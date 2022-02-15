5 удивительных фактов о человеческом мозге

Наш мозг — это самый удивительный и необычный орган, который хранит в себе множество тайн. Мы подготовили 5 необычных фактов, о которых вы точно еще не слышали.
Объем нашей памяти не ограничен
Удивительно, но в нашем мозге всегда есть место для новой информации. Хотя после долгого совещания или подготовки к экзамену кажется, что все-таки ограничения есть. Но в отличие от компьютера или телефона наш головной мозг никогда не выдаст предупреждение об окончании объема памяти. Но важно помнить, что мозгу необходимо высыпаться, чтобы лучше запомнить новую информацию.
Мозг производит такой объем электричества, которого будет достаточно для включения лампочки
На протяжении дня наши нейроны вырабатывают такое количество энергии, которого будет достаточно для зажжения лампочки. Кстати, наш интеллект работает быстрее любых компьютеров.
Влюбленность можно увидеть на МРТ
Многие считают, что влюбленность — это состояние души человека. Но на самом деле, когда человек влюблен, происходят интересные изменения в мозге. Если сделать снимок головного мозга на МРТ, то будет заметно выделяться места, в которых преобладает гормон дофамин, вызывающий у нас состояние удовольствия.
В мозге содержится до 60% жира
Мозг — это тот орган, в котором больше всего содержится жира.Поэтому для мозга очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием Омега 3 и Омега 6, которые не только укрепляют стенки мозга, но и снимают воспаления в организме.
Наш мозг, как и мышцы, нуждается в постоянной прокачке
Чем меньше вы используете свой мозг, тем больше вы теряете свои когнитивные способности. Вы начинаете многое забывать, долго анализировать ситуацию и принимать решения. Поэтому важно постоянно развиваться и нагружать свой мозг интеллектуальной деятельностью. Изучать что-то новое: смотреть вебинары, онлайн-курсы, проходить тесты. Все это есть на платформе «Россия — страна возможностей». Это уникальный сайт, на котором собраны полезные и бесплатные материалы по маркетингу, финансам, менеджменту, психологии и многое другое. Откройте для себя мир возможностей!
Источник : https://rsv.ru/blog/5-udivitelnyh-faktov-o-chelovecheskom-mo...
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