Подруга после очередного неудачного свидания рыдает у вас на кухне, а вы не знаете, что ей посоветовать? Да и что можно посоветовать, когда у самой в личной жизни, мягко говоря, творческий беспорядок…

Достойных мужчин так мало, на всех не хватает, поэтому нужно довольствоваться тем, что есть. Или не нужно? Давайте разберемся, кто он и как найти достойного мужчину.

Почему хорошие мужчины — редкость?

Давайте сразу определимся, что значит «хороший». Каждая из нас понимает это по-своему. Для кого-то «хороший» — значит, интеллектуал и эстет, для других — добряк и балагур, для третьих — суровый, но надежный молчун. Мы лепим образ идеального мужчины из качеств, которых нам не хватает самим, или исходя из стереотипного представления о мужском поле. Поэтому если уж ставить вопрос правильно, то стоит разобраться, почему редко встречаются те мужчины, которые подходят именно вам.

Рассмотрим несколько причин:

Не там ищете. Интеллектуала логично искать в библиотеке, а маскулинного «жеребца» — в качалке. Если вы надеетесь, что бизнесмена встретите в метро по пути на работу, так можно и до пенсии остаться лишь с надеждами. Не ищете вовсе. В старину говорили, что свою судьбу и на коне не объедешь. Но этой поговорке противоречит другая — под лежачий камень вода не течет. В этом вопросе лучше золотая середина: искать, проявлять инициативу, но без фанатизма. Не готовы к отношениям.Так бывает, когда груз любовных неудач не позволяет начать все с чистого листа. Лучше разобраться с прошлым и освободиться от моральных травм, комплексов, обид. И только потом приступать к новым отношениям. Не умеете быть счастливой.Встретить мужчину — только полдела. Ваша глобальная цель — быть счастливой в новых отношениях. А возможно ли это, если женщина не может быть счастливой сама по себе? Стоит научиться получать кайф от жизни в одиночестве — к такому человеку тянутся, такой человек вызывает интерес и восхищение. Не любите себя.Один из самых известных постулатов психологии: полюби себя, чтобы тебя полюбили другие. Любовь к себе подразумевает самоуважение и самодостаточность, веру в свои силы — без этого всего трудно построить гармоничные отношения с другим человеком. Не умеете строить отношения. Важно понять, что любой союз — это движение сначала навстречу друг к другу, а потом — в одном направлении. Это совместная ежедневная работа, не всегда легкая, не всегда результативная. Найти идеального партнера проще, чем удержать его и обрести с ним счастье. Не хотите найти мужчину. Да-да, и такое бывает. Вам можешь лишь казаться, что новые отношения сделают вашу жизнь еще лучше. На деле же оказывается, что вам неплохо и одной. А присутствие другого человека внесет лишь хаос в ваш любовно созданный мирок.

А вы достойны достойного мужчины?

Этот вопрос может поставить в тупик любую из нас. Как это достойны? Конечно! Я ведь принцесса, умница-красавица, мне нужен принц, как минимум. Но почему же прошлые мужчины или тот, что находится рядом с вами, так далеки от идеального образа? Не повезло? Не пришло время?

Психологи дают однозначный ответ: рядом с вами находится/находился ровно тот мужчина, которого вы достойны. Ни больше, ни меньше.

Мужчины, встречающиеся в нашей жизни, поддерживают наш собственный образ. Образ того, какими мы являемся на самом деле. Недаром же про мужа и жену говорят «два сапога пара». Это действительно так.

Возможно, осознать это будет не так-то просто, ведь мы часто переоцениваем собственные достоинства и преуменьшаем недостатки. Нам хочется верить, что мы достойны большего. Но это субъективное мнение, которое может быть далеко от реальности. По факту, образ жизни и мышления женщины соответствует качествам того мужчины, который с ней рядом сейчас или был рядом когда-то.

Обдумайте эту мысль, свыкнитесь с ней, примите ее. Это нужно, чтобы начать действовать, ведь нельзя же решить проблему, не осознав ее. Мы садимся на диету, когда четко понимаем, что есть лишние килограммы. И если будем смотреться в зеркало и радоваться своим формам — откуда возьмется желание что-то менять?

Ваша задача — уменьшить условное расстояние между мужчиной своей мечты и теми, кто у вас был или есть сейчас. Сделать это можно так:

Снизить планку ожиданий (увы, принцев на всех точно не хватит). Поднять уровень мужчины, который находится рядом с вами. Всё зависит от обоюдного желания меняться и расти. Улучшать себя, чтобы стать достойной достойного мужчины.

Работа над собой — первый шаг к идеальным отношениям

Советы в теме где найти хорошего парня для серьезных отношений сводятся к одному — работе над собой. Это сложный и длительный процесс, требует ёмкого анализа личности и своего бэкграунда, а также постановки правильных целей. Нужно вынести полезные уроки из прошлого, взглянуть на травмирующие события со стороны, непредвзято описать ошибки, которые повлекли любовные неудачи.

Подруги в этом вопросе не особо помогут. У каждой из них ворох собственных проблем в личной жизни — даже если вам со стороны кажется, что всё идеально. Более того, советы близких людей часто бывают необъективными. Вам, скорее всего, скажут то, что вы хотите услышать, а не то, что они думают на самом деле.

Техника «Антиграбли»

Обладаете хорошей памятью, самокритичностью и смелостью признавать свои ошибки? Отлично. Используйте технику «Антиграбли». Она работает не только по отношению к любовным неудачам, но и в целом относительно ошибок прошлого. Ваша задача — понять, что произошло, и не допустить повторения подобного в будущем.

Итак, вооружитесь блокнотом и ручкой — нужно будет выписать все негативные мысли/события/слова, которые вспомнились из прошлых отношений. Пишите все подряд, не перечитывая. Потом подумайте — в каких моментах все зависело от вас, в каких — от вас и от мужчины, а в каких — только от мужчины. Дальнейшая работа сводится к анализу событий, которые зависели лично от вас.

Задайте себе несколько вопросов:

✓ Почему всё произошло именно так?

✓ Как я себя чувствовала в этой ситуации?

✓ Чему меня научила эта ситуация?

✓ Что бы я хотела изменить в себе, чтобы подобное не повторялось?

С полученной информацией можно работать дальше. Например, составить список качеств, которые мешают вам построить отношения. Если вы в прошлом допускали несдержанность, склочность, истерили, то вашей целью на будущее должно быть воспитание в себе таких достоинств, как спокойствие, мудрость, взвешенный подход к проблемам и конфликтам.

Если вам трудно провести эту работу самостоятельно или вы чувствуете, что необъективны, запишитесь к психологу. Специалист поможет вам расставить все точки над і, скорректирует мышление в правильную сторону и определит приоритетные стороны личности, над которыми нужно усердно поработать.

Достойный или не очень — как понять?

В книге «Обещать — не значит жениться» (Б. Грег, Л. Туччилло) есть одна интересная фраза:

«При общении с мужчинами принимайте их такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотели бы их видеть».

А ведь это не так-то просто.

Даже умудренные опытом женщины с 4-5 браками, которые, казалось бы, неплохо разбираются в мужчинах, ошибаются ничуть не реже, чем неопытные девчонки. Иначе не было бы у них столько браков :-)

К тому же если на старте отношений парень был что надо, то через год-два, а чаще — через 5-10 лет семейной жизни, это будет уже совсем другой человек, мимо которого вы бы раньше прошли не оглядываясь. Как же уберечься от ошибок и «подстелить соломки» там, где упадешь?

✓ Не приписывайте мужчине ложных достоинств.

✓ Не поддавайтесь на негативное влияние.

✓ Не зацикливайтесь на мужчине.

✓ Не растрачивайте свою жизнь на человека, который не делает вас счастливой.

✓ Не теряйте себя в отношениях, не меняйтесь в худшую сторону.

✓ Не любите кого-то больше, чем саму себя.

✓ Не теряйте самоуважение и самообладание.

Этого должно хватить, чтобы не разочароваться в партнере, которого вы так придирчиво выбирали.

*****

Сократ говорил: «Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением, а если плохая — станешь философом». Поиски достойного мужчины могут затянуться, и в это время вы будете обрастать комплексами и мучиться в одиночестве либо терпеть рядом с собой человека, который не приносит вам счастья. Работайте над собой и не бойтесь перемен — если всё сделаете правильно, они будут только к лучшему!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2459455203684911162/

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