 А вы знали об этом?(Статья 88)

1.

Один из главных героев Отечественной войны с Наполеоном генерал Пётр Багратион умер 12 сентября 1812 года от последствий ранения в ногу, полученного на Бородинском поле. Посмертная судьба останков великого полководца оказалась не менее драматична, чем обстоятельства его смерти. Умерший в возрасте 46 лет Багратион не успел сделать никаких распоряжений о своём погребении. Поэтому начальник главного штаба Второй Западной армии генерал-адъютант Эммануил Сен-При положил тело своего шефа в склепе Богоявленской церкви в селе Сима Владимирской губернии. Первое перезахоронение праха Багратиона состоялось в 1839 году по инициативе «гусарского поэта» Дениса Давыдова, который служил адъютантом Багратиона.

Проект поддержал император Николай I. Траурный кортеж под командованием полковника Захара Кенского выехал из Симы 5 июля 1839 года и за 17 дней достиг Бородинского поля. 26 августа в присутствии государя и 120-тысячного войска гроб Багратиона поместили в подземный склеп на батарее Раевского, с восточной стороны Главного монумента.

Останки полководца упокоились на глубине около полутора метров, в трёх саркофагах .Сверху могилу покрывала бронзовая плита, отлитая из трофейных орудий, а по периметру её окружала решётка. В 1932 году московские чиновники по указанию Сталина взорвали памятник , а металл продали в Рудметаллторг за 6000 рублей, перевыполнив тем самым план. Во время «операции» серьёзно пострадал и склеп Багратиона. Большевикам «любовь к отеческим гробам» была несвойственна, поэтому мундир «царского сатрапа» рабочие повесили на ограде памятника, а его останки попросту выбросили.И только после летней кампании 1941 года палачу народов Сталину стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу и поэтому 9 ноября 1941 года в своей знаменитой речи Сталин был вынужден предложить народу страны Советов вдохновляться мужественным образом великих предков: Кутузова, Суворова, Невского и т. д.(правда, у бездарных ортодоксальных коммунистов этот список вызвал негодование!).

Ходили слухи, что в ту же ночь кости собрали деревенский сторож и некая монахиня или, по другой версии, местная учительница. Найденные останки они захоронили в деревянном ящике. Местоположение этой тайной могилы, если она действительно существует, неизвестно. В 1987 году, незадолго до открытия главного монумента, собранные фрагменты костей было решено вернуть в могилу. Они уместились в шелковом мешочке, который положили в гроб. Поскольку «похвастаться» властям было нечем, церемонию перезахоронения Багратиона провели 18 августа 1987 года без особой огласки. Так спустя 55 лет после осквернения могилы Багратиона советское государство частично «загладило вину» перед великим сыном России.Стоит добавить, что на месте первой могилы Багратиона в селе Сима в настоящее время также находятся памятник-бюст и плита-кенотаф.

2.

В конце XIX века на железнодорожной станции Кейптауна (ЮАР) сигнальщиком работал бабуин. За всё время службы (до самой своей смерти) мохнатый сигнальщик не получил ни одного нарекания и ни разу не совершил ошибки.

3.

Крис Эванс - именно так сейчас зовут внучку легендарного советского вождя Иосифа Сталина. При рождении девушка получила имя Ольга, но сразу же сменила его, как только представилась такая возможность. Крис - дочь Светланы Аллилуевой и ее третьего супруга, с которым женщина познакомилась после побега из СССР в США. Большую часть сознательной жизни женщина провела в Америке и на Западе. Как и у ее матери, к СССР и знаменитому деду у Крис сформировалось определенное отношение. Женщина считает, что именно дед виноват в разрушенной личной жизни ее матери. Себя Крис считает "узницей своего деда". Она рада, что появилась на свет чуть более свободным человеком, чем ее мать. За Крис не тянется такая вереница наследства Иосифа Сталина, как когда-то тянулась за Светланой.

Больше всего из жизни Эванс шокирует ее внешний вид. Женщине 50 лет, а все ее тело украшают огромные татуировки. Она объясняет это увлечениями восточной философией и исповеданием буддизма. В Штатах Крис поддерживает достойный уровень жизни. Женщина является владелицей магазина антикварных вещей и одежды в стиле ретро. Бизнес приносит Эванс достойную прибыль, которой хватает на то, чтобы покрыть все расходы. Эванс не стесняется высказывать свою точку зрения на советскую политику и открыто признавать свое негативное отношение к деду. Внучка просто терпеть не может своего знаменитого деда. Крис считает, что Иосиф Сталин был очень страшным человеком, и искренне сочувствует своей матери, которая долгие годы была вынуждена оставаться рядом с ним.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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