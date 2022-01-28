Удивительные факты о деньгах разных народов мира

Деньги, безусловно, обладают магической силой, которая может до неузнаваемости изменить человеческий облик. Как в худшую, так и в лучшую сторону. Сегодня без них невозможно представить существование современного общества, привычные нам экономические взаимоотношения.

Несмотря на знаменитую фразу “деньги — зло” без них, ровно так, как и без электричества, цивилизация может вернуться в Средневековье. Исчезнет большинство профессий, которые дают возможность заработка миллионам людей. Лишившись работы люди будут думать не о светлом будущем и развитии себя, а о том, что производить самим и на что это потом обменять.

Кроме этого мы собрали для вас очередную десятку интересных вещей, которые вы, возможно, не знали. Итак, представляем вашему вниманию топ-10 интересных фактов о деньгах разных народов мира для учеников 3 – 6 класса. Расскажем кратко о самых удивительных историях о них.

1.

Первые бумажные деньги появились в Китае





Со школьной программы мы знаем, что бумагу изобрели в Китае. Но китайцы придумали ещё и первые бумажные деньги, которые были удобнее тяжёлых железных монет. Появились ценные бумажки в 812 году и выпускались для облегчения жизни купцов, которым и без груза монет приходилось перевозить большие веса разнообразных товаров поднебесной.

Банкноты начали печатать в эпоху правления династии Сун. Конечно же, кроме заботы о торговцах дело было и в экономии дорогостоящего металла, который можно и нужно было пустить на более важные нужды Империи. Сейчас уже трудно представить мир без бумажных купюр. Тем более с нашими ценами на все, было бы трудно таскать с собой монеты.

2.

В 1934 году были выпущены купюры номиналом в 100 000 долларов





Купюра, номинал которой имеет пять нулей была выпущена в 1934 году. Трудно представить, что можно было купить на одну такую банкноту в то время. Но резервный фонд, напечатавший и пустивший в оборот эту купюру избавил американцев от трудности выбора, ведь она была создана исключительно для крупных государственных сделок и операций между банками.

На ней был изображен человек, который написал свод правил Лиги Наций, участвовал в подписании Версальского договора – Вудро Вильсон. Этот же политический и общественный деятель создал федеральную резервную систему Соединенных Штатов.

3.

Александр Македонский первый указал чеканить свой профиль на деньгах





Александр Македонский вписал своё имя в историю как самый успешный завоеватель всех времен. Гениальный военный стратег также был и очень умным политическим деятелем. Неудивительно, ведь его учителем был сам Аристотель.

Помимо всех его заслуг, Македонский знаменит еще и тем, что именно его профиль был первым из нанесенных на монеты, что были в обороте от Греции до Северной Африки. Деньги, отчеканенные при нем, оказали влияние на будущее монет практически каждой части суши.

Некоторые символы, введенные им, применяются для денежных знаков и по сей день. Сейчас портреты знаменитых людей изображают в основном на бумажных купюрах, но именно монеты чаще всего коллекционируют за их оригинальный вид на протяжении всей истории.

4.

Первым человеком, чье имя было помещено на монету, был Юлий Цезарь





Когда Рим завоевывал все новые и новые земли, становясь сильнейшей цивилизацией в мире, римские правители обретали политическое влияние, мощь и славу, подобно богам.

Известный тогда и сейчас во всем мире римский император Юлий Цезарь был первым человеком, чье имя украшало монету. Помимо “Цезарь” на монете изображался слон, как символ императора. Это еще одно достижение в копилку Цезаря. В память этому великому человеку есть много достопримечательностей и монета с его именем одна из них.

5.

Первый банкомат в мире появился в 1939 году





На сегодняшний день в мире установлено более двух миллионов банкоматов, в которых каждый владелец пластиковых карт может обналичивать деньги, или же, наоборот, внести их на банковский счёт. Кроме привычных мест, таких как аэропорт, крупный торгово-развлекательных центр, парочка аппаратов работает и на северном полюсе.

Первый прототип привычного нам банкомата был изобретен в Америке в 1939 году. Но пластиковые карты были изобретены намного позже и первый банкомат принимал специальную бумагу, которая называлась ваучером. По ваучеру можно было снять ограниченную, весьма маленькую сумму. Сохранность средств обеспечивала толщина стенок в полтора сантиметра.

В современном мире самый быстрый и удобный способ снятия наличных с банковских карт именно банкоматы.

6.

Массовый выпуск круглых монет был налажен впервые в Древнем Риме





Римляне славились своей образованностью, чувством прекрасного, военными успехами и достижениями науки. Но не все знают, что Римская империя первая запустила массовый выпуск круглых монет. Даже само слово “монета” — одно из имён древнеримской богини. Кроме этого, так назывался первый римский монетный двор, который и начал выпуск денег круглой формы.

7.

Мошенники срезали края с монет из драгоценных металлов





Интересный способ мошенничества был придуман во времена, когда монеты изготавливались исключительно из драгоценных металлов. Талантливые жулики догадались аккуратно спиливать края, чтобы из стружек отливать новые.

Конец этим махинациям положил Исаак Ньютон, догадавшись наносить на края монет резьбу, называемую гурт. Это помогло определять обрезанные монеты и ловить хитрецов за руку.

8.

Золото не подвластно инфляции





Деньги, как и многое другое со временем, теряют свою ценность и могут принести убытки владельцу. Совсем другая история происходит с золотом. Драгоценный металл не только не теряет в цене, но и наоборот, с каждым годом становится дороже. Это связано в первую очередь с тем, что золотые запасы, как и другие природные ресурсы, ограничены.

Чтобы читатель понимал, насколько редок этот металл, стоит сказать, что ежечасно в мире добывается стали больше, чем люди получили золото за всю истории его добычи. К тому же, этот металл имеет ещё и стратегическое значение, ведь его используют не только в ювелирных изделиях, но ещё в электронике и военной технике.

9.

Банкнота с самым крупным в мире номиналом — 100 триллионов зимбабвийских долларов





Огромная цифра в сто триллионов красуется на купюре далекой африканской страны Зимбабве. Читателю может вскружить голову и номинал этой банкноты и то, что помимо суммы на ней есть такое знакомое и желанное слово “доллар”.

Но стоимость этой денежной единицы настолько мала, что власти страны даже приняли закон, запрещающий подтираться такими купюрами, ведь на неё нельзя купить даже туалетную бумагу.

10.

Канадский рекорд: 100-кг монета из золота 999 пробы





Канадская монета весом в сто килограммов была отчеканена Королевским монетным двором относительно недавно. В 2007 году рекордных размеров монету, диаметром больше пятидесяти сантиметров выпустили как памятный символ и назвали “Большой кленовый лист”. Номинал данного произведения искусства равен миллиону канадских долларов, но себестоимость её намного больше.

Исходя из стоимости грамма золота на сегодня, такая монетка имеет цену более четырех с половиной млн долларов. Кленовый лист, являющийся символом Канады, изображен на оборотной стороне, а на лицевой красуется профиль британской королевы Елизаветы Второй.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2401504583511968659/

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