5 удивительных фактов о человеческом мозге

Наш мозг — это самый удивительный и необычный орган, который хранит в себе множество тайн. Мы подготовили 5 необычных фактов, о которых вы точно еще не слышали.

Объем нашей памяти не ограничен

Удивительно, но в нашем мозге всегда есть место для новой информации. Хотя после долгого совещания или подготовки к экзамену кажется, что все-таки ограничения есть. Но в отличие от компьютера или телефона наш головной мозг никогда не выдаст предупреждение об окончании объема памяти. Но важно помнить, что мозгу необходимо высыпаться, чтобы лучше запомнить новую информацию.

Мозг производит такой объем электричества, которого будет достаточно для включения лампочки

На протяжении дня наши нейроны вырабатывают такое количество энергии, которого будет достаточно для зажжения лампочки. Кстати, наш интеллект работает быстрее любых компьютеров.