут своих палачей на искоренение русского мира. Вылеченные и подкормленные в России, они станут убивать сторонников того самого русского мира, который российская армия не смогла защитить. Все происходящее сегодня на приобретенных и вроде бы российских территориях как-то очень плохо укладывается в понимание. Очередной день принес Украине очередные населенные пункты, взятые под контроль ВСУ, которые с гордостью говорят о том, что «Новый час – новый населенный пункт наш!».Перед тем, как снова поговорить о том, что происходит в дебрях нашего Министерства обороны, стоит осветить один момент, который мне сегодня кажется весьма значительным.Изначально, с самого февраля, с начала СВО, нам долбили о том, что СВО – это не война. И ведется это странное мероприятие не по канонам и законам войны. С максимальным сбережением людей на денацифицируемых землях.И вот тут происходит непонимание происходящего.По мостам, железным дорогам, электростанциям бить нельзя. Инфраструктуру надо максимально оберегать, заботясь о людях, проживающих на территории Украины. Беречь людей, это вроде как были бы наши потенциальные граждане.А ВСУ можно. ВСУ – это же террористы, бандиты и маньяки. Все, как один. Поэтому они будут стрелять по мирному населению российских и пророссийских городов.Скажите, мирным от этого легче? Не уверен.Инфраструктуру, получается, мы сохранили.Куда там летели десятки, если не сотни «Искандеров» из Белгородской области, мне лично удивительно. Кого они там поражали и уничтожали, если никого не уничтожили (кроме как в сводках МО) и у нас на фронте по-прежнему ВСУ имеет значительный перевес в живой силе и технике? Куда улетели миллиарды?Не так важно сейчас.Сегодня важно другое: стремительное отступление и оставление населенных пунктов, жители которых не так давно дружно голосовали за присоединение к России – это если следовать канонам ВСУ, гарантированная смерть для новоявленных граждан России.Надо объяснять, почему?Потому что быть пророссийски настроенным жителем Харьковской области в городке, куда на некоторое время стремительно зашли российские войска – это один расклад. Можно было сказать, что просто не успел, верил, что свои вернуться, больные родители и так далее. Многие так отговорились и уцелели.Но вот оказаться в населенном пункте, куда зашли ВСУ, из числа тех, которые недавно торжественно вошли в Россию – тут шансов выжить просто нет. В Украине тоже умеют считать и просто отделят 10% наиболее радостно приветствующих украинские войска, а остальных…Мы достаточно уже видели, как действуют украинские солдаты, чтобы ждать чуда.Получается интересный расклад: в этой более чем странной войне мы всячески стараемся учесть жизни и интересы украинских граждан. Лечим и откармливаем вояк «Азова», по щелчку пальцев их без разговоров меняют на наших, причем, не торгуясь, одного нашего к четырем их бойцам. Зная, что через очень небольшой промежуток времени украинские «херои» снова окажутся в строю.А что наши? А ничего. Такое впечатление, что основная задача российского гражданина – это терпеливо сносить все, что уготовано ему властью. Обстрелы, лишения воды (Крым), электроэнергии (Донбасс), теперь нововведение – оставление населенных пунктов, куда «Россия пришла навсегда». И туда возвращается Украина.И, в отличие от Харьковской и Сумской областей, где разборки устраивало СБУ, луганские и херсонские земли сперва будут зачищены тербатами и регулярными частями, а уж потом оставшимися займется служба безпеки Украины.Вы понимаете, что происходит?Всячески оберегая граждан Украины, наше государство обрекает на смерть граждан России.Если бы наши командиры не валяли дурака, и за каждого погибшего жителя Белгородской области платили десять жителей в Киеве или Полтаве, если бы за каждый разрушенный дом в Курской области превращались в обломки и бытый кирпич десять домов в Виннице или Житомире, скажите, вы верите в то, что обстрелы продолжались бы?Вот и я не верю. Более того, общаясь со своими друзьями в Украине, знаю, что если бы мы долбили по их городам так, как они по ДНР, то такого бы наплыва в военкоматы не было бы.Получается, что россиян можно не беречь. А что, уже все, проголосовали – теперь живите, как в России. Без особых преференций. Без привилегий. Главная привилегия – они граждане России. Имеют право быть мобилизованы и брошены на голой земле на несколько суток. Имеют право закупаться всем необходимым для военной службы за свой счет. Вообще они имеют много каких прав, да.Жаль только, что это самое государство имеет минимум обязанностей по отношению к гражданам. И лишает их главного права – на правду. Не на правду вообще, хотя у нас и с этим полный швах, на жизненно необходимую.В Красном Лимане об отсутствии опасности для жителей заявляли за четыре дня до сдачи города. Затем последовала стремительная «перегруппировка» и жители оказались в нежных объятиях Украины. Несомненно, все то же самое, только в более жестких формах, ждет жителей Шийковки, Миролюбовки, Любимовки.Вот здесь заранее стыдно. По образцу и подобию Харьковской области, где уверен, зачистка всех сочувствующих России уже закончена, будет что-то типа того, как наш министр образования заявил, что российских учителей там не было. А остальных как бы и не жаль, правда?Думаю, и наиболее известные патриотичные наши паблики бросятся в бой, объясняя всем, что «кто наш – тот смог бы эвакуироваться, остальные просто переобутые украинцы». И что переход в военное время населенных пунктов из одних рук в другие – это нормальная практика.А потом тема брошенных на растерзание новых российских граждан просто тихонько так исчезнет из медиа-пространства. Точнее. Она там и не появлялась даже. И про Любимовку и Миролюбовку никто даже не вспомнит, как сейчас почти не вспоминают про Купянск и Изюм. А чего вспоминать, если и не начинали говорить?И людям в этих селениях, перед рылом СБУ будет в принципе все равно. Они обречены именно на те 90%, что были зафиксированы на выборах. А там, в селениях, специалисты все найдут в местных администрациях. Протоколы голосований и все остальное. И выдадут каждому по заслугам.И про несостоявшихся россиян никто и не вспомнит. Тут о своих толком ничего не знаешь, а что говорить о тех, про кого не знал ничего?Вот ссылка на сводку Минобороны от 14 часов 3 октября.Вы видите здесь упоминания о приведенных выше населенных пунктах? Вот вам и «Сила в правде», как обозначено на сайте Минобороны России. Вот вам и правда. Отчетики об уничтоженных невесть где живой силе и технике противника проще, чем защищать новые российские населенные пункты с гражданами.И виноваты конечно же не наши героические орденоносные генералы. По утверждению наших суперпатриотичных масс, генералы как раз прекрасно знают, что и как надо делать.А виноваты во всем… военные корреспонденты и блогеры! Они, ничего не соображающие в тонкостях перегруппировки, начали выбалтывать противнику сверхсекретные данные и тем самым ослаблять боеспособность российской армии.И главные среди них пораженцы и предатели – Это Сладков и Поддубный, которые осмелились донести до Самого информацию о том, что происходит на фронте. Теперь, возможно, хоть что-то да изменится, после очередного окрика в стиле «Да вы что там, охренели?».Судя по всему, наше военное ведомство, поддержанное определенноё частью нашего общества сделает все, чтобы минимизировать или вообще запретить работу военкоров на передовой. Как врагов.Стоит вспомнить, как после правдивого освещения позорных провалов в Харьковской области и Лимане количество постов о необходимости запретить и отдать под суд военкоров, обозревателей, авторов блогов выросло в разы. Сейчас военкоров обвиняют в сливе информации, которая привела к краху фронтов.И сделать еще один вывод для себя: так ли журналисты виноваты в том, что авторитет Минобороны в частности и государственной власти падает, как камень с горы? Может, дело все-таки в бездарности генералов, которых хватает только на то, чтобы рисовать красивые отчетики и класть их на стол Верховному?Защищать российскую территорию оказывается совсем уж неподъемной задачей.Пока писал все это, пришло известие о том, что ВСУ взяли под контроль Шевченковку Херсонской области. Да, небольшое село, около 200 человек населения. Но взяли. Еще один островок русского мира перестанет быть таковым.Как вы думаете, а что сейчас думают в сторону России те граждане, которые так недолго оказались в составе в Харьковской, Херсонской и прочих областях? Которые слышали, что «Россия пришла навсегда», голосовали на референдуме? И что будут думать те, у которых были сомнения?Эта ситуация возможна. Уж что-что, а выжигать огнем и пулей умеют как в ВСУ, так и в тербатах. И вновь произведенные герои Украины из «Азова» с удовольствием поведут своих палачей на искоренение русского мира. Вылеченные и подкормленные в России, они станут убивать сторонников того самого русского мира, который российская армия не смогла защитить.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Сразу же после начала спецоперации России на Украине в российском обществе не утихают дискуссии о том, как к этому относиться. Аргументы противников войны в основном сводятся к тому, что решение ввести войска в соседнюю страну было преступным и аморальным, а те, кто поддерживают эту спецоперацию, логично считают, что войны было не избежать!Есть и такие деятели, которые считают это очередным правительственным сговором между американским и российским руководством!

По их мнению, Путин уже давно договорился с Байденом и после формального завершения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях эти территории станут российскими. Харьковская же область, которую Путин по договору с Байденом оставил, пока останется в составе Украины! Об этом явно свидетельствует последнее заявление рупора Кремля Якова Кедми, ой простите Яшки Казакова,о том ,что частично мобилизованные с 21 сентября россияне предназначены не для отправки на линию боевого соприкосновения, а главным образом для обеспечения контроля освобожденных территорий!Выходит, что этот резерв не для освобождения Харькова, а для удержания уже завоеванных территорий!

Весомым аргументом сторонников тайного сговора США и России, является отказ Путина наказать американцев за развязывание и финансирование войны на Украине прекращением поставок 235-й урана, которым питаются АЭС США.Несомненно, если Россия откажет Америке в этом изотопе – а это совершенно не те доходы, чтобы за них держаться руками и ногами, – то рухнет большая часть энергетики США, что равносильно уничтожению супердержавы!Кроме того, непонятно почему Россия до сих пор выплачивает огромные суммы за транспортировку природных ресурсов в европейские страны НАТО через территорию Украины, бойцы которой ведут ожесточенную войну с российскими военными(ведь это тоже самое,что помогать твоему противнику активнее противодействовать тебе,нанося еще больше урон на полях сражения)!Абсолютно непонятно также, почему Россия не уничтожает места поставок военной техники и другие критически важные инфраструктуры Украины?Почему она продолжает выплачивать выплаты по внешнему долгу государствам, которые незаконно конфисковали 400 миллиардов у РФ и активно поставляют оружие бандеровской хунте?

Исходя же из сложившейся сегодня ситуации, когда бандеровские неонацисты предприняли контрнаступление и вытесняют российские войска с занятых территорий, можно однозначно заявить, что проведение спецоперации российским руководством было не только оправдано, но ,к сожалению, было проведено со значительным опозданием!Безусловно, спецоперацию надо было проводить еще в 2014 году, когда уже гибли люди в Донбассе, а западные организаторы и спонсоры сегодняшнего противостояния еще не успели полностью вооружить кровожадную бандеровскую хунту! Если бы Россия ввела свои войска на Донбасс в 2014-м году, то с обеспечением безопасности этих городов не было бы проблем, поскольку тогда нацистские каратели под Донецком и Горловкой не создали бы за 8 лет прочную и хорошо укреплённую линию обороны, захват которой сегодня сопряжен значительными потерями.

Об этом также явно свидетельствуют события в Крыму ,когда бандеровские неонацисты из-за неимения вооружения не оказали никакого сопротивления российским войскам. Именно поэтому тогда были своевременными и дальновидными действия Путина, предотвратившие размещение военно-морских баз НАТО в Крыму и как патриотично прозвучали его слова «После тяжелого, длительного и изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию»!Если же Путин 24 февраля не ввел бы войска на Украину, то «западные борцы за демократию» обязательно вооружили бы бандеровскую хунту и ядерным оружием!Продолжение в моей статье"Причины Пирровой победы украинских неонацистов в Харьковской области и к чему в итоге это приведет" https://otari.mirtesen.ru/blog/43344273587/.

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