Почему лиса несъедобна?

Испокон веков на Руси лисиц добывают исключительно ради красивой шкурки, а не пропитания. Этому есть две основных причины: во-первых, мясо лисы сухое и жёсткое, оно практически не имеет жира. Во-вторых, лисятина очень вонючая. Запах особенно раздражает в процессе разделывания тушки, но и при готовке он тоже никуда не денется, единственный выход — маринование, причём не меньше 12 часов. Впрочем, и после этого запах всё же будет ощущаться.

Кстати, из-за вонючести лису не едят не только люди: в дикой природе у неё очень мало естественных врагов. Только рысь этим не отпугнёшь: как ни странно, эти кошки предпочитают «вонючек» любым другим видам пищи и способны часами рыть мёрзлую землю, чтобы разворошить лисью нору и добыть «деликатес».

Кроме того, лиса питается мелкими грызунами вроде мышей, и не брезгует падалью (отсюда и запах её собственного мяса).А имея такой рацион, лиса является переносчиком различных болезней, особенно бешенства .Поскольку лиса постоянно "на лапах", в мясе её практически нет жира, и поэтому оно очень долго готовится. В русской и украинской кухне лисятины никогда не было.Единственный же народ , который с удовольствием ест мясо лисы это монголы , по утверждению которых они научились размягчать мясо лисицы и удалять с него гнилой запах !

Кстати, многие монголы , считающие деликатесом мясо лисы, держат в секрете процесс его приготовления !

Источник : https://www.factroom.ru/zhivotnye/pochemu-lisa-nesedobna

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Истерический пароксизм» женщин и изобретение вибраторов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43597951668/)

Надгробие — сексуально притягивающее женщин (https://otari.mirtesen.ru/blog/43938892120/)

Острожно, штраф: 10 странных запретов в разных странах мира (https://otari.mirtesen.ru/blog/43589899650/)